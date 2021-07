Tarihte bugün ne oldu? 19 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Temmuz'da yaşananlar!

OLAYLAR

• 1870 - Fransa, Prusya'ya savaş ilan etti.

• 1912 - Yaklaşık 190 kg ağırlığında bir meteor, Navajo County-Arizona semalarında infilak etti ve parçalar kentin üzerine yağdı.

• 1920 - Komünist Enternasyonal'in İkinci Kongresi başladı. Kongre'de; örgütsel ilkeler, strateji ve Komünist Enternasyonal'in taktiklerinin temelleri atıldı.

• 1933 - Denizli-Çivril'deki 5,7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü.

• 1940 - II. Dünya Savaşı: İtalyan hafif kruvazörü battı: 121 kişi öldü.

• 1949 - Laos bağımsızlığını ilan etti.

• 1954 - Elvis Presley, ilk albümü That's All Right Mama'yı çıkardı.

• 1967 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı ile Cessna 310 tipi bir uçak, Kuzey Karolina'nın Hendersonville şehri üzerinde havada çarpıştı: 82 kişi öldü.

• 1979 - Sandinista gerillaları, Nikaragua'daki ABD destekli Somoza Hükûmeti'ni devirdi.

• 1980 - Yaz Olimpiyatları, Moskova'da başladı. Sovyetler'in Afganistan'ı işgalini protesto eden pek çok ülke olimpiyatlara katılmadı.

• 1983 - Refah Partisi kuruldu.

• 1985 - İtalya'da, Val di Stava barajı çöktü: 268 kişi öldü.

• 1987 - Mehmet Terzi, San Francisco Maratonu'nu kazandı.

• 1989 - DC-10 tipi bir ABD yolcu uçağı, Sioux City-Iowa'ya acil iniş yaptığı sırada düştü: 296 yolcudan 112'si öldü.

• 1990 - New York Federal Mahkemesi, Karun Hazinesi'nin Türkiye'ye iadesi için açılan davada Türkiye lehine karar verdi. Metropolitan Museum of Art yetkililerinin 363 parçalık hazineyi Türkiye'ye iade etmek istemesi üzerine anlaşmaya varıldı ve hazine, Ekim 1993'te Ankara'ya getirildi.

• 1993 - İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, yolsuzluk iddiasıyla görevden alındı.

• 1993 - PKK, Van'ın Bahçesaray ilçesi Sündüz Yaylası'nda, uzun namlulu silahlarla ateş açtı; 15 çocuk ile 9 kadın yaşamını yitirdi.

• 1996 - Yaz Olimpiyatları, Atlanta-Georgia'da başladı.

• 2002 - Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi'ni (CDP) kurdu.

• 2009 - Türkiye'de tüm lokanta, meyhane vb. kapalı alanlarda sigara yasağı uygulaması başladı.

• 2013 - Suriye'de, PYD tarafından ele geçirilen yerleşim yeri, özerk bölge ilan edildi ve Rojava Devrimi olarak kabul edildi. Artık orada PYD öncülüğünde Kürdistan Özerk Otonom Bölgesi gerçekleşmiştir.

DOĞUMLAR

• 1809 - Friedrich Gustav Jakob Henle, Alman hekim (ö. 1885)

• 1811 - Vinzenz Lachner, Alman bestekâr, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi (ö. 1893)

• 1814 - Samuel Colt, Amerikalı silah üreticisi (ö. 1862)

• 1834 - Edgar Degas, Fransız empresyonist ressam ve heykeltıraş (ö. 1917)

• 1890 - II. Georgios, Yunanistan Kralı (ö. 1947)

• 1891 - Eugen Müller, II. Dünya Savaşı sırasında Wehrmacht'ta görev yapan Nazi generali (ö. 1951)

• 1893 - Vladimir Mayakovsky, Rus şair (ö. 1930)

• 1896 - A.J. Cronin, İskoç romancı (ö. 1981)

• 1898 - Herbert Marcuse, Alman filozof (ö. 1979)

• 1900 - Arno Breker, Alman heykeltıraş (ö. 1991)

• 1908 - Ernest Buckler, Kanadalı roman ve öykü yazarı (ö. 1984)

• 1917 - Fulbert Youlou, Kongolu siyasetçi (ö. 1972)

• 1920 - Robert Mann, Amerikalı keman sanatçısı, besteci ve orkestra şefi (ö. 2018)

• 1924 - Pat Hingle, Amerikalı oyuncu (ö. 2009)

