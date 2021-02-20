Tarihte bugün ne oldu? 20 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 20 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

20 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 20 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 20 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1547 - VI. Edward, Westminster Abbey'de taç giyerek İngiltere Kralı oldu.

1798 - Papa VI. Pius, Louis-Alexandre Berthier tarafından görevden alındı.

1833 - Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır Eyaleti'nde çıkan isyanın bastırılması için, Rusya Filosu İstanbul'a geldi.

1835 - Şili'nin Concepción şehri, depremle yerle bir oldu.

1872 - Metropolitan Museum of Art, New York'ta açıldı.

1877 - Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi, Bolşoy Tiyatrosu'nda ilk gösterimini yaptı.

1887 - Alman İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Avusturya-Macaristan arasında 'Tripartite Paktı' imzalandı.

1909 - Fütürizm kelimesi ilk defa kullanıldı. İtalyan şair ve editör Filippo Tommaso Marinetti'nin Le Figaro gazetesine yazdığı Fütürist Manifesto makalesi, geçmişi unutup değişimi, özgünlüğü ve yeniliği kucaklayan sanat akımının ismini oluşturdu.

1914 - İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

1919 - Afganistan Emiri Habibullah Han, suikaste uğrayarak yaşamını yitirdi. Kardeşi Nasrullah Han yerine Emir olduysa da, bir haftalık çok kısa süren saltanatının ardından, Amanullah Han tarafından tahttan indirilip müebbet hapse mahkûm ettirildi ve Amanullah Han, tahta çıktı.

Takiji Kobayashi

1933- Japon yazar Takiji Kobayashi, Japon İmparatorluğu'na bağlı antikomünist polis gücü olan Tokubetsu Koto Keisatsu'ya bağlı casuslar tarafından öldürüldü.

1938 - Adolf Hitler, Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini belirleme hakkı istedi.

1941 - Türkiye'de Yahudiler için transit vizesine ilişkin talimatname yayınlandı.

1944 - II. Dünya Savaşı: "Big Week" başladı ve Amerika Birleşik Devletleri bombardıman uçakları, Nazi uçak üretim merkezlerini bombaladı.

1947 - 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun ile Türkiye'de ilk kez sendikalara, özel bir kanun ile kurulma hakkı tanındı.

1961 - Türkiye'de ilk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü Başkanlığında kuruldu.

1962 - Astronot John Glenn, Friendship 7 uzay aracının içinde dünya etrafında 3 defa döndü. Olay 4 saat 55 dakika sürdü.

1970 - Boğaziçi Köprüsü'nün temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakanı Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

1971 - Uganda'da İdi Amin, kendini Devlet Başkanı ilan etti.

1976 - Türkiye'deki 23 Amerikan üssünde grev kararı alındı.

1988 - Dağlık Karabağ Özerk Oblastı, Azerbaycan'dan ayrılıp, Ermenistan'a katılmak için oylama yaptı. Bu olay Karabağ Savaşı'nı tetikledi.

1990 - Dış İşleri Bakanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın müdahaleleri nedeniyle görevinden istifa etti. Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanlığını hedeflediği söyleniyor.

1991 - Slovenya Parlamentosu, Yugoslavya'nın dağıtılmasını önerdi.

1992 - İstanbul Ticaret Odası'na bırakılan çanta içindeki saatli bombanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

1993 - Güney Afrika Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk, ilk kez siyahların da görev aldığı kabineyi açıkladı.

2001 - 7,3 milyar doların Merkez Bankası'na geri döndüğü açıklanırken, repo faizleri yüzde 3 binleri gördü. Stanley Fischer ve Michael Deppler, Başbakan ile yeniden bir arayla geldi.

2001 - Filipinler Devlet Başkanı Gloria Macapagal Arroyo, barış görüşmelerinin yeniden başlamasını sağlamak için ülkenin güneyindeki ayrılıkçı Müslümanlarla tek yanlı ateşkes yaptı.

2001 - İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sümerbank eski Genel Müdürü Şükrü Karahasanoğlu, İtalya'da yakalandı.

2002 - Mısır'da bir trende meydana gelen yangında 370 kişi öldü.

2003 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletinde bir gece kulübünde çıkan yangında 100 kişi öldü.

2008 - Endonezya'nın batısında 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Sumatra Adasının Medan bölgesinin, 319 kilometre batısında olduğunu belirtti.

2009 - Dünyada ekonomik kriz: Birleşik Krallık'ın son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu, 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylandı.

2015 - Finlandiya'da 12 Aralık 2014'te meclisten geçen eşcinsel evlilik yasası, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Yasa 2017'de yürürlüğe girecek.

