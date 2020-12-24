Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Aralık'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 24 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
24 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 24 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1144 - Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.
1865 - Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular: Ku Klux Klan.
1871 - Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş kanalı'nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı.
1923 - Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.
1931 - Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.
1941 - İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong, Japonların eline geçti.
1943 - ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.
1947 - Gerilla lideri Markos Vafiadis önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde Serbest Yunan Hükümeti ilan etti.
1951 - Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1963 - Kıbrıs'ta Kanlı Noel: Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde Tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, Rum milliyetçileri tarafından banyo küvetinde öldürüldü.
1963 - TRT Kanunu kabul edildi.
1964 - Seylan (Sri Lanka) ve Hindistan Madras'ta kasırga: 7 bin kişi öldü.
1966 - Sovyet araştırma istasyonu Luna 13 ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.
1968 - "Ortak Pazar'a Hayır" haftası başladı.
1974 - Beatles topluluğu dağıldı.
1976 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, zam talebini kabul etmeyince, Türkiye'de Renault otomobil üretimi durduruldu.
1979 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Kahramanmaraş katliamının yıl dönümünde Türkiye çapında direniş ve protesto eylemleri düzenledi. Eylemler sırasında 4 kişi öldü, 4000 kişi gözaltına alındı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı TÖB-DER Genel Merkezi'ni kapattı.
1979 - Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.
1979 - Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgale başladı. (Bknz. Sovyet-Afgan Savaşı)
1981 - İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Savcısı, 52 DİSK yöneticisi sendikacı hakkında idam cezası istedi.
1994 - Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.
1995 - Erken genel seçim yapıldı. Refah Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı, ikinciliği milletvekili sayısı bakımından DYP, oy oranı açısından ANAP aldı.
1997 - Çakal Carlos lakaplı uluslararası terörist Ilich Ramirez Sanchez, bir Fransız mahkemesince, 1975'te iki Fransız müfettiş ve bir Lübnanlının öldürülmesiyle ilgili olarak ömür boyu hapse mahkûm edildi.
1998 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas Katliamı Davası'nda 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, usul eksiklikleri nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın üçüncü yargılamasında 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı. 2 kişi hakkındaki karar bozuldu.
2003 - Ankara'daki Modern Çarşı'da çıkan yangında 1 kişi öldü. Çarşı kullanılamaz duruma geldi.
DOĞUMLAR
1166 - Yurtsuz John, İngiltere Kralı (Magna Carta'yı imzalayan) (ö. 1216)
1761 - III. Selim, Osmanlı'nın 28. padişahı (ö. 1808)
1798 - Adam Mickiewicz, Polonyalı şair (ö. 1855)
1818 - James Prescott Joule, İngiliz fizikçi (ö. 1889)
1837 - Elisabeth, Avusturya İmparatoriçesi (ö. 1898)
1845 - Fernand Cormon, Fransız ressam (ö. 1924)
