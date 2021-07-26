Tarihte bugün ne oldu? 26 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 26 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 26 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 26 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
26 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 26 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.
• 1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.
• 1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.
• 1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.
• 1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).
• 1891 - Fransa, Tahiti'yi ilhak etti.
• 1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.
• 1919 - Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz'a değin).
• 1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.
• 1933 - Adolf Hitler; görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.
• 1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.
• 1944 - II. Dünya Savaşı: Sovyet Ordusu, Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi.
• 1945 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi seçimleri kazandı: Clement Attlee Başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.
• 1948 - André Marie, Fransa Başbakanı oldu.
• 1951 - Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.
• 1952 - Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. (oğlu II. Fuad'a devretti).
• 1953 - Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.
• 1956 - Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.
• 1957 - Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.
• 1963 - Yugoslavya, Üsküp'te deprem: 1100 ölü ve 100 bin insan sokakta.
• 1967 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem: 95 ölü, 127 yaralı.
• 1974 - Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, "Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez" dedi.
• 1974 - Yunanistan'da yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Konstantin Karamanlis'in Başbakanlığında sivil Hükûmet kuruldu.
• 1994 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya'dan çekilmesini onayladı.
• 1995 - İstanbul Altın Borsası açıldı.
DOĞUMLAR
• 1678 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1711)
• 1856 - George Bernard Shaw, İrlandalı gazeteci, eleştirmen ve oyun yazarı (ö. 1950)
• 1861 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (ö. 1915)
• 1875 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (ö. 1961)
• 1885 - André Maurois, Fransız yazar (ö. 1967)
• 1893 - George Grosz, Alman ressam (ö. 1959)
• 1894 - Aldous Huxley, İngiliz yazar (ö. 1963)
• 1898 - Günther Korten, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)
• 1917 - Alberta Adams, Amerikalı caz ve blues şarkıcısı (ö. 2014)
• 1922 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (Pembe Panter filminin yönetmeni) (ö. 2010)
• 1922 - Jason Robards, Amerikalı aktör (ö. 2000)
• 1928 - Francesco Cossiga, İtalyan politikacı (ö. 2010)
• 1928 - Stanley Kubrick, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1999)
• 1939 - John Howard, Avustralya'nın 25. Başbakanı
• 1943 - Mick Jagger, İngiliz rock müzisyeni, besteci ve Rolling Stones'ın kurucu üyesi
• 1945 - Metin Çekmez, Türk oyuncu
• 1947 - Wieslaw Adamski, Polonyalı heykeltıraş (ö. 2017)
• 1949 - Roger Taylor, İngiliz baterist
• 1950 - Susan George, İngiliz oyuncu
• 1955 - Aleksandrs Starkovs, Leton futbolcu ve teknik direktör
• 1955 - Asıf Ali Zerdari, Pakistan Devlet Başkanı
• 1956 - Kevin Spacey, Amerikalı oyuncu ve yönetmen
• 1964 - Sandra Bullock, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
• 1966 - Anna Rita Del Piano, İtalyan aktris
• 1967 - Jason Statham, İngiliz oyuncu
• 1968 - Vítor Pereira, Portekizli futbolcu ve teknik direktör
• 1968 - Olivia Williams, İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1969 - Tanni Grey-Thompson, Galli siyasetçi, televizyon sunucusu ve eski tekerlekli sandalye yarışçısı
• 1973 - Kate Beckinsale, İngiliz oyuncu
• 1973 - Metin Uzun, Türk futbolcu ve antrenör
• 1977 - Martin Laursen, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktördür
• 1979 - Engin Altan Düzyatan, Türk oyuncu ve sunucu
• 1979 - Juliet Rylance, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı
• 1980 - Jacinda Ardern, Yeni Zelandalı siyasetçidir
• 1981 - Vildan Atasever, Türk oyuncu ve 42. Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sahibi
• 1981 - Maicon, Brezilyalı oyuncusu
• 1983 - Christopher Lindsey, Amerikalı profesyonel güreşçidir
• 1983 - Delonte West, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu
• 1984 - Sabri Sarıoğlu, Türk millî futbolcu
• 1985 - Gaël Clichy, Fransız futbolcu
• 1987 - Panagiotis Kone, Arnavutluk doğumlu Yunan millî futbolcudur
• 1987 - Fredy Montero, Kolombiyalı millî futbolcudur
• 1987 - Evelina Sašenko Litvan pop ve caz şarkıcısı
• 1988 - Sayaka Akimoto, Japon şarkıcı, aktris, sunucu ve model
• 1993 - Elizabeth Gillies, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
• 1993 - Ferda Yıldız, Türk basketbolcu
• 1993 - Taylor Momsen, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
• 1994 - Şmagi Bolkvadze, Gürcü grekoromen güreşçi
ÖLÜMLER
• 432 - I. Celestinus, 10 Eylül 422 ile 26 Temmuz 432 döneminde papalık yapmıştır (d. ?)
• 811 - I. Nikeforos, Bizans İmparatoru (d. ?)
