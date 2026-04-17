Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek

Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Panathinaikos-Olympiakos derbisini yönetecek.

Ülkemizi Avrupa'da birçok önemli mücadelede temsil eden Halil Umut Meler, bu kez de Yunanistan'daki dev derbiyi yönetmeye hazırlanıyor.

PANATHINAIKOS-OLYMPIAKOS DERBİSİNDE DÜDÜK ÇALACAK 

Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Panathinaikos-Olympiakos derbisini yönetecek. Yunanistan Futbol Federasyonunun açıklamasında, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara'nın yapacağı belirtildi.

DEV MAÇ PAZAR GÜNÜ 

Atina şehrindeki Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, pazar günü saat 21.00’de başlayacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk play-off'unda mücadele eden iki takım olan Panathinaikos, 50 puanla dördüncü sırada yer alırken, Olympiakos ise 58 puanla üçüncü sırada konumlanıyor. 