1845 - I. George, Yunanistan Kralı (ö. 1913)
1867 - Tevfik Fikret, Türk şair (ö. 1915)
1868 - Emanuel Lasker, Alman Dünya satranç şampiyonu ve matematikçi (ö. 1941)
1886
Michael Curtiz, Macar asıllı Amerikalı Oscar Ödülü sahibi yönetmen ("Casablanca" filminin yaratıcısı) (ö. 1962)
Bogoljub Jevtic, Yugoslavya Krallığı'nda başbakanlık görevi görev yapan Sırp politikacı ve diplomat (ö. 1960)
1903 - Aliye Berger, Türk gravür ve grafik sanatçısı ve ressam (ö. 1974)
1905 - Howard Hughes, Amerikalı havacı ve iş adamı (ö. 1976)
1914 - Feridun Akozan, Türk mimar, akademisyen ve yazar (ö. 2007)
1915 - Tahir Alangu, Türk edebiyat tarihçisi ve halk bilimi araştırmacısı (ö. 1973)
1922 - Ava Gardner, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1990)
1927 - Mary Higgins Clark , Amerikalı Hikâye yazarı ve romancı (ö. 2020)
1943 - Tarja Halonen, Finlandiya'nın 11. ve ilk kadın Cumhurbaşkanı
1945 - Lemmy Kilmister, İngiliz müzisyen, Motörhead adlı heavy metal grubunun kurucusu (ö. 2015)
1951 - Aliye Uzunatağan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1956 - Irene Khan, Bangladeşli avukat ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri
1957 - Hamid Karzai, Afganistan Başbakanı
1961 - İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Başkanı
1963 - Yurtsan Atakan, Türk gazeteci ve bilişim yazarı (ö. 2012)
1965 - Cengiz Bozkurt, Türk oyuncu
1968 - Nev, Türk şarkıcı
1968 - Reha Yeprem, Türk tiyatrocu, manken ve oyuncu
1971 - Ricky Martin, Porto Rikolu şarkıcı
1974 - Marcelo Salas, Şilili futbolcu
1976 - Lynn Chen, Amerikalı oyuncu ve müzisyen
1977 - Berke Özgümüş, Türk müzisyen ve Redd'in davulcusu
1978 - Yıldıray Baştürk, Türk futbolcu
1980 - Cemil Büyükdöğerli, Türk oyuncu ve sunucu
1980 - Stephen Appiah, Ganalı futbolcu
1981 - Dima Bilan, Rus şarkıcı
1984 - Burak Özçivit, Türk dizi ve film oyuncusu
1988 - Emre Özkan, Türk futbolcu
1991 - Louis Tomlinson, İngiliz şarkıcı ve One Direction üyesi
ÖLÜMLER
1521 - Bıyıklı Mehmed Paşa, Türk asker ve devlet adamı
1524 - Vasco da Gama, Portekizli kâşif ve seyyah (d. 1468)
1850 - Frédéric Bastiat, Fransız ekonomist ve teorisyen (d. 1801)
1863 - William Makepeace Thackeray, İngiliz yazar (d. 1811)
1935 - Alban Berg, Avusturyalı besteci (d. 1885)
1938 - Bruno Taut, Alman mimar (d. 1880)
1962 - Reşide Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın eşi (d. 1886)
1975 - Bernard Herrmann, Amerikalı besteci (d. 1911)
1979 - Sona Hacıyeva, Azeri oyuncu (d. 1907)
1979 - Şadi Çalık, Türk heykeltıraş (d. 1917)
1979 - Rudi Dutschke, Alman sosyolog (1960'lı yılların öğrenci hareketlerinde Almanya'nın en tanınmış lideri) (d. 1940)
1980 - Karl Dönitz, Alman Donanma Komutanı, Büyük Amiral ve II. Dünya Savaşı sonlarında Almanya'nın Cumhurbaşkanı (d. 1891)
1982 - Louis Aragon, Fransız yazar (d. 1897)
1984 - Edoardo Detti, İtalyan mimar ve şehir planlamacısı (d. 1913)
1984 - Peter Lawford, İngiliz oyuncu (d. 1923)
1987 - Joop den Uyl, Hollandalı siyasetçi ve Başbakan (d. 1919)
1994 - Rossano Brazzi, İtalyan oyuncu ve şarkıcı (d. 1916)
1994 - John Osborne, İngiliz oyun yazarı, senarist, ve politik aktivist (d. 1929)
1997 - Toshiro Mifune, Japon oyuncu (d. 1920)
2008 - Harold Pinter, İngiliz yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1930)
2010 - Frances Ginsberg, Amerikalı opera şarkıcısı (d. 1955)
2011 - Johannes Heesters, Hollandalı oyuncu, şarkıcı ve komedyen (d. 1903)
2012 - Jack Klugman, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (d. 1922)
2016 - Richard Adams, İngiliz yazar (d. 1920)
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