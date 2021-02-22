Tarihte bugün ne oldu? 22 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 22 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

22 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1632 - Galileo'nun, "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eseri yayımlandı.

1819 - İspanya, Florida'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne 5 milyon dolara sattı.

1848 - Paris'te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa'yı altüst edecek olan, işçi devrimleri çığırı açıldı.

1855 - Pennsylvania Devlet Üniversitesi kuruldu.

1865 - Tennessee, köleliği yürürlükten kaldıran yeni bir anayasayı kabul etti.

1876 - Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore'da (Maryland) kuruldu.

1889 - ABD Başkanı Grover Cleveland, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Montana ve Washington'ın ABD eyaletlerine katıldığını açıklayan kanunu imzaladı.

1933 - Vagon-Li Şirketi'nde çalışan Naci Bey'e, telefonda Türkçe konuşması nedeniyle; "şirketin resmi dilinin Fransızca olduğu" bildirilerek ceza verildi. Bu durum, Vagon-Li Olayı'nın başlamasına neden oldu.

1942 - Halide Edib Adıvar, "Sinekli Bakkal" adlı romanıyla CHP'nin "Sanat Mükafatı"nı kazandı.

1942 - Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.

1943 - Beyaz Gül hareketi üyeleri, Nazilerce idam edildi.

1944 - ABD savaş uçakları, Hollanda kentleri Nijmegen, Arnhem, Enschede ve Deventer'i yanlışlıkla bombaladı; sadece Nijmegen'de 800 kişi öldü.

1948 - Üniversitelerarası Kurul toplandı. Kurul'da Ankara Üniversitesi'ndeki "solcu profesörlerin" üniversiteden uzaklaştırılması kararı alındı.

1948 - Çekoslovakya devriminin başlangıcı.

1950 - Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.

1956 - Elvis Presley, "Heartbreak Hotel" adlı şarkısı ile müzik listelerine giriş yaptı.

1958 - Cemal Abdünnasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı seçildi.

1962 - 22 Şubat 1962 ayaklanması: Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükûmet darbesi yapmak istediler, ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların ise görev yerleri değiştirildi. Hükûmet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.

1972 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon, Çin'i ziyaret etti. Nixon, Ülkenin Birleşmiş Milletler'e (BM) katılması için ısrar etti.

1972 - Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş edebilecekleri ilk "free shop" Yeşilköy Havaalanı'nda açıldı.

1980 - Afganistan'ın başkenti Kâbil'de, Sovyet karşıtı ayaklanmalar üzerine sıkıyönetim ilan edildi.

1980 - Danıştay, polis memurlarının örgütü Pol-Der'le ilgili kapatma kararını durdurdu. Danıştay dernek kapatma ve yasaklama kararını İdare'nin alamayacağını belirtti.

1986 - 12 Eylül sonrasının ilk büyük mitingi İzmir'de yapıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen mitinge, 50 bin işçi katıldı.

1988 - Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, cezaevlerinde tek tip elbise giyme zorunluluğunun kalktığını söyledi.

1991 - Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

1994 - Somali'deki görevini tamamlayan Türk birliği, Türkiye'ye döndü.

1999 - TV 8 yayın hayatına başladı.

2000 - Diyarbakır'da olay çıkardığı gerekçesiyle yargılanan İtalyan gazeteci Dino Giovanni Frisullo, ifade vermek için geldiği Türkiye'ye alınmayarak sınır dışı edildi.

2002 - Angola'nın isyancı lideri Jonas Savimbi, askeri birliklerce öldürüldü.

2005 - Korn grubunun kurucu iki üyesinden biri olan Brian Welch, dini nedenleri gerekçe göstererek gruptan ayrıldı.

2008 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde üslenmiş PKK/KONGRA-GEL mensuplarını etkisiz kılmak ve bölgedeki örgütsel altyapıyı kullanılmaz hale getirmek amacıyla 21 Şubat 2008 günü saat 19.00'dan itibaren Hava Kuvvetleri ile desteklenen bir sınır ötesi kara harekâtı başlattığı açıklandı.

2009 - Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 madenci öldü, onlarcası da galerilerde mahsur kaldı.

DOĞUMLAR

272 - I. Konstantin (Büyük Konstantin), Roma imparatoru (ö. 337)

1732 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı (ö. 1799)

1788 - Arthur Schopenhauer, Alman filozof (ö. 1860)

1810 - Frederic Chopin, Polonyalı piyanist ve bestecisi (ö. 1849)

1821 - Ludmilla Assing, Alman yazar (ö. 1880)

1840 - August Bebel, Alman sosyal demokrat ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucularından (ö. 1913)

1849 - Nikolay Yakovleviç Sonin, Rus matematikçi (ö. 1915)

1857 - Heinrich Hertz, Alman fizikçi (ö. 1894)

1857 - Robert Baden-Powell, Britanyalı asker, İzci lideri ve izciliğin kurucusu (ö. 1941)

1900 - Luis Buñuel, İspanyol yönetmen ve senarist (ö. 1983)

1909 - Aleksandr Peçerskiy, 14 Ekim 1943 tarihinde Nazilerin Sovyet savaş esirlerine karşı işledikleri suçlardan kurtulup Sobibor İmha Kampından kitlesel kaçışın organizatörlerinden biri olan önder (ö. 1990)

1915 - Suavi Tedü, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist (ö. 1959)

1921 - Giulietta Masina, İtalyan aktris (ö. 1994)

1921 - Jean-Bédel Bokassa, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Başkanı (ö. 1996)

1932 - Ted Kennedy, ABD Massachusetts senatörü (ö. 2009)

1937 - Ege Bagatur, Türk siyasetçi (ö. 1990)

1938 - Taha Yasin Ramazan, Iraklı siyasetçi (ö. 2007)

1942 - Paulo Henrique Amorim, Brezilyalı gazeteci (ö. 2019)

1942 - Lige Clarke, Amerikalı LGBT hakları eylemcisi ve gazeteci (ö. 1975)

1943 - Horst Köhler, Alman ekonomist ve politikacı (eski IMF Başkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı)

1943 - Terry Eagleton, İrlanda asıllı İngiliz akademisyen, yazar ve edebiyat kuramcısı

1944 - Jonathan Demme, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2017)

1949 - Niki Lauda, Avusturyalı Formula 1 pilotu

1950 - Julie Walters, İngiliz oyuncu

1958 - Şaban Dişli, Türk siyasetçi

1962 - Steve Irwin, Avustralyalı belgesel filmci ve Timsah avcısı (ö. 2006)

1963 - Jan Olde Riekerink, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör

1964 - Mesut Akusta, Türk oyuncu

1968 - Jeri Ryan, Amerikalı oyuncu

1969 - Joaquín Cortés, İspanyol balet, flamenko dansçısı ve aktör

1972 - Duane Swierczynski, Amerikalı gazeteci ve yazar

1974 - James Blunt, İngiliz şarkıcı ve besteci

1975 - Drew Barrymore, Amerikalı sinema oyuncusu

1976 - Bülent Seyran, Türk tiyatro, sinema, dizi ve reklam oyuncusu

1977 - Hakan Yakın, Türk asıllı İsviçreli futbolcu

1977 - Tolga Özkalfa, Türk futbol hakemi

1982 - Jenna Haze, Amerikalı porno yıldızı

1983 - Alanzinho, Brezilyalı futbolcu

1986 - Rajon Rondo, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1987 - Han Hyo-joo, Güney Koreli oyuncu

1991 - Dilara Tongar, Türk basketbolcu

1992 - Li Shanshan, Çinli artistik jimnastikçi

ÖLÜMLER

1512 - Amerigo Vespucci, İtalyan tüccar ve kâşif (d. 1454)

1690 - Charles Le Brun, Fransız ressam (d. 1619)

1727 - Francesco Gasparini, İtalyan barok bestecisi (d. 1661)

1810 - Charles Brockden Brown, Amerikalı romancı ve gazete yazarı (d. 1771)

1868 - Emmanuele Antonio Cicogna, İtalyan bibliyograf, rahip, hukukçu (d. 1789)

1875 - Jean-Baptiste-Camille Corot, Fransız izlenimci ressam (d. 1796)

1913 - Ferdinand de Saussure, İsviçreli dil bilimci (dilin yapısı konusundaki görüşleriyle 20. yüzyıl dil biliminin temellerini atan) (d. 1857)

1919 - Francisco Pascasio Moreno, Arjantinli kaşif, antropolog ve jeolog (d. 1852)

1920 - Mardiros Mınakyan, Ermeni asıllı Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmeni (d. 1839)

1923 - Théophile Delcassé, Fransız devlet adamı (d. 1852)

1942 - Stefan Zweig, Avusturyalı yazar (intihar) (d. 1881)

1975 - Nejdet Sançar, Türk eğitimci ve yazar (d. 1910)

1980 - Oskar Kokoschka, Avusturyalı ekspresyonist ressam, şair ve oyun yazarı (d. 1886)

1985 - Efrem Zimbalist, Rus keman virtüözü, besteci ve orkestra yönetmeni (d. 1889)

1987 - Andy Warhol, Amerikalı Pop Art sanatçısı (d. 1928)

1988 - Cavit Çağla, Türk besteci

1992 - Markos Vafiadis, Yunanistan Komünist Partisi kurucularından ve Yunan İç Savaşı'ında Demokratik Ordu komutanlarından (d. 1906)

2003 - Daniel Taradash, Amerikalı senarist (d. 1913)

2004 - Roque Máspoli, Uruguaylı futbolcu ve teknik direktör (d. 1917)

2006 - Suzan Kahramaner, Türkiye'nin ilk kadın matematikçilerinden (d. 1913)

2009 - Turgut Cansever, Türk mimar ve yazar (d. 1921)

2012 - Yusuf Kurçenli, Türk film yönetmeni ve senarist (d. 1947)

2013 - Enver Ören, Türk akademisyen, iş adamı ve İhlas Holding'in kurucusu (d. 1939)

2017 - Kenneth Arrow, Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1921)

2018 - Richard E. Taylor, Kanadalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1929)

2020 - Krishna Bose, Hint kadın siyasetçi, eğitimci, yazar (d. 1930)

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