DOĞUMLAR

1844 - Ludwig Boltzmann, Avusturyalı fizikçi (ö. 1906)

1868 - Pompeu Fabra, İspanyol bir mühendis ve gramerçi (ö. 1948)

1886 - Béla Kun, Macar komünist politikacı (ö. 1939)

1887 - Carl Ebert, Alman tiyatro yönetmeni, oyuncu ve eğitmen (ö. 1980)

1889 - Hulusi Behçet, Türk dermatoloji uzmanı ve bilim insanı (ö. 1948)

1896 - Henri de Lubac, 20. yüzyılın en önemli Katolik ilahiyatçıları arasındadır (ö. 1991)

1898 - Enzo Ferrari, İtalyan otomobil üreticisi (ö. 1988)

1901 - Henry Eyring, Amerikalı teorik kimyager (ö. 1981)

1902 - Ansel Adams, Amerikan fotoğrafçı (ö. 1984)

1916 - Hüsamettin Bozok, Türk yazar ve gazeteci (ö. 2008)

1925 - Robert Altman, Amerikan yönetmen (ö. 2006)

1927 - İbrahim Ferrer, Kübalı müzisyen ve Buena Vista Social Club üyesi (ö. 2005)

1927 - Sidney Poitier, Amerikan oyuncu

1929 - Elio Berhanyer, İspanyol moda tasarımcısı. (ö. 2019)

1937 - Robert Huber, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1937 - Ülkü Tamer, Türk şair, oyuncu ve çevirmen (ö. 2018)

1940 - Ercan Arıklı, Türk gazeteci (ö. 2003)

1943 - Mike Leigh, İngiliz yönetmen

1946 - J. Geils, Amerikan şarkıcı-şarkı yazarı ve gitarist (ö. 2017)

1948 - Asu Maralman, Ermeni asıllı Türk müzisyen ve oyuncu

1949 - Adnan Kahveci, Türk siyasetçi ve devlet adamı (ö. 1993)

1951 - Gordon Brown, Birleşik Krallık Başbakanı

1954 - Anthony Head, İngiliz aktör ve müzisyen

1962 - Hatice Aslan, Türk oyuncu

1964 - Rudi García, Fransız futbolcu ve teknik direktör

1966 - Cindy Crawford, Amerikan model

1967 - Kurt Cobain, Amerikan Rock müzisyeni (Nirvana) (ö. 1994)

1970 - İsrafil Köse, Türk dizi ve film oyuncusu (ö. 2016)

1971 - Jari Litmanen, Fin futbolcu

1974 - Ömer Halisdemir, Türk astsubay (ö. 2016)

1976 - Zdravko Lazarov, Bulgar millî futbolcu

1977 - Gail Kim, Kore asıllı Kanadalı profesyonel güreşçi, menajer, model ve aktris

1980 - Berk Tokay, Türk grafiker

1983 - Ali Buhara Mete, Türk oyuncu

1985 - Yulia Volkova, Rus müzisyen

1988 - Nazlı, Türk şarkıcı, sunucu ve köşe yazarı

1988 - Rihanna, Barbadoslu şarkıcı

1989 - Bahar Yapar, Bosnalı basketbolcu

1991 - Antonio Pedroza, İngiliz futbolcu

1996 - Mabel, İngiliz şarkıcı

ÖLÜMLER

1790 - II. Joseph, Kutsal Roma imparatoru (d. 1741)

1861 - Eugène Scribe, Fransız oyun yazarı ve libretto yazarıdır (d. 1791)

1907 - Henri Moissan, Fransız kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1852)

1920 - Robert Peary, Amerikalı kâşif ve Kuzey Kutbu'na ilk kez ayak basan (d. 1856)

1923 - Damdin Sühbatur, Moğol Halk Partisi kurucusu, komünist lider (d. 1893)

1933- Takiji Kobayashi, Japon proleter edebiyatı yazarı (d. 1903)

1936 - Aleksandr Tamanian, Ermeni mimar ve kent bilimci (d. 1878)

1936 - Max Schreck, Alman aktör (Nosferatu) (d. 1879)

1947 - Burhanettin Tepsi, Türk tiyatro sanatçısı ve yazar (d. 1882)

1957 - Sadri Maksudi Arsal, Türk tarihçi, hukukçu ve siyaset adamı (d. 1879)

1960 - Walter Yust, Amerikalı gazeteci ve yayıncı (d. 1894)

1968 - Anthony Asquith, İngiliz sinema yönetmeni ve yazar (d. 1902)

1972 - Maria Goeppert-Mayer, Amerikalı-Alman fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1906)

1976 - René Cassin, Fransız hukukçu (d. 1887)

1977 - Rami Garipov, Başkurt ulusal şair, yazar ve oyun yazar (d. 1932)

1991 - Hakkı Anlı, Türk ressam (d. 1906)

1991 - Sami Güner, Türk fotoğraf sanatçısı (trafik kazasında) (d. 1915)

1992 - Dick York, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1928)

1993 - Ferruccio Lamborghini, İtalyan otomobil üreticisi (d. 1916)

1994 - Selahattin Giz, Türk fotoğraf sanatçısı (d. 1914)

1997 - Paul Anxionnaz, Fransız siyasetçi (d. 1902)

2005 - Aylin Sağtür Mutlu, Türk gazeteci ve Anadolu Ajansı'nın eski muhabirlerinden (d. 1951)

2009 - Emin Cankurtaran, Türk iş adamı ve Fenerbahçe'nin eski Başkanlarından (d. 1930)

2010 - Zekeriya Güçlü, Türk güreşçi (d. 1972)

2015 - Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Türk öğrenci (d. 1991)

2018 - Zigmas Zinkevicius, Litvan dilbilimci ve tarihçi (d. 1925)

2019 - Kemal Karpat, Türk tarihçi ve akademisyen (d. 1923)

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