• 1380 - Komyo, Japonya'da Nanboku-cho dönemi sırasında ikinci Kuzey Talibi idi (d. 1322)
• 1471 - II. Paulus, 1464-71 arasında papa (d. 1417)
• 1533 - Atahualpa, İnka İmparatorluğu'nun onüçüncü ve son imparatoru (d. 1502)
• 1801 - Maximilian Franz von Österreich, Alman din adamı ve siyasetçi (d. 1756)
• 1863 - Sam Houston, Teksas'ın ilk Cumhurbaşkanı (ABD'ye katıldıktan sonra Texas senatörü) (d. 1793)
• 1867 - Otto, Yunanistan'ın ilk Kralı (d. 1815)
• 1915 - James Murray, İngiliz sözlükbilimci ve filolog (d. 1837)
• 1925 - Gottlob Frege, Alman matematikçi (d. 1848)
• 1928 - Tunalı Hilmi Bey, Türk siyasetçi ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden (d. 1871)
• 1930 - Pavlos Karolidis, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarının en seçkin Yunan tarihçilerinden biridir (d. 1849)
• 1934 - Winsor McCay, Amerikalı çizgi film ve grafik sanatçısı (d. 1869 ya da 1871)
• 1941 - Henri Lebesgue, Fransız matematikçi (d. 1875)
• 1942 - Román Viñoly Barreto, Alman asıllı, Arjantinli bir yazar ve gazeteciydi (d. 1900)
• 1944 - Rıza Pehlevi, İran Şahı (d. 1878)
• 1952 - Eva Peron, Arjantinli siyasetçi ve Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi (d. 1919)
• 1953 - Nikolaos Plastiras, Yunan general ve politikacı (d. 1883)
• 1957 - Carlos Castillo Armas, Guatemala Devlet Başkanı (d. 1914)
• 1960 - Cedric Gibbons, Amerikalı sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı (d. 1893)
• 1968 - Cemal Tollu, Türk ressam (d. 1899)
• 1971 - Diane Arbus, Amerikalı fotoğraf sanatçısıdır (d. 1923)
• 1973 - Konstandinos Yeorgakopulos, Yunan Başbakanı (d. 1890)
• 1978 - Hasan Ferit Alnar, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1906)
• 1984 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (d. 1906)
• 1986 - Sadık Şendil, Türk oyun yazarı (d. 1913)
• 1988 - Fazlur Rahman Malik, Pakistanlı akademisyen, ilim ve fikir adamı (d. 1919)
• 1993 - İbrahim Minnetoğlu, Türk şair, gazeteci ve köşe yazarı (d. 1920)
• 1995 - George W. Romney, bir Amerikalı iş adamı ve Cumhuriyetçi Parti'li politikacı (d. 1907)
• 2000 - John Tukey, Amerikalı istatistikçi (d. 1915)
• 2003 - İsmail Akbay, Türk mühendis (d. 1930)
• 2004 - Oğuz Aral, Türk karikatürist (d. 1936)
• 2004 - Kamran Usluer, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1937)
• 2009 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (d. 1919)
• 2010 - Edip Günay, Türk müzikolog (d. 1931)
• 2012 - Lupe Ontiveros, Meksika doğumlu Amerikalı oyuncudur (d. 1942)
• 2012 - Mary Tamm, İngiliz oyuncu (d. 1950)
• 2013 - Şefika Ahundova, Azeri besteci (d. 1924)
• 2013 - J. J. Cale, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve besteci (d. 1938)
• 2013 - George P. Mitchell, Amerikalı bir iş adamı (d. 1919)
• 2013 - Sung Jae-ki, Güney Koreli bir filozof ve yazar (d. 1967)
• 2015 - Bobbi Kristina Brown, Amerikalı tv yıldızı, şarkıcı ve model (d. 1993)
• 2015 - Joe Williams, Amerikalı sinema eleştirmeni, gazeteci ve yazardır (d. 1958)
• 2017 - Magnus Böcker, İsveçli iş adamıdır (d. 1961)
• 2017 - Patti Deutsch, Amerikalı oyuncu ve komedyendir (d. 1943)
• 2017 - June Foray, Amerikalı oyuncudur (d. 1917)
• 2017 - K. E. Mammen, Hint özgürlük direnişçisi, aktivist (d. 1921)
• 2018 - Alfredo del Águila, Meksikalı eski millî futbolcudur (d. 1935)
• 2018 - María Concepción César, Arjantinli aktrris, şarkıcı ve dansçıdır (d. 1926)
• 2018 - Aloyzas Kveinys, Litvan satranç oyuncusudur (d. 1962)
• 2019 - Russi Taylor, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve aktris (d. 1944)
• 2020 - Olivia de Havilland, İngiliz asıllı Fransız bir oyuncu (d. 1916)
• 2020 - Francisco Frutos, İspanyol siyasetçi (d. 1939)
• 2020 - Hans-Jochen Vogel, Alman bir avukat ve bir politikacıydı (d. 1926)
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