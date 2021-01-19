Tarihte bugün ne oldu? 19 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 19 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

19 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 19 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1474 - Köping, İsveç'te kent konumuna alındı.

1829 - Johann Wolfgang von Goethe'nin eseri Faust ilk kez sahnelendi.

1853 - Giuseppe Verdi'nin "Il Trovatore" operası Roma'da sahnelendi.

1861 - Georgia, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıldı.

1903 - İlk kez düzenlenen Fransa Bisiklet Turu (Tour de France) bisiklet yarışmasını, Fransız bisikletçi Maurice Garin kazandı. 19 gün süren 2.428 kilometrelik tura 59 yarışmacı katılırken, ancak 20 bisikletçi finişe ulaşmayı başarabildi.

1903 - Okyanusaşırı ilk radyo yayını, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında gerçekleşti.

1910 - Çırağan Sarayı yandı. Saray, Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmişti.

1915 - George Claude, reklamcılıkta kullanılmak üzere neon tüplerinin patentini aldı.

1915 - Zeplinlerin kullanıldığı ilk hava saldırısı, Alman İmparatorluğu tarafından Birleşik Krallık'ta yapıldı.

1923 - Ali Şükrü Bey'in Ankara'da yayımladığı Tan gazetesinin ilk sayısı çıktı.

1935 - Y biçimli ilk erkek külotları, Marshall Field&Co'da satışa sunuldu.

1937 - Howard Hughes adında bir Amerikalı milyoner, Los Angeles'tan Newark'a (New Jersey) 7 saat 28 dakikada uçarak hız rekoru kırdı.

1941 - II. Dünya Savaşı: İngiliz güçleri Eritre'ye saldırdı.

1942 - II. Dünya Savaşı: Japon askeri birlikleri Burma'yı işgal etti.

1945 - Deutsche Bank ve Deutsche Orientbank, Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu ve tasfiye hazırlıklarına başladı.

1949 - Küba, İsrail'i diplomatik anlamda tanıdı.

1950 - Türkiye'de İş Mahkemeleri kurulması kararı alındı.

1950 - Çin önderi Mao Zedong, Ho Şi Mingh'in önderliğindeki Kuzey Vietnam'ı tanıdı.

1956 - Akis dergisi Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek beraat etti. Arcayürek hakkında, "Kedi gelince fareler kaçtı" başlıklı yazısı nedeniyle dava açılmıştı.

1959 - Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan İstimlak ve Müsadere Garantisi Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Anlaşma basında kapitülasyonlara dönüş olarak nitelendi.

1960 - Türkiye Sosyalist Partisi faaliyete geçti. Genel Başkanlığa Prof. Atıf Akgüç getirildi.

1960 - İsveç'in başkenti Stokholm'den Ankara'ya gelen İskandinav Havayolları'na (SAS) ait yolcu uçağı Esenboğa Havaalanı yakınlarında düştü, 42 kişi öldü.

1961 - İstanbul'da atlı arabalara plaka verilmemesi kararlaştırıldı.

1961 - Yassıada duruşmaları devam ediyor; İpar Davası sanıkları Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Medeni Berk, Hayrettin Erkmen ve armatör Ali İpar mahkûm oldular.

1966 - Hindistan'da Nehru'nun kızı İndira Gandhi, Başbakan oldu.

1969 - Amerikan Büyükelçisi Robert Komer istifa etti. Robert Komer'in makam arabası 6 Ocak günü Ortadoğu Teknik Üniversitesini ziyareti sırasında öğrenciler tarafından yakılmıştı.

1969 - Prag'da Jan Palach adındaki öğrenci, Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto için kendini yaktıktan üç gün sonra öldü. Prag'da protesto gösterileri düzenlendi.

1977 - Miami-Florida'da kar yağışı: Florida'nın tarihinde ilk kez gerçekleşti.

1978 - 1938'den beri üretilen Volkswagen Beetle (Kaplumbağa) modeli otomobillerden sonuncusu Volkswagen'in Emden'deki fabrikalarında üretildi. Kaplumbağaların üretimine Latin Amerika'da 2003 yılına kadar daha devam edilecektir.

1981 - Bakırköy İş Mahkemesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) kayyım atadı.

1983 - Lyon Kasabı olarak da bilinen Nazi savaş suçlusu Klaus Barbie, Bolivya'da tutuklandı.

1983 - Apple şirketi, bir mouse ve "grafik ara yüzü" ne sahip ilk ticari bilgisayar olan The Apple Lisa yı duyurdu.

1983 - Niksar Cumhuriyet Savcısı Nihat Gerçek'i öldürmekten yargılanan iki ülkücü mahkûm edildi.

1988 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekili Mehmet Ali Eren Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu ve Kürtlere baskı yapıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olaylar çıktı.

1992 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Kurulu yapıldı; Genel Başkanlığa Kemal Nebioğlu seçildi.

1997 - Yaser Arafat, İsrail kontrolü altındaki son Batı Şeria şehri Hebron'un Filistin'e verilmesini kutlamak üzere 30 yıl aradan sonra ilk kez Hebron'a geldi.

1998 - Kenan Şeranoğlu adlı bir kişi, Titan Saadet Zinciri adı altında 30 bin kişiden 8,6 trilyon lira topladı. 15 Haziran'da, Şeranoğlu ile aralarında babasının da bulunduğu 7 sanık dolandırıcılık suçuyla çeşitli hapis cezalarına mahkûm edildi.

2004 - Rubia isimli bir köpek, Aconcagua dağı zirvesine çıkarak bu alanda bir dünya rekoru kırdı.

2005 - SEKA İzmit İşletmesinin kapatılma kararını protesto eden çalışanlar, fabrikadan çıkmama kararı aldı.

2005 - "Türkler: Bin Yılın Yolculuğu 600-1600" sergisi, Londra'daki Kraliyet Sanatlar Akademisi'nde açıldı.

2006 - NASA'nın uzay sondası New Horizons, Plüton'a doğru yolculuğuna çıktı.

2007 - Gazeteci Hrant Dink uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

2010 - Hamas liderlerinden Mahmud El Mabhuh, Dubai'de kaldığı otelde öldürüldü.

2011 - Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Demokrat Parti'den istifa etti. Meclis'te temsil edilen parti sayısı 6'ya düştü.

DOĞUMLAR

1736 - James Watt, İskoçyalı mucit (buhar makinesini icat ederek Sanayi Devrimi'nin başlamasında büyük rol oynayan) (ö. 1819)

1798 - Auguste Comte, Fransız filozof (sosyoloji ve pozitivizmin kurucusu kabul edilen) (ö. 1857)

1807 - Robert Edward Lee, Amerikalı general (ö. 1870)

1809 - Edgar Allan Poe, Amerikalı öykücü, şair, eleştirmen ve yayıncı (ö. 1849)

1839 - Paul Cezanne, Fransız ressam (İzlenimcilik sonrası dönemin en büyük sanatçılarından ve kübizmin öncülerinden) (ö. 1906)

1863 - Werner Sombart, Alman iktisatçı ve sosyolog (ö. 1941)

1912 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Sovyet matematikçi ve iktisatçı (1975 Nobel Ekonomi Ödülünü Tjalling Koopmans'la paylaşan) (ö. 1986)

1921 - Patricia Highsmith, Amerikalı yazar (ö. 1995)

1923 - Markus Wolf, Doğu Alman casus ve Stasi'nin Başkanı (ö. 2006)

1931 - Altan Günbay, Türk sinema sanatçısı (ö. 2014)

1933 - Suphi Kaner, Türk sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yapımcı (ö. 1963)

1940 - Güngör Mengi, Türk gazeteci ve köşe yazarı

1943 - Janis Joplin, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (1960'ların ilk beyaz kadın blues şarkıcısı) (ö. 1970)

