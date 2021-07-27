Tarihte bugün ne oldu? 27 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 27 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 27 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
27 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 27 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1302 - Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasındaki Koyunhisar Savaşı, Osman Gazi'nin zaferiyle sonuçlandı.
• 1526 - Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında yaşanan Petrovaradin Kuşatması, Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.
• 1794 - Fransız Devrimi'nin jakoben önderlerinden Maximilien Robespierre, iktidardan düşürüldü ve Fransa Millî Meclisi'nce tutuklandı. Robespierre, 28 Temmuz'da idam edildi.
• 1921 - Toronto Üniversitesi'nden biyokimyacı Frederick Banting'in başında bulunduğu araştırmacılar, insülin hormonunu keşfettiklerini açıkladılar.
• 1930 - Başyazarlığını Selim Ragıp Emeç'in yaptığı Son Posta gazetesi, İstanbul'da yayımlanmaya başladı.
• 1949 - Dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı de Havilland Comet, ilk uçuşunu yaptı. İlk ticari uçuşunu ise Mayıs 1952'de yapacaktır.
• 1953 - Panmunjom Ateşkes Antlaşması: İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşması, Panmunjom köyünde imzalandı.
• 1964 - Amerika Birleşik Devletleri'nde Siyahlar, Federal Mahkeme'ye başvurma hakkını elde etti.
• 1971 - Türkiye ile Ortak Pazar arasında "Geçici Ticaret Anlaşması" imzalandı.
• 1972 - Kartal kod adlı avcı uçağı F-15, ilk uçuşunu yaptı.
• 1976 - Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e, Waldorf Astoria Oteli'nde konuşurken, Kıbrıslı Rum Staviros Skopetrides tarafından suikast girişiminde bulunuldu.
• 1991 - Adıge Cumhuriyeti kuruldu.
• 1993 - Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi.
• 1995 - Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Mühimmat Bölüğü'nde yangın çıktı, cephanelik havaya uçtu. 15 bin nüfuslu ilçe boşaltıldı.
• 1996 - Atlanta Olimpiyat Parkı'nda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Olay yerine koşarak giden TRT kameramanı Melih Uzunyol da kalp krizi geçirerek öldü.
• 2000 - Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Beşar Esat, ülkesindeki siyasi mahkûmların geri kalan cezalarını affettiğini açıkladı.
• 2002 - Ukrayna'da hava gösterisi sırasında bir savaş uçağının (Su-27) düşmesi sonucu izleyicilerden 77 kişi öldü.
• 2008 - Güngören saldırısı: İstanbul Güngören, Güven Mahallesi'deki, Kınalı Caddesi üzerinde bulunan Menderes Çıkmazı'nda saat 22:00 civarında 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi de yaralandı.
• 2012 - Londra'da, XXX. Olimpiyat Uyunları'nın açılış töreni yapıldı.
• 2018 - Kanlı ay tutulması gerçekleşti.
