Tarihte bugün ne oldu? 21 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 21 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

21 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 21 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? Olaylar 1792 - Devrimci Fransa'da Yasama Meclisi krallığı kaldırdı. 1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı. 1903 - İlk kovboy filmi Kit Carson'un prömiyeri ABD'de yapıldı. 1918 - Megiddo Savaşı sona erdi. 1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi. 1932 - Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen Alaturka Güreş müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı. 1938 - İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı. 1938 - Südet Krizi: Polonya, Çekoslovakya sınırına asker sevk etti. 1943 - İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı. 1947 - Zonguldak Kozlu kömür ocaklarında grizu patlaması: 48 işçi öldü. 1949 - Erzurum - Hasankale demiryolu ulaşıma açıldı. 1958 - Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olmadığını, İsmet İnönü'nün siyaseti bırakması gerektiğini, basının istediğini yazamayacağını söyledi. Menderes, "Bize yumruk atan İsmet Paşa'yı alır layık olduğu muameleyi yaparız" dedi. 1960 - 27 Mayıs günü "Millî Birlik ve Hürriyet Bayramı" olarak kabul edildi. 1964 - Malta, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. 1977 - Türk Lirası devalüe edildi; Dolar 19,25 lira, Mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükümetinin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu. 1980 - Orgeneral Haydar Saltık devlet başkanı genel sekreteri oldu. Aynı gün Başbakan Bülend Ulusu kabinesini açıkladı. (bkz.: 12 Eylül Darbesi) 1981 - Belize bağımsızlığını kazandı. 1995 - İzmir Buca Hapishanesi'ne düzenlenen operasyonda 3 siyasi tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirdi. Olay, Buca Katliamı olarak tarihe geçti. Doğumlar 1415 - III. Friedrich, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1493) 1840 - V. Murad, Osmanlı'nın 33. padişahı (ö 1904) 1842 - II. Abdülhamid, Osmanlı'nın 34. padişahı (ö. 1918) 1866 - Herbert George Wells, İngiliz yazar (ö. 1946) 1868 - Olga Knipper, Sovyet aktris (ö. 1959) 1874 - Gustav Holst, İngiliz besteci (ö. 1934) 1900 - Yorgo Bacanos, Türk besteci ve udi (ö. 1977) 1909 - Kwame Nkrumah, Gana bağımsızlık lideri ve Cumhurbaşkanı (ö. 1972) 1912 - György Sándor, Macar piyanist (ö. 2005) 1926 - Donald Arthur Glaser, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013) 1929 - Sándor Kocsis, Macar futbolcu (ö. 1979) 1934 - Leonard Cohen, Kanadalı şair ve müzisyen 1935 - Jimmy Armfield, İngiliz futbolcu ve menajer (ö. 2018) 1947 - Stephen King, Amerikalı yazar 1948 - Ali Murat Erkorkmaz, Türk mimar, yazar, ressam ve müzisyen 1950 - Bill Murray, Amerikalı komedyen ve oyuncu 1950 - Hale Soygazi, Türk oyuncu ve eski manken 1951 - Aslan Maşadov, Çeçen lider (ö. 2005) 1954 - Şinzo Abe, Japon siyasetçi 1957 - Ethan Coen, Amerikalı yönetmen 1965 - Frederic Beigbeder, Fransız yazar 1966 - Neçirvan Barzani, Iraklı Kürt siyasetçi 1967 - Suman Pokhrel, Nepalli şair 1967 - Yutaka Azuma, Japon futbolcu 1974 - Özgür Özel, Türk eczacı ve siyasetçi 1980 - Autumn Reeser, Amerikalı oyuncu 1980 - Kareena Kapoor, Hint sinema oyuncusu 1983 - Maggie Grace, Amerikalı sinema oyuncusu 1986 - Yasemin Yürük, Türk müzisyen, R&B şarkıcısı ve Grup Hepsi üyesi 1987 - Ryan Guzman, Amerikalı oyuncu ve model Ölümler MÖ 19 - Publius Vergilius Maro, Romalı şair (d. MÖ 70) 454 - Flavius Aetius, Romalı general (d. ~396) 1558 - V. Karl, Kutsal Roma İmparatoru, İspanya Kralı ve Almanya Kralı (d. 1500) 1576 - Gerolamo Cardano, İtalyan matematikçi, fizikçi, astrolog ve hekim (d. 1501) 1832 - Walter Scott, İskoçyalı yazar (d. 1771) 1860 - Arthur Schopenhauer, Alman filozof (d. 1788) 1932 - Ahmet Rasim, Türk yazar (d. 1864) 1937 - Bernát Munkácsi, Macar Türkolog (d. 1860) 1947 - Harry Carey Amerikalı oyuncu (d. 1878) 1948 - Çerkes Ethem, Çerkes asıllı Türk asker (d. 1886) 1953 - Necmettin Sadık Sadak, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1890) 1959 - Ruşen Eşref Ünaydın, Türk yazar, siyasetçi ve diplomat (d. 1892) 1964 - Otto Grotewohl, Alman siyasetçi (d. 1894) 1973 - Burhanettin Ökte, Türk neyzen (d. 1904) 1974 - Walter Brennan, Amerikalı oyuncu (d. 1894) 1975 - Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk ressam ve şair (d. 1911) 1989 - Ertem Eğilmez, Türk yönetmen (d. 1929) 2005 - Tanju Korel, Türk sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1944) 2014 - Güner Namlı, Türk TV ve dizi yapımcısı (d. 1938) 2015 - İbrahim Cevahir, Türk iş adamı (d. 1938) 2016 - John Mulvaney, Avustralyalı arkeolog (d. 1925) Régis Barailla, Fransız siyasetçi (d. 1933)