1945 - John Lithgow, Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1946 - Dolly Parton, Amerikalı country şarkıcısı

1949 - Robert Palmer, İngiliz şarkıcı (ö. 2003)

1954 - Cindy Sherman, Amerikalı sanat fotoğrafçısı ve film yönetmeni

1961 - Hakan Aytekin, Türk belgesel yönetmeni

1961 - Hayri Sezgin, Türk güreşçi (ö. 2013)

1980 - Jenson Button, Britanyalı Formula 1 pilotu

1981 - Asier del Horno, Basklı futbolcu

1985 - Duško Tošic, Sırp futbolcu

1986 - Moussa Sow, Fransa doğumlu Senegalli profesyonel futbolcu

1987 - Huban Öztoprak, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (ö. 2014)

1992 - Logan Lerman, Amerikalı artist

1992 - Shawn Johnson, Amerikalı artistik jimnastikçi

1993 - Gülşah Duman, Türk basketbolcu

ÖLÜMLER

1571 - Paris Bordone, Venedikli ressam (d. 1500)

1865 - Pierre-Joseph Proudhon, Fransız sosyalist ve gazeteci (Anarşizmin teorisyenlerinden) (d. 1809)

1970 - Beyaz Kelebekler müzik topluluğunun üç elemanı (Behzat Kutlubağ, Altan Eke ve Rıfat Eke), Adapazarı yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldü

1970 - Hamza Humo, Bosnalı şair, tiyatro yazarı ve kısa roman yazarı (d. 1895)

1978 - Feridun Çölgeçen, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1911)

1982 - Ahmet Şükrü Esmer, Türk siyaset tarihçisi ve yazar (d. 1891)

1982 - Enver Ziya Karal, Türk akademisyen, tarihçi, siyasetçi ve Türk Tarih Kurumu Başkanı (d. 1906)

1900 - Luis Buñuel, İspanyol yönetmen ve senarist (ö. 1983)

1990 - Sebahattin Selek, Türk yazar (d. 1921)

1990 - Aleksandr Peçerskiy, 14 Ekim 1943 tarihinde Nazilerin Sovyet savaş esirlerine karşı işledikleri suçlardan kurtulup Sobibor İmha Kampından kitlesel kaçışın organizatörlerinden biri olan önder (d. 1909)

1992 - Sema Savaş, Türk tiyatro sanatçısı

1992 - Yesari Asım Arsoy, Klasik Türk müziği bestecisi (d. 1900)

1994 - Necmi Rıza Ahıskan, Türk sanat müziği sanatçısı (d. 1915)

2000 - Bettino Craxi, İtalyan siyasetçi ve İtalya'nın eski Başbakanlarından (d. 1934)

2000 - Hedy Lamarr, Avusturya asıllı Amerikalı oyuncu ve bilim insanı (d. 1914)

2000 - Sevim Çağlayan, Türk sanat müziği sanatçısı (d. 1934)

2007 - Bam Bam Bigelow, Amerikalı güreşçi (d. 1961)

2007 - Hrant Dink, Ermeni kökenli Türk gazeteci (d. 1954)

2007 - Murat Nasırov, Rus şarkıcı (d. 1969)

2008 - Cüneyt Koryürek, Türk gazeteci ve yazar (d. 1931)

2008 - Suzanne Pleshette, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

2008 - Ufuk Esin, Türk akademisyen, arkeolog ve TÜBA üyesi (d. 1933)

2009 - Abdülkerim Kırca, Türk asker (intihar) (d. 1956)

2011 - Hasan Ünal Nalbantoğlu, Türk akademisyen ve sosyolog (d. 1947)

2013 - İsmet Hürmüzlü, Türkmen asıllı Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar ve yönetmen (d. 1938)

2013 - Toktamış Ateş, Türk akademisyen ve yazar (d. 1944)

2017 - Miguel Ferrer, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1955)

2019 - Red Sullivan, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu ve antrenör (d. 1929)