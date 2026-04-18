Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a büyük tepki! Sinirden kendini yere attı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 90+8'de yenilen golde takım arkadaşı Ederson'a tepkileri dikkat çekti. Elleriyle Ederson'a ''Ne yapıyorsun?'' imasında hareketlerde bulunan Kerem, sinir ve üzüntüden kendini yere bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak altın değerinde 2 puan bıraktı. 

FENERBAHÇE GALİBİYETİ KORUYAMADI 

Karşılaşmanın son anlarını üstün götüren sarı-lacivertliler, mücadelenin son saniyelerinde kalesinde gördüğü gole engel olamadı. 90+8. dakikada ağlarla buluşan top, saha içerisindeki futbolcular arasında kısa süreli bir gerginlik ve büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

KEREM'DEN EDERSON'A TEPKİ

Maçın son anlarında yenilen golün ardından başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere birçok futbolcu, golde hatalı bir çıkış yapan Brezilyalı kaleci Ederson’a tepkisini gizleyemedi. Milli oyuncunun, tecrübeli eldivene dönerek elleriyle "Ne yapıyorsun?" şeklinde sitem dolu hareketler yapması kameralara anbean yansıdı.

SİNİRDEN YERE YIĞILDI

Çaykur Rizespor'un beraberlik golünün ardından büyük bir sinir ve çöküş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, golle birlikte adeta yere yığıldı. Deneyimli oyuncunun maç sonunda DA büyük üzüntü yaşadığı, takım arkadaşlarının kendisine teselli verdiği görüldü. 

