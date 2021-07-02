Tarihte bugün ne oldu? 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 2 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 2 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
2 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 2 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1698 - İngiliz mucit Thomas Savery, ilk buhar makinesinin patentini aldı.
• 1777 - Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.
• 1829 - 25.000 kişilik bir Rus Ordusu, Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Sliven'i teslim aldı.
• 1839 - Küba açıklarında, bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı.
• 1900 - Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı, Almanya'nın Friedrichshafen kenti yakınlarında denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin" adı verildi.
• 1917 - Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
• 1932 - Birinci Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halkevi'nde toplandı.
• 1932 - Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.
• 1934 - Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi.
• 1937 - Uçakla ilk dünya turu için yola çıkan Amelia Earhart ve Fred Noonan kayboldu.
• 1945 - 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi, İzmir Saat Kulesi altında idam edildi.
• 1951 - Savarona gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.
• 1962 - Walmart perakende zincirinin ilk mağazası, Arkansas Eyaleti'nin Rogers şehrinde açıldı.
• 1964 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu alanlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan "Yurttaşlık Hakları Yasası"nı imzaladı.
• 1966 - Antalyaspor Kulübü kuruldu.
• 1966 - Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Moruroa adasında gerçekleştirdi. Denemenin kod adı "Aldébaran"dı.
• 1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.
• 1976 - 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu
• 1978 - O yıllarda bir gezegen olarak kabul edilen Plüton'un, Charon uydusu keşfedildi.
• 1985 - Andrey Gromiko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı.
• 1986 - Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda, Arjantin şampiyon oldu.
• 1990 - Hac izdihamı: Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı; 1426 kişi öldü.
• 1992 - Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zekâ Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye beşinci oldu.
• 1993 - Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü.
• 2001 - Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan "AbioCor", ilk kez bir hastaya uygulandı.
• 2002 - Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu.
• 2003 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere adlı filmi, İtalya'daki Yabancı Basın Merkezi'nin jüri üyeliğini yaptığı Globo D'Oro (Altın Küre) sinema ödüllerinden, "En İyi Film Ödülü" dahil beşini kazandı.
• 2004 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.
DOĞUMLAR
• 419 - III. Valentinianus, Batı Roma İmparatoru (ö. 455)
• 1714 - Christoph Willibald Gluck, Alman besteci (ö. 1787)
• 1843 - Antonio Labriola, İtalyan marksist teorisyen ve filozof (ö. 1904)
• 1862 - William Henry Bragg, İngiliz fizikçi (ö. 1942)
• 1877 - Hermann Hesse, Alman yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1962)
• 1904 - René Lacoste, Fransız tenisçi ve Lacoste'nin kurucusu (ö. 1996)
• 1906 - Hans Bethe, Alman fizikçi (ö. 2005)
• 1914 - Erich Topp, Alman U-bot komutanı (ö. 2005)
• 1922 - Pierre Cardin, İtalyan asıllı Fransız modacı
• 1923 - Wislawa Szymborska, Polonyalı şair (ö. 2012)
• 1925 - Patrice Lumumba, Kongo DC'nin ilk Başbakanı (ö. 1961)
• 1929 - İmelda Marcos, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un eşi
• 1930 - Karl Gerstner, İsviçreli bir grafik tasarımcı (ö. 2017)
• 1930 - Carlos Menem, lakabı El Turco, Arjantinli siyasetçi (ö. 2021)
• 1936 - Ömer Süleyman, Mısırlı politikacı, diplomat ve ordu generali (ö. 2012)
• 1937 - Richard Petty, "Kral" lakaplı eski NASCAR pilotu
• 1939 - Sultan bin Muhammed el Kasımi, d. 25 Ocak 1972 Şarika Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Federal Yüksek Konseyi Üyesi
• 1939 - Alexandros Panagoulis, Yunan politikacı ve şair (ö. 1976)
• 1942 - Ahmet Türk, Kürt asıllı Türk siyasetçi
• 1943 - Üstün Akmen, Türk tiyatro eleştirmeni ve yazar (ö. 2015)
• 1943 - Kevork Malikyan, Türk asılı İngiliz oyuncu
• 1946 - Richard Axel, 2004 Nobel Tıp Ödülü sahibi Amerikalı bilim adamı
• 1946 - Ron Silver, Amerikalı aktör (ö. 2009)
• 1946 - Timur Selçuk, Türk pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci (ö. 2020)
• 1947 - Larry David, Amerikalı aktör ve yapımcı (Seinfeld)
• 1952 - Ahmed Uyahya, Cezayirli siyasetçi
• 1957 - Bret Hart, Kanadalı yazar, oyuncu ve emekli profesyonel güreşçi
• 1963 - Rositsa Kirilova, Bulgar şarkıcı
• 1970 - Yancy Butler, Amerikalı oyuncu
• 1973 - Çiğdem Vitrinel, Türk yönetmen, senarist ve yapımcı
• 1975 - Elizabeth Reaser, Amerikalı oyuncudur
• 1976 - Derya Büyükuncu, Türk yüzücü
• 1977 - Deniz Barış, Türk futbolcu
• 1979 - Rebecca Mader, İngiliz oyuncu
• 1983 - Michelle Branch, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu
• 1984 - Maarten Martens, Belçikalı futbolcudur
• 1985 - Vlatko İlievski, Makedon şarkıcı (ö. 2018)
• 1985 - Ashley Tisdale, Amerikalı oyuncu
• 1985 - Onur Tuna, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
• 1986 - Lindsay Lohan, Amerikalı oyuncu
• 1987 - Esteban Granero, İspanyol futbolcudur
• 1987 - Ruslana Korşunova, Rus asıllı Kazak manken ve model (ö. 2008)
• 1988 - Lee Chung-yong, Güney Koreli futbolcudur
• 1989 - Dev, Amerikalı elektropop şarkıcısı ve söz yazarıdır
• 1989 - Alex Morgan, Amerikalı kadın millî futbolcudur
• 1990 - Roman Lob, Alman şarkıcı
• 1990 - Margot Robbie, Avustralyalı aktris ve yapımcı
• 1993 - Ieva Zasimauskaite, Litvan şarkıcı
• 1994 - Baba Rahman, Ganalı futbolcudur
• 2001 - Abraham Attah, kariyeri ve eğitimi için ABD'de yaşayan Ganalı bir aktördür
ÖLÜMLER
• 1215 - Eisai, geç Heian ve erken Kamakura döneminde yaşamış bir Japon Budist keşiş (d. 1141)
• 1511 - Hadım Ali Paşa, Sultan II. Bayezid zamanında 1501-1503 ve 1506-1511 dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı
• 1566 - Nostradamus, Fransız hekim, eczacı, kahin ve astrolog (d. 1503)
• 1582 - Akechi Mitsuhide, Japonya'da Sengoku döneminde yaşamış bir samuray generali idi (d. 1528)
• 1778 - Jean Jacques Rousseau, İsviçreli filozof (d. 1712)
• 1798 - John Fitch, Amerikalı saat yapımcısı ve mucit (d. 1743)
• 1843 - Samuel Hahnemann, Alman hekim (d. 1755)
• 1850 - Robert Peel, Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1788)
• 1915 - Porfirio Díaz, Meksika Devlet Başkanı (d. 1830)
• 1924 - Matsukata Masayoshi, Japonya'nın dördüncü başbakanı (d. 1835)
• 1934 - Ernst Röhm, Alman subay, siyaset adamı ve SA'nın kurucusu ve kumandanı (d. 1887)
• 1949 - Georgi Dimitrov, Bulgaristan'da sosyalist yönetimin kurucusu ve ilk Başbakanı (d. 1882)
• 1955 - Fatma Seher Erden (Kara Fatma), Türk kadın asker, Türk Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ve İstiklal Madalyası sahibi (d. 1888)
• 1961 - Ernest Hemingway, Amerikalı yazar (d. 1899)
• 1973 - Betty Grable, Amerikalı aktris (d. 1916)
• 1977 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (d. 1899)
• 1989 - Andrey Gromiko, Sovyet diplomat ve Dışişleri Bakanlarından (d. 1909)
• 1989 - Franklin Schaffner, Amerikalı film yönetmeni (d. 1920)
• 1989 - Hasan Esat Işık, Türk siyaset adamı ve diplomat (d. 1916)
• 1991 - Lee Remick, Amerikalı aktris (d. 1935)
• 1993 - Asım Bezirci, Türk yazar (d. 1927)
• 1993 - Behçet Sefa Aysan, Türk şair (d. 1949)
• 1993 - Hasret Gültekin, Türk sanatçı (d. 1971)
• 1993 - Muhlis Akarsu, Türk halk ozanı (d. 1948)
• 1993 - Nesimi Çimen, Türk halk ozanı (d. 1931)
• 1994 - Andrés Escobar, Kolombiyalı millî futbolcu (d. 1967)
• 1996 - Saniye Can, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1930)
• 1997 - James Stewart, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1908)
• 1999 - Mario Puzo, Amerikalı yazar ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (d. 1920)
• 2002 - Earle Brown, Amerikalı besteci (d. 1926)
• 2004 - John Cullen Murphy, Amerikalı çizgi romancı (Prince Valiant'ın (Kahraman Prens) çizeri) (d. 1919)
• 2007 - Beverly Sills, Amerikalı soprano (d. 1929)
• 2010 - Beryl Bainbridge, İngiliz roman yazarı (d. 1932)
• 2011 - Itamar Franco, Brezilyalı siyasetçi (d. 1930)
• 2011 - Özcan Tekgül, Türk oryantal dans sanatçısı, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1941)
• 2013 - Douglas Engelbart, Norveç asıllı bir Amerikalı bir mucittir (d. 1925)
• 2013 - Fevziye Fuad, İran şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ilk eşi (d. 1921)
• 2016 - Caroline Aherne, İngiliz ünlü komedyen ve oyuncudur (d. 1963)
• 2016 - Michael Cimino, Akademi ödülü sahibi Amerikalı yönetmen (d. 1939)
• 2016 - Roger Dumas, Fransız oyuncu (d. 1932)
• 2016 - Rudolf Kalman, Macar asıllı bir Amerikan matematiksal sistem teoristidir (d. 1930)
• 2016 - Michel Rocard, Fransız siyasetçi ve Fransa Başbakanı (d. 1930)
• 2016 - Elie Wiesel, Romanya doğumlu Yahudi edebiyatçı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1928)
• 2017 - Chris Roberts, Alman şarkıcı ve aktördür (d. 1946)
• 2019 - Şeref Bakşık, Türk siyasetçi (d. 1927)
• 2019 - Costa Cordalis, Yunan asıllı Alman müzisyeni, şarkıcısı ve kayakçıdır (d. 1944)
• 2019 - Lee Iacocca, Amerikalı iş adamıdır (d. 1924)
• 2019 - Lis Verhoeven, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1931)
• 2019 - Bruce Wallrodt, Avustralyalı Paralimpik atlet (d. 1951)
• 2020 - Nikolay Kapustin, Rus besteci ve piyanist (d. 1937)
• 2020 - Wanderley Mariz, Brezilyalı siyasetçi ve avukat (d. 1940)
• 2020 - Tilo Prückner, Alman aktör (d. 1940)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya UFO Günü
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.