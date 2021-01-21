Tarihte bugün ne oldu? 21 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 21 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

21 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 21 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1522 - Rodos'un Osmanlı Donanmasınca fethi.

1774 - Osmanlı padişahı III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı.

1774 - Pugaçov İsyanı: Kazak isyan önderi Pugaçev, idam edildi.

1793 - Vatana ihanetten suçlu bulunan Fransa kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.

1899 - Opel ilk otomobilini üretti.

1908 - New York Belediyesinin aldığı bir kararla, kadınların toplum içinde sigara içmeleri yasaklandı.

1911 - İlk Monte Carlo Rallisi başladı.

1919 - İrlanda Bağımsızlık Savaşı başladı.

1921 - İtalyan Komünist Partisi kuruldu.

1925 - Arnavutluk Cumhuriyeti ilan edildi.

1941 - II. Dünya Savaşı: Avustralya ve Birleşik Krallık birlikleri, Tobruk-Libya'ya saldırı başlattı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Kuzey Afrika Cephesi'nde Rommel'in, Sirenayka taarruzu.

1943 - Varlık Vergisi ödemesinin son günüydü. Vergisini ödemeyen mükelleflerin ev ve iş yerlerindeki malları haczedildi, daha sonra da icra yoluyla satış yöntemiyle vergileri tahsil edildi.

1946 - Türkiye İş Kurumu kuruldu.

1951 - Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi, Ankara'ya geldi.

1952 - Ordu eski milletvekili ve mizah dergisi Akbaba'nın sahibi Yusuf Ziya Ortaç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

1954 - İlk nükleer denizaltı Nautilus, Connecticut'ta denize indirildi.

1958 - Lefkoşa'da taksim lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti; bir genç ağır yaralandı, altı kişi tutuklandı.

1959 - Ulus gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Ülkü Arman ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu birer yıl hapse mahkûm oldu; gazete bir ay süreyle kapatıldı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Nalıncı Keseri" başlıklı yazısı dava konusu olmuştu.

1967 - Türkiye Millî Talebe Federasyonu'nun beş yöneticisi tutuklandı. Sencer Güneşsoy, Baykan Kalaba, Naci Özdemir, Hüsnü Temiz, Kâzım Musa bir gün önce polis tarafından mühürlenen federasyon binasına girmek istemişlerdi.

1970 - Jumbo-Jet Boeing 747 ticari seferlerine başladı.

1972 - Cidde'ye yaptığı Hac seferinden dönen Marmara adlı THY uçağı, 5 kişilik mürettebatıyla düştü. Hostes Hülya Maviler yanarak öldü, diğerleri yaralı olarak kurtarıldı.

1976 - Concorde, Londra-Bahreyn ve Paris-Rio de Janeiro hatlarında ticari uçuşlarına başladı.

1977 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Vietnam savaşı sırasındaki asker kaçaklarının hemen hepsini affetti.

1981 - Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık sağ eylemci İbrahim Çiftçi, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesince üçüncü kez ölüm cezasına çarptırıldı.

1983 - İstanbul eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan tahliye edildi. İsvan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davasında yargılanmaktaydı.

1985 - 1983'ten beri süren Yazarlar Sendikası davasında sanıklar beraat etti.

1990 - Adnan Oktar ve müridi oldukları öne sürülen 66 erkek ve 68 kadın gözaltına alındı.

1992 - İstanbul'da evlerde doğal gaz kullanılmaya başladı.

1997 - Atatürkçü Düşünce Derneği, Başbakan Necmettin Erbakan hakkında konutta verdiği yemek daveti nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

1999 - Amerikan tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: Sahil güvenlik kuvvetlerinin durdurduğu bir gemide 4.300 kg kokain ele geçirildi.

2001 - Filipinler'de Devlet Başkan Yardımcısı Gloria Macapagal Arroyo, sokağın ve ordunun baskısıyla Joseph Estrada'nın yerine Devlet Başkanı oldu.

2005 - İzmit İşletmesinin kapatılmasını protesto için fabrikaya kapanan SEKA işçileri, Kurban Bayramı'nı fabrikada geçirdi.

2008 - Türkiye nüfusunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, 2007 sonu itibarıyla 70 milyon 586 bin 256 kişi olarak açıklandı. Ülkede ikamet eden 98 bin 339 yabancı uyruklu sayısı düşüldüğünde, Türkiye'de yaşayan Türkiye vatandaşlarının sayısının 70 milyon 487 bin 917 kişi olduğu bildirildi.

2010 - Ümit Boyner, TÜSİAD'ın yeni Başkanı seçilerek, TÜSİAD'ın tarihindeki ikinci kadın Başkanı oldu.

2012 - Türkiye'de ilk yüz nakli gerçekleştirildi.