DOĞUMLAR
• 1612 - IV. Murat, Osmanlı'nın 17. Padişahı (ö. 1640)
• 1804 - Ludwig Andreas Feuerbach, Alman filozof (ö. 1872)
• 1824 - Alexandre Dumas, fils, Fransız yazar (ö. 1895)
• 1848 - Loránd Eötvös, Macar fizikçi (ö. 1919)
• 1853 - Vladimir Korolenko, Rus ve Ukraynalı kısa öykü yazarı, gazeteci, insan hakları savunucusu ve Hümaniteryan (ö. 1921)
• 1867 - Enrique Granados, İspanyol piyanist ve besteci (ö. 1916)
• 1881 - Hans Fischer, Alman kimyager (ö. 1945)
• 1881 - Rauf Orbay, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1964)
• 1917 - Bourvil, Fransız aktör ve şarkıcı (ö. 1970)
• 1918 - Leonard Rose, Amerikalı müzisyen (ö. 1984)
• 1924 - Sırrı Gültekin, Türk oyuncu, film yönetmeni ve senarist (ö. 2008)
• 1927 - Fana Koçovska, Makedon direnişçi, Yugoslav Partizanı ve Halk Kahramanı Nişanı sahibi ulusal kahraman (ö. 2004)
• 1939 - Paulo Silvino, Brezilyalı komedyen, Tv sunususu, besteci ve aktördür (ö. 2017)
• 1940 - Pina Bausch, Alman modern dans koreografı (ö. 2009)
• 1946 - Donny the Punk, Amerikalı politik eylemci (ö. 1996)
• 1947 - Giora Şpigel, İsrailli millî futbolcudur
• 1951 - Roseanna Cunningham, İskoç Siyasetçi
• 1953 - İskender Doğan, Türk ses sanatçısı ve şarkı sözü yazarı
• 1958 - Christopher Dean, İngiliz buz patenci
• 1963 - Donnie Yen, Dövüş sanatları aktörü, koreograf, yapımcı ve yönetmen
• 1965 - José Luis Chilavert, Paraguaylı futbolcu
• 1967 - Rahul Bose, Hint oyuncu, senarist, yönetmen, ragbi oyuncusu
• 1968 - Maria Grazia Cucinotta, İtalyan oyuncu
• 1968 - Julian McMahon, Avustralyalı oyuncu
• 1969 - Triple H, Amerikalı profesyonel güreşçi (WWE)
• 1970 - Nikolaj Coster-Waldau, Danimarkalı tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1972 - Maya Rudolph, Amerikalı aktris ve komedyen
• 1972 - Dorota Swieniewicz, Polonyalı voleybolcu
• 1972 - Maya Rudolph, Amerikalı aktris ve komedyen
• 1973 - Cassandra Clare, Amerikan kurgu yazarı
• 1975 - Serkan Çeliköz, Türk besteci, aranjör, prodüktör ve maSKott grubu üyesi
• 1977 - Jonathan Rhys Meyers, İrlandalı sinema oyuncusu
• 1979 - Marielle Franco, Brezilyalı aktivist ve siyasetçidir (ö. 2018)
• 1979 - Sidney Govou, Benin kökenli Fransız eski millî futbolcudur
• 1983 - Lorik Cana, Kosova doğumlu Arnavut eski futbolcudur
• 1983 - Goran Pandev, Kuzey Makedonyalı millî futbolcudur
• 1984 - Taylor Schilling, Amerikalı oyuncudur
• 1986 - DeMarre Carroll, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1987 - Allâme, Türk rap müzisyeni
• 1987 - Marek Hamšík, Slovak millî futbolcudur
• 1987 - Jordan Hill, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1990 - Paolo Hurtado, Perulu millî futbolcudur
• 1993 - George Shelley, İngiliz şarkıcı ve Unıon J grubu üyesi
• 1994 - Lukas Spalvis, Litvanyalı futbolcu
ÖLÜMLER
• 1276 - Jaime I (Fatih Jaime), Aragon Kralı (d. 1208)
• 1365 - IV. Rudolf, Avusturya dükü (d. 1339)
• 1689 - John Graham, 1. Dundee Vikontu, İskoç bir asker ve asil (d. 1648)
• 1759 - Pierre Louis Maupertuis, Fransız düşünür ve bilim adamı (d. 1698)
• 1783 - Johann Kirnberger, Alman besteci ve kuramcı (d. 1721)
• 1841 - Mihail Yuryeviç Lermontov, Rus yazar ve şair (d. 1814)
• 1844 - John Dalton, İngiliz fizikçi ve kimyager (d. 1766)
• 1844 - Joseph Smith, Jr., Amerikalı dini lider ve İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin kurucusu ve ilk Peygamberi (d. 1805)
• 1907 - Edmond Demolins, Fransız sosyal tarihçi (d. 1852)
• 1917 - Emil Theodor Kocher, İsviçreli doktor, tıbbi araştırmacı (d. 1841)
• 1924 - Ferruccio Busoni, İtalyan piyanist ve besteci (d. 1866)
• 1926 - Kara Kemal, Osmanlı devlet adamı ve Karakol Teşkilatı'nın kurucularından (d. 1868)
• 1936 - Albert Gould, Avustralyalı bir politikacı ve avukat (d. 1847)
• 1937 - Hans Dahl, Norveçli ressam (d. 1849)
• 1946 - Gertrude Stein, Amerikalı romancı ve ozan (d. 1874)
• 1958 - Claire Lee Chennault, ABD'li hava pilot subayı (d. 1893)
• 1970 - António de Oliveira Salazar, Portekizli diktatör (d. 1889)
• 1980 - Muhammed Rıza Pehlevi, İran Şahı (d. 1919)
• 1981 - William Wyler, Alman doğumlu Amerikalı film yönetmeni (d. 1902)
• 1982 - Arif Hikmet Koyunoğlu, Türk mimar ve fotoğraf sanatçısı (d. 1888)
• 1984 - James Mason, İngiliz aktör (d. 1909)
• 1988 - Frank Zamboni, İtalyan asıllı Amerikalı mucit (d. 1901)
• 1991 - Gülare Aziz kızı Aliyeva, Azeri kökenli Sovyet müzisyen ve piyanisti
• 1992 - Tzeni Karezi, Eski bir Yunan film ve tiyatro oyuncusu (d. 1932)
• 1994 - Kevin Carter, Güney Afrikalı fotoğrafçı ve Pulitzer Ödülü sahibi (intihar) (d. 1960)
• 1995 - Melih Esenbel, Türk diplomat ve eski Dışişleri Bakanı (d. 1915)
• 1995 - Miklós Rózsa, Macar asıllı Amerikalı film müziği bestecisi (d. 1907)
• 1998 - Binnie Barnes, İngiliz oyuncu (d. 1903)
• 2001 - Rhonda Singh, Kanadalı profesyonel güreşçi ve şarkıcı (d. 1961)
• 2003 - Bob Hope, Amerikalı komedyen (d. 1903)
• 2008 - Yusuf Şahin, Mısırlı sinema yönetmeni (d. 1926)
• 2011 - Agota Kristof, Macar yazar (d. 1935)
• 2012 - Hüseyin Aktaş, Türk atlet (d. 1941)
• 2012 - Jack Taylor, İngiliz futbol hakemi (d. 1930)
• 2012 - Tony Martin, Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu (d. 1913)
• 2013 - İlya Segaloviç, Rus arama motoru olan Yandex eş kurucusu (d. 1964)
• 2015 - Ebubekir Zeynulabidin Abdülkelam, Havacılık ve uzay mühendisi (d. 1931)
• 2016 - Piet de Jong, Hollanda siyasetçisi (d. 1915)
• 2017 - Abdülmecid Zulmi, Faslı eski millî futbolcudur (d. 1953)
• 2017 - Sam Shepard, Amerikalı oyun yazarı, yazar ve oyuncu (d. 1943)
• 2018 - Marco Aurelio Denegri, Perulu entelektüel (d. 1938)
• 2018 - Algimantas Nasvytis, Litvan mimar ve siyasetçidir (d. 1928)
• 2018 - Yuri Şundrov, Eski Rus-Ukraynalı buz hokeyi oyuncusu ve antrenördür (d. 1956)
• 2018 - Vladimir Voynovich, Rus yazar, şair, oyun yazarı ve gazetecidir (d. 1932)
• 2019 - Işılay Saygın, Türk mimar ve siyasetçi (d. 1947)
• 2019 - Robert Schrieffer, Amerikalı fizikçi (d. 1931)
• 2019 - Yalçın Gülhan, Türk oyuncu (d. 1944)
• 2020 - Owen Arthur, Barbadoslu siyasetçi ve ekonomist (d. 1949)
• 2020 - Felicia F. Campbell, Amerikalı İngilizce Profesörü (d. 1931)
• 2020 - Amanul İslam Chowdhury, Bangladeşli hükümet danışmanı (d. 1937)
• 2020 - Frank A. Howard, Amerikalı politikacı (d. 1938)