• 1936 - Norman Manea, Rumen yazar ve entelektüel

• 1943 - Han Sai Por, Singapurlu heykeltıraş

• 1945 - George Dzundza, Alman asıllı Amerikalı oyuncu

• 1947 - Brian May, İngiliz müzisyen (Queen grubu)

• 1948 - Argentina Menis, Rumen atlet

• 1951 - Selahattin Taşdöğen, Türk oyuncu

• 1953 - René Houseman, Arjantinli futbolcu (ö. 2018)

• 1959 - Juan José Campanella, Arjantinli bir televizyon ve film yönetmeni, yazar ve yapımcıdır

• 1960 - Atom Egoyan, Ermeni asıllı Kanadalı film yönetmeni

• 1961 - Hideo Nakata, Japon film yönetmeni

• 1967 - Yaël Abecassis, İsrailli oyuncu ve modeldir

• 1968 - Pavel Kuka, Çek futbolcu

• 1968 - Robb Flynn, Amerikalı gitarist

• 1970 - Nicola Ferguson Sturgeon, İskoç siyasetçi.

• 1971 - Vitaliy Kliçko, Ukraynalı boksör ve Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu

• 1973 - Aílton Gonçalves da Silva, Brezilyalı futbolcu

• 1976 - Benedict Cumberbatch, İngiliz oyuncu

• 1976 - Eric Prydz, İsveçli DJ ve prodüktör

• 1978 - Niki Gudex, Avustralyalı dağ bisikletçisi

• 1978 - Jonathan Zebina, Fransız millî futbolcudur

• 1979 - Luke Young, İngiliz eski futbolcudur

• 1980 - Xavier Malisse, Belçikalı tenis oyuncusu

• 1980 - Alice Renavand, Fransız balerin

• 1982 - İpek Özkök, Türk oyuncu ve manken

• 1982 - Jared Padalecki, Amerikalı oyuncu

• 1983 - Vjekoslav Tomic, Hırvat futbolcu

• 1984 - Adam Morrison, Amerikan profesyonel basketbolcudur

• 1985 - Tobias Werner, Alman futbolcudur

• 1986 - Steffen Weinhold, Alman hentbolcudur

• 1988 - Kevin Großkreutz, Alman eski profesyonel futbolcudur

• 1989 - Norberto Murara Neto, Brezilyalı futbolcudur

• 1990 - Alina Buchschacher, İsviçreli model

• 1990 - Ebru Ünlü, Türk oyuncu

• 1991 - Eray İşcan, Türk futbolcu

• 1994 - Julia Furdea, Avusturyalı model

• 1995 - Manuel Akanji, İsviçreli futbolcu

• 1995 - Jannik Kohlbacher, Alman hentbolcudur

• 1996 - Oh Hayoung, Güney Koreli oyuncu

ÖLÜMLER

• 931 - Uda, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 59. imparatorudur (d. 867)

• 1374 - Francesco Petrarca, İtalyan şair (d. 1304)

• 1543 - Mary Boleyn, İngiliz ünlü Boleyn Ailesi'nin kızlarından biri (d. 1499)

• 1597 - Gunilla Bielke, İsveç kralı III. Johan'ın ikinci eşi olarak İsveç kraliçesi (d. 1568)

• 1814 - Matthew Flinders, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması albayı, denizcisi ve kartograf (d. 1774)

• 1823 - Agustín de Iturbide, Meksika Bağımsızlık Savaşı sırasında başarılı bir siyasetçi (d. 1783)

• 1838 - Pierre Louis Dulong, Fransız fizikçi (d. 1785)

• 1850 - Margaret Fuller, Amerikalı gazeteci ve kadın hakları savunucusu (d. 1810)

• 1868 - Okita Soji, Bakumatsu dönemi savaşçısı, Shinsengumi'nin Birinci Bölük komutanı ve kendo ustası (d. 1844)

• 1873 - Samuel Wilberforce, İngiliz piskopos (d. 1805)

• 1891 - Pedro Antonio de Alarcón, İspanyol romancı (d. 1833)

• 1909 - Derviş Vahdeti, Osmanlı gazeteci, yazar ve din adamı (aleyhine düşüncede olanlar için: İngiliz ajanı) (d. 1869)

• 1929 - Fausto Zonaro, İtalyan ressam (d. 1854)

• 1935 - Ludovico M. Nesbitt, İtalyan maden mühendisi kâşif ve yazar (d. 1891)

• 1935 - Şükrü Aydındağ, Türk asker ve siyaset adamı (d. 1883)

• 1943 - Yekaterina Budanova, Sovyet pilot (d. 1916)

• 1947 - Aung San, Birmanyalı milliyetçi önder (d. 1915)