DOĞUMLAR

1738 - Ethan Allen, Amerikalı çiftçi, iş adamı, Amerikan Bağımsızlık Savaşı kahramanı, filozof, yazar ve politikacı (ö. 1789)

1824 - Stonewall Jackson, Amerika Konfedere Devletleri generali (ö. 1863)

1827 - Ivan Mikheevich Pervushin, Rus matematikçi (ö. 1900)

1848 - Henri Duparc, Fransız besteci (ö. 1933)

1869 - Grigori Rasputin, Rus keşiş (ö. 1916)

1882 - Pavel Florensky, Rus Ortodoks ilahiyatçı, filozof, matematikçi ve fizikçi (ö. 1937)

1884 - Roger Nash Baldwin, Amerikalı insan hakları savunucusu (ö. 1981)

1892 - Şerif Muhittin Targan, Türk besteci, ud ve çello virtüözü ve portre ressamı (ö. 1967)

1896 - Paula Hitler, Adolf Hitler'in kız kardeşi (ö. 1960)

1905 - Christian Dior, Fransız moda desinatörü (ö. 1957)

1906 - İgor Moiseyev, Rus koreograf ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun kurucusu (ö. 2007)

1912 - Konrad Emil Bloch, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2000)

1922 - Telly Savalas, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1994)

1924 - Benny Hill, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 1992)

1924 - Şefika Ahundova, Azeri besteci (ö. 2013)

1933 - Ahmet Oktay, Türk şair, yazar ve gazeteci (ö. 2016)

1936 - Mithat Düden Camicioğlu, Türk roman yazarı

1938 - Yıldırım Gürses, Türk besteci ve ses sanatçısı (ö. 2000)

1943 - Dinçer Çekmez, Türk aktör ve tiyatro oyuncusu (ö. 2013)

1941 - Plácido Domingo, İspanyol tenor

1942 - Edwin Starr, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)

1949 - Ümit Aktan, Türk spor spikeri, gazeteci ve yazar

1950 - Zelimhan Yakub, Azerbaycanlı şair ve siyasetçi (ö. 2016)

1953 - Paul Gardner Allen, Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve Bill Gates ile birlikte Microsoft'un kurucularından (ö. 2018)

1956 - Geena Davis, Amerikalı sinema oyuncusu

1958 - Enver Ercan, Türk şair (ö. 2018)

1965 - Robert Del Naja, İngiliz müzisyen ve Massive Attack grubunun solisti

1966 - Tuna Orhan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1969 - Karina Lombard, Amerikalı sinema oyuncusu

1970 - Alen Bokšic, Hırvat futbolcu

1976 - Emma Bunton, İngiliz şarkıcı ve Spice Girls grubu üyesi

1976 - Serdar Orçin, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1983 - Maryse Ouellet, Kanadalı-Fransız profesyonel güreşçi

1984 - Can Arat, Türk futbolcu

1988 - Ashton Eaton, Amerikalı dekatlet

1989 - Doğuş Balbay, Türk basketbolcu

ÖLÜMLER

1531 - Andrea del Sarto, İtalyan ressam (d. 1486)

1774 - III. Mustafa, Osmanlı'nın 26. padişahı (d. 1717)

1774 - Pugaçev, Kazak lider (d. 1740 - 42)

1793 - XVI. Louis, Fransa kralı (giyotinle idam) (d. 1754)

1872 - Franz Grillparzer, Avusturyalı trajedi yazarı (d. 1791)

1914 - Theodor Kittelsen, Norveçli ressam (d. 1857)

1919 - Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Osmanlı devlet adamı, sadrazam ve asker (d. 1839)

1924 - Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin kurucusu (d. 1870)

1937 - Udi Nevres Bey (Orhon), Türk besteci (d. 1873)

1938 - Georges Méliès, Fransız film yapımcısı ve yönetmen (d. 1861)

1942 - Dorothy Wall, Yeni Zelandalı-Avustralyalı yazar ve çizer (d. 1894)

1950 - George Orwell, İngiliz yazar (d. 1903)

1959 - Cecil B. DeMille, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1881)

1960 - Emin Sazak, Türk siyasetçi ve Eskişehir eski milletvekili (d. 1882)

1967 - Ann Sheridan, Amerikalı oyuncu (d. 1915)

Ahmet Mete Işıkara

1983 - Kemal Bilbaşar, Türk yazar (d. 1910)

1985 - Oktay Arayıcı, Türk oyun yazarı (d. 1936)

1988 - Cemal Reşit Eyüboğlu, Türk siyasetçi ve Kurucu Meclis üyesi (d. 1906)

2002 - Ege Ernart, Türk şair, tiyatro ve sinema oyuncusu ve reklamcı (d. 1937)

2002 - Peggy Lee, Amerikalı şarkıcı (d. 1920)

2006 - İbrahim Rugova, Kosova Cumhurbaşkanı (d. 1944),

2008 - Marie Smith, Eyak dilini konuşan son kişi (d. 1918)

2010 - Orhan Alp, Türk makine mühendisi ve siyasetçi (d. 1919)

2013 - Ahmet Mete Işıkara, Türk bilim insanı, jeofizik mühendisi ve eğitimci (Türkiye'de "Deprem Dede" olarak bilinen) (d. 1941)

2013 - İsmet Kür, Türk edebiyat öğretmeni ve yazar (d. 1916)

2016 - Mustafa Koç, Türk iş insanı (d. 1960)

2016 - Mrinalini Sarabhai, Hint dansçı (d. 1918)

2017 - Ayberk Atilla, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1946)

2017 - Vahit Melih Halefoğlu, Türk diplomat ve dışişleri bakanı (d. 1919)