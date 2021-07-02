Tarihte bugün ne oldu? 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Temmuz'da yaşananlar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihte bugün ne oldu? 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Temmuz'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Temmuz'da yaşananlar!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 2 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 2 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

2 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 2 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

• 1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.

• 1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.

• 1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.

• 1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.

• 1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.

• 1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

• 1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.

• 1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

• 1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.

• 1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.

• 1945 - 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi, İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.

• 1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.

• 1962 - Walmart perakende zincirinin ilk mağazası, Arkansas Eyaleti'nin Rogers şehrinde açıldı.

• 1964 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan "Yurttaşlık Hakları Yasası"nı imzaladı.

• 1966 - Antalyaspor Kulübü kuruldu.

• 1966 - Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Moruroa adasında gerçekleştirdi. Denemenin kod adı "Aldébaran"dı.

• 1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

• 1976 - 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu

• 1978 - O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un, Charon uydusu keşfedildi.

• 1985 - Andrey Gromiko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı.

• 1986 - Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda, Arjantin şampiyon oldu.

• 1990 - Hac izdihamı: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 1426 kişi öldü.

• 1992 - Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye beşinci oldu.

• 1993 - Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü.

• 2001 - Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan "AbioCor", ilk kez bir hastaya uygulandı.

• 2002 - Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu.

• 2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin jüri üyeliğini yaptığı Globo D'Oro (Altın Küre) sinema ödüllerinden, "En İyi Film Ödülü" dahil beşini kazandı.

• 2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.

DOĞUMLAR

• 419 - III. Valentinianus, Batı Roma İmparatoru (ö. 455)

• 1714 - Christoph Willibald Gluck, Alman besteci (ö. 1787)

• 1843 - Antonio Labriola, İtalyan marksist teorisyen ve filozof (ö. 1904)

• 1862 - William Henry Bragg, İngiliz fizikçi (ö. 1942)

• 1877 - Hermann Hesse, Alman yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1962)

• 1904 - René Lacoste, Fransız tenisçi ve Lacoste'nin kurucusu (ö. 1996)

• 1906 - Hans Bethe, Alman fizikçi (ö. 2005)

• 1914 - Erich Topp, Alman U-bot komutanı (ö. 2005)

• 1922 - Pierre Cardin, İtalyan asıllı Fransız modacı

• 1923 - Wislawa Szymborska, Polonyalı şair (ö. 2012)

• 1925 - Patrice Lumumba, Kongo DC'nin ilk Başbakanı (ö. 1961)

• 1929 - İmelda Marcos, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un eşi

• 1930 - Karl Gerstner, İsviçreli bir grafik tasarımcı (ö. 2017)

• 1930 - Carlos Menem, lakabı El Turco, Arjantinli siyasetçi (ö. 2021)

• 1936 - Ömer Süleyman, Mısırlı politikacı, diplomat ve ordu generali (ö. 2012)

• 1937 - Richard Petty, "Kral" lakaplı eski NASCAR pilotu

• 1939 - Sultan bin Muhammed el Kasımi, d. 25 Ocak 1972 Şarika Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Federal Yüksek Konseyi Üyesi

• 1939 - Alexandros Panagoulis, Yunan politikacı ve şair (ö. 1976)

• 1942 - Ahmet Türk, Kürt asıllı Türk siyasetçi

• 1943 - Üstün Akmen, Türk tiyatro eleştirmeni ve yazar (ö. 2015)

• 1943 - Kevork Malikyan, Türk asılı İngiliz oyuncu

• 1946 - Richard Axel, 2004 Nobel Tıp Ödülü sahibi Amerikalı bilim adamı

• 1946 - Ron Silver, Amerikalı aktör (ö. 2009)

• 1946 - Timur Selçuk, Türk pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci (ö. 2020)

• 1947 - Larry David, Amerikalı aktör ve yapımcı (Seinfeld)

• 1952 - Ahmed Uyahya, Cezayirli siyasetçi

• 1957 - Bret Hart, Kanadalı yazar, oyuncu ve emekli profesyonel güreşçi

• 1963 - Rositsa Kirilova, Bulgar şarkıcı

• 1970 - Yancy Butler, Amerikalı oyuncu

• 1973 - Çiğdem Vitrinel, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı

• 1975 - Elizabeth Reaser, Amerikalı oyuncudur

• 1976 - Derya Büyükuncu, Türk yüzücü

• 1977 - Deniz Barış, Türk futbolcu

• 1979 - Rebecca Mader, İngiliz oyuncu

• 1983 - Michelle Branch, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu

• 1984 - Maarten Martens, Belçikalı futbolcudur

• 1985 - Vlatko İlievski, Makedon şarkıcı (ö. 2018)

• 1985 - Ashley Tisdale, Amerikalı oyuncu

• 1985 - Onur Tuna, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

• 1986 - Lindsay Lohan, Amerikalı oyuncu

• 1987 - Esteban Granero, İspanyol futbolcudur

• 1987 - Ruslana Korşunova, Rus asıllı Kazak manken ve model (ö. 2008)

• 1988 - Lee Chung-yong, Güney Koreli futbolcudur

• 1989 - Dev, Amerikalı elektropop şarkıcısı ve söz yazarıdır

• 1989 - Alex Morgan, Amerikalı kadın millî futbolcudur

• 1990 - Roman Lob, Alman şarkıcı

• 1990 - Margot Robbie, Avustralyalı aktris ve yapımcı

• 1993 - Ieva Zasimauskaite, Litvan şarkıcı

• 1994 - Baba Rahman, Ganalı futbolcudur

• 2001 - Abraham Attah, kariyeri ve eğitimi için ABD'de yaşayan Ganalı bir aktördür

ÖLÜMLER

• 1215 - Eisai, geç Heian ve erken Kamakura döneminde yaşamış bir Japon Budist keşiş (d. 1141)

• 1511 - Hadım Ali Paşa, Sultan II. Bayezid zamanında 1501-1503 ve 1506-1511 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı

• 1566 - Nostradamus, Fransız hekim, eczacı, kahin ve astrolog (d. 1503)

• 1582 - Akechi Mitsuhide, Japonya'da Sengoku döneminde yaşamış bir samuray generali idi (d. 1528)

• 1778 - Jean Jacques Rousseau, İsviçreli filozof (d. 1712)

• 1798 - John Fitch, Amerikalı saat yapımcısı ve mucit (d. 1743)

• 1843 - Samuel Hahnemann, Alman hekim (d. 1755)

• 1850 - Robert Peel, Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1788)

• 1915 - Porfirio Díaz, Meksika Devlet Başkanı (d. 1830)

• 1924 - Matsukata Masayoshi, Japonya'nın dördüncü başbakanı (d. 1835)

• 1934 - Ernst Röhm, Alman subay, siyaset adamı ve SA'nın kurucusu ve kumandanı (d. 1887)

• 1949 - Georgi Dimitrov, Bulgaristan'da sosyalist yönetimin kurucusu ve ilk Başbakanı (d. 1882)

• 1955 - Fatma Seher Erden (Kara Fatma), Türk kadın asker, Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve İstiklal Madalyası sahibi (d. 1888)

• 1961 - Ernest Hemingway, Amerikalı yazar (d. 1899)

• 1973 - Betty Grable, Amerikalı aktris (d. 1916)

• 1977 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (d. 1899)

• 1989 - Andrey Gromiko, Sovyet diplomat ve Dışişleri Bakanlarından (d. 1909)

• 1989 - Franklin Schaffner, Amerikalı film yönetmeni (d. 1920)

• 1989 - Hasan Esat Işık, Türk siyaset adamı ve diplomat (d. 1916)

• 1991 - Lee Remick, Amerikalı aktris (d. 1935)

• 1993 - Asım Bezirci, Türk yazar (d. 1927)

• 1993 - Behçet Sefa Aysan, Türk şair (d. 1949)

• 1993 - Hasret Gültekin, Türk sanatçı (d. 1971)

• 1993 - Muhlis Akarsu, Türk halk ozanı (d. 1948)

• 1993 - Nesimi Çimen, Türk halk ozanı (d. 1931)

• 1994 - Andrés Escobar, Kolombiyalı millî futbolcu (d. 1967)

• 1996 - Saniye Can, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1930)

• 1997 - James Stewart, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1908)

• 1999 - Mario Puzo, Amerikalı yazar ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (d. 1920)

• 2002 - Earle Brown, Amerikalı besteci (d. 1926)

• 2004 - John Cullen Murphy, Amerikalı çizgi romancı (Prince Valiant'ın (Kahraman Prens) çizeri) (d. 1919)

• 2007 - Beverly Sills, Amerikalı soprano (d. 1929)

• 2010 - Beryl Bainbridge, İngiliz roman yazarı (d. 1932)

• 2011 - Itamar Franco, Brezilyalı siyasetçi (d. 1930)

• 2011 - Özcan Tekgül, Türk oryantal dans sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1941)

• 2013 - Douglas Engelbart, Norveç asıllı bir Amerikalı bir mucittir (d. 1925)

• 2013 - Fevziye Fuad, İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ilk eşi (d. 1921)

• 2016 - Caroline Aherne, İngiliz ünlü komedyen ve oyuncudur (d. 1963)

• 2016 - Michael Cimino, Akademi ödülü sahibi Amerikalı yönetmen (d. 1939)

• 2016 - Roger Dumas, Fransız oyuncu (d. 1932)

• 2016 - Rudolf Kalman, Macar asıllı bir Amerikan matematiksal sistem teoristidir (d. 1930)

• 2016 - Michel Rocard, Fransız siyasetçi ve Fransa Başbakanı (d. 1930)

• 2016 - Elie Wiesel, Romanya doğumlu Yahudi edebiyatçı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1928)

• 2017 - Chris Roberts, Alman şarkıcı ve aktördür (d. 1946)

• 2019 - Şeref Bakşık, Türk siyasetçi (d. 1927)

• 2019 - Costa Cordalis, Yunan asıllı Alman müzisyeni, şarkıcısı ve kayakçıdır (d. 1944)

• 2019 - Lee Iacocca, Amerikalı iş adamıdır (d. 1924)

• 2019 - Lis Verhoeven, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1931)

• 2019 - Bruce Wallrodt, Avustralyalı Paralimpik atlet (d. 1951)

• 2020 - Nikolay Kapustin, Rus besteci ve piyanist (d. 1937)

• 2020 - Wanderley Mariz, Brezilyalı siyasetçi ve avukat (d. 1940)

• 2020 - Tilo Prückner, Alman aktör (d. 1940)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Dünya UFO Günü

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihte bugün ne oldu? 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Temmuz'da yaşananlar! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 01:05:50. #1.15#

title