• 1956 - Lightner Witmer, Amerikalı psikolog (d. 1867)

• 1965 - Syngman Rhee, Güney Kore'nin ilk Cumhurbaşkanı (d. 1875)

• 1966 - Suphi Ziya Özbekkan, Türk besteci (d. 1887)

• 1970 - Banat Batırova, Başkurt milletvekili, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Sosyalist Emek Kahramanı unvanını kazanan ilk kadın (d. 1904)

• 1980 - Nihat Erim, Türk akademisyen, siyasetçi ve Türkiye'nin 13. Başbakanı (suikast) (d. 1912)

• 1981 - Aleksandr Kotikov, II. Dünya Savaşı sonrası 1956-1950 yılları arasında Berlin'den sorumlu askeri yetkili olan Sovyet tümgeneral (d. 1902)

• 1990 - Zeyyat Mandalinci, Türk siyasetçi (d. 1915)

• 1992 - Gülcan Tunççekiç, Türk balerin (d. 1942)

• 2004 - Zenko Suzuki, Japonya Başbakanı (d. 1911)

• 2006 - Jack Warden, Amerikalı oyuncu (d. 1920)

• 2009 - Frank McCourt, İrlanda asıllı Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1930)

• 2010 - Daiki Sato, Japon eski futbolcudur (d. 1988)

• 2011 - Remo Gaspari, İtalyan siyasetçi (d. 1920)

• 2012 - Ömer Süleyman, Mısırlı politikacı, diplomat ve ordu generali (d. 1936)

• 2013 - Leyla Erbil, Türk yazar (d. 1931)

• 2013 - Mel Smith, İngiliz oyuncu, komedyen ve yazar (d. 1952)

• 2013 - Bert Trautmann, Alman futbolcu ve teknik direktördür (d. 1923)

• 2013 - Phil Woosnam, Galli eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)

• 2014 - Rubem Alves, Brezilyalı teolog, filozof, eğitimci, yazar ve psikanalisttir (d. 1933)

• 2014 - Skye McCole Bartusiak, Amerikalı oyuncu ve model (d. 1992)

• 2014 - James Garner, Amerikalı sinema sanatçısı (d. 1928)

• 2015 - Van Alexander, Amerikalı caz müzisyeni ve bestecisidir (d. 1915)

• 2015 - Galina Prozumenşçikova, Sovyet yüzücü (d. 1948)

• 2016 - Garry Marshall, Amerikalı oyuncu, yapımcı (d. 1934)

• 2017 - María Amuchástegui, Arjantinli televizyoncu (d. 1953)

• 2017 - Miguel Blesa, İspanyol banker iş adamı (d. 1947)

• 2017 - Blaoui Houari, Cezayirli müzisyen, şarkıcı, söz yazarı ve orkestra şefidir (d. 1926)

• 2017 - Harun Kolçak, Türk pop şarkıcısı (d. 1955)

• 2017 - Barbara Weldens, Fransız kadın şarkıcı-söz yazarıdır (d. 1982)

• 2018 - Jon Schnepp, Amerikalı televizyon yapımcısı, yönetmeni, seslendirme sanatçısı, editör, yazar, çizer, animatör ve görüntü yönetmenidir (d. 1967)

• 2018 - Denis Ten, Kazak buz patenci (d. 1993)

• 2019 - Inger Berggren, İsveçli şarkıcı (d. 1934)

• 2019 - Rutger Hauer, Hollandalı oyuncu (d. 1944)

• 2019 - Ágnes Heller, Macar filozof (d. 1929)

• 2019 - Jeremy Kemp, İngiliz oyuncu (d. 1935)

• 2019 - César Pelli, Arjantin asıllı Amerikalı mimar (d. 1926)

• 2019 - Yao Lee, Çinli şarkıcı (d. 1922)

• 2020 - Sultan Hashim Aimad al-Iaii, Iraklı eski asker ve siyasetçi (d. 1942)

• 2020 - Biri Biri, Gambiyalı eski millî futbolcudur (d. 1948)

• 2020 - Oreste Casalini, İtalyan ressam ve heykeltıraş (d. 1962)

• 2020 - Sapardi Djoko Damono, Endonezyalı şair ve çevirmen (d. 1940)

• 2020 - Juan Marsé, İspanyol romancı, senarist ve gazeteci (d. 1933)

• 2020 - Shukrullo, Özbek şair (d. 1921)

• 2020 - Nikolay Tanayev, Kırgız siyasetçi ve eski başbakan (d. 1945)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Dünya Fenerbahçeliler Günü

• Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşu.