Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

2 Aralık'ta doğan ünlüler kimlerdir? 2 Aralık'ta ne oldu? 2 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 2 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Aralık dünya ne günü? 2 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

2 ARALIK TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1409 - Leipzig Üniversitesi kuruldu.

1804 - Napolyon Bonapart, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde, Papa'nın da katıldığı törende taç giydi ve Fransa İmparatoru oldu.

1848 - Franz Joseph, Avusturya İmparatoru oldu.

1852 - III. Napolyon, Fransa'da İmparator ilan edildi.

1873 - Türkiye'nin ilk borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası açıldı.

1901 - King Camp Gillette tarafından jiletin patenti alındı.

1908 - Çin'de çocuk İmparator Puyi, 2 yaşındayken tahta çıktı.

1909 - Leo Hendrik Baekeland, ilk yapay plastik "bakalit"in patentini aldı.

1909 - Fransız Baron Cathers, Osmanlı'daki ilk uçak gösterisini yaptı. Uçak, Şişli Hürriyeti Ebediye Tepesinden , Bulgar Hastanesine indi.

1914 - Avusturya, Belgrad'ı işgal etti.

1918 - Ermenistan, Osmanlı Devletinden bağımsızlığını ilan etti.

1918 - Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Mehmed Talat Paşa tarafından Edirne 'de kuruldu. Türk Ulusal Hareketi yanlısı olan cemiyet, Talat Paşa'nın da üyesi bulunduğu Teşkilât-ı Mahsusa tarafından desteklenmiştir.

1920 - Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars , Ermenistan'dan alındı.

1928 - Celâl Sahir Erozan 'ın hazırladığı "İmla Lügatı" yayımlandı.

1942 - Chicago 'lu bilim adamları, ilk kontrollü zincirleme atomik reaksiyonu gerçekleştirdiler.

1943 - Yüzde 87'si gayrimüslim azınlıklar olan Varlık Vergisi'ni ödeyemeyen mükellefler, borçlarını "bedenen çalışarak ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderilmişti. Kamplarda bulunanların serbest bırakılmasına karar verildi.

1949 - Yunanistan'dan gelen bir tiyatro topluluğu, İstanbul'da Cevat Fehmi Başkut'un Paydos adlı oyununu sahneledi.

1956 - Fidel Castro, Granma yatıyla Küba'ya çıktı.

1956 - Ankara'nın 120 km kuzeydoğusunda yer alan Sarıyar Barajı açıldı.

1961 - Küba lideri Fidel Castro, kendisini Küba'yı komünizme taşıyacak bir Marksist-Leninist olarak ilan etti.

1963 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon'da açıldı.

1963 - Türkiye'nin ilk koalisyon Hükümetinin Başkanı İsmet İnönü, 24 yıl sonra ilk kez üstlendiği Başbakanlık görevinden istifa etti.

1965 - Ankara'da hava kirliliği tehlikeli boyutlarda: Bilim çevreleri Ankara'da 20 yıl yaşayan birinin kanser riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1974 - Keban ve Gökçekaya Hidroelektrik Santralleriyle, Seyitömer Termik Santrali'nin üç ünitesinin birden aynı anda arızalanması üzerine, tüm Türkiye'de her gün 1,5 saatlik elektrik kısıtlamasına başlandı.

1981 - İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 450 öğretim üyesi Yükseköğretim Kanunu'na karşı açıklama yaptı.

1981 - Hülya Koçyiğit, Fransa'da düzenlenen 3 Kıta Film Festivali'nde, "Kurbağalar" filmindeki rolüyle "En iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı.

1982 - Dr. Robert K. Jarvik tarafından geliştirilen ilk yapay kalp, Barney Clark adlı hastaya takıldı.

1988 - Benazir Butto, Pakistan Başbakanı olarak yemin etti.

1993 - Kolombiya'lı uyuşturucu taciri Pablo Escobar, Medellín'de güvenlik güçlerince öldürüldü.

2002 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 Kasım 2002'de Siirt'te yapılan milletvekili seçimini iptal etti. Seçim işlemlerindeki eksikliğin seçim sonuçlarında etkili olduğu sonucuna varan YSK, Siirt'teki seçimin yenilenmesine oy birliğiyle karar verdi.

2003 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kayıp trilyon davasında kapatılan Refah Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan 'a, "özel belgede sahtecilik" suçundan verilen, 2 yıl 4 ay hapis cezasını oy birliğiyle onayladı.

2 ARALIK TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

1612 - Janusz Radziwill, Litvanya Büyük Dükü (ö. 1655)

1710 - Carlo Antonio Bertinazzi, İtalyan oyuncu ve yazar (ö. 1783)

1816 - Amedeo Preziosi, Maltalı ressam (ö. 1882)

1842 - Charles William Alcock, İngiliz sporcu, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi (ö. 1907)

1846 - René Waldeck-Rousseau, Fransız politikacı (ö. 1904)

1859 - Georges Seurat, Fransız ressam (ö. 1891)

1876 - Yusuf Akçura, Türk yazar ve siyasetçi (ö. 1935)

1884 - Yahya Kemal Beyatlı, Türk yazar, siyasetçi ve diplomat (ö. 1958)

1885 - George Minot, Amerikalı tıp araştırmacısı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1950)

1891 - Otto Dix, Alman ressam ve gravürcü (ö. 1969)

1923 - Maria Callas, Yunan soprano (ö. 1977)

1944 - İbrahim Rugova, Kosova Cumhurbaşkanı (ö. 2006)

1945 - Zihni Göktay, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1946 - Ahmet Telli, Türk öğretmen ve yazar

1946 - Gianni Versace, İtalyan modacı ve iş adamı (ö. 1997)

1954 - Ahmet Uluçay, Türk yazar ve yönetmen (ö. 2009)

1965 - Ioan Dragan, Rumen futbolcu (ö. 2012)

1968 - Lucy Liu, Amerikalı oyuncu

1971 - Francesco Toldo, İtalyan futbolcu

1972 - Gökçe Özyol, Türk oyuncu

1974 - Sermiyan Midyat, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist

1976 - Erik Everhard, Kanadalı oyuncu ve yönetmen

1978 - Nelly Furtado, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı

1980 - Benjamin Mako Hill, Amerikalı bilişimci ve yazar

1981 - Britney Spears, Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu

1983 - Ana Lucía Domínguez, Kolombiyalı oyuncu

1984 - Natalya Mammadova, Azeri voleybolcu

1986 - Adam le Fondre, İngiliz futbolcu

1991 - Charlie Puth, Amerikalı şarkıcı

1998 - Juice Wrld, Amerikalı rapçı (ö. 2019)

2 ARALIK TARİHTE BUGÜN VEFAT EDENLER

1547 - Hernán Cortés, İspanyol denizci ve kaşif (d. 1485)

1594 - Gerardus Mercator, Belçikalı haritacı ve matematikçi (d. 1512)

1814 - Marquis de Sade, Fransız romancı (d. 1740)

1859 - John Brown, Amerikalı kölelik karşıtı isyancı (d. 1800)

1881 - Jenny von Westphalen, Karl Marx'ın eşi (d. 1814)

1888 - Namık Kemal, Türk şair, siyaset ve fikir insanı (d. 1840)

1918 - Edmond Rostand, Fransız oyun yazarı (d. 1868)

1923 - Tomás Bretón, İspanyol besteci, kemancı ve piyano virtüözü (d. 1850)

1926 - Gérard Cooreman, Belçikalı siyasetçi (d. 1852)

1941 - Edward Rydz-Smigly, Polonya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, siyasetçi, ressam ve şair (d. 1886)

1969 - Kliment Voroşilov, Sovyet asker ve siyasetçi (d. 1881)

1980 - Roza Eskenazi, Türk-Yunan şarkıcı (d. 1890'lar)

1980 - Romain Gary, Fransız yazar ve siyasetçi (d. 1914)

1982 - Marty Feldman, İngiliz komedyen, oyuncu ve yazar (d. 1933)

1985 - Philip Larkin, İngiliz şair ve yazar (d. 1922)

1990 - Robert Cummings, Amerikalı oyuncu (d. 1908)

1990 - Aaron Copland, Amerikalı klasik müziğinin öncüsü ve besteci (d. 1900)

1993 - Pablo Escobar, Kolombiyalı uyuşturucu imparatoru (d. 1949)

1994 - Orhan Şaik Gökyay, Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı ve şair (d. 1902)

1995 - Kemal Sülker, Türk sendikacı, gazeteci ve araştırmacı yazar (d. 1919)

2002 - Mehmet Emin Toprak, Türk oyuncu (d. 1974)

2009 - Eric Woolfson, İskoç müzisyen, şarkı ve söz yazarı, prodüktör ve piyanisti (d. 1945)

2013 - Pedro Rocha, Uruguaylı eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1942)

2013 - Christopher Evan "Chris" Welch, Amerikalı oyuncudur (d. 1965)

2015 - Luz Marina Zuluaga, Kolombiyalı model (d. 1938)

2017 - Necdet Levent, Türk besteci (d. 1923)

2017 - Mekkavi Said, Mısırlı kadın kısa hikâye yazarı ve romancı (d. 1956)

2019 - Francesco Janich, İtalyan millî futbolcudur (d. 1937)

2019 - Johann Baptist Metz, Alman Katolik ilahiyatçı (d. 1928)

2020 - Mohamed Abarhoun, Faslı futbolcuydu (d. 1989)

2020 - Zaferullah Han Cemali, Pakistanlı siyasetçi ve spor yöneticisi (d. 1944)

2020 - Pierre Clermont ya da bilinen adıyla: Pat Patterson, Kanadalı profesyonel güreşçi (d. 1941)

2020 - Valéry Giscard d'Estaing, Fransa'da Beşinci Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı olan merkez-sağ siyasetçi (1974-1981) (d. 1926)

2020 - Pamela Tiffin Wonso, Amerikalı aktris ve model (d. 1942)

2 ARALIK NE GÜNÜ?

Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü

Fırtına: Ülker Dönümü Fırtınası

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet