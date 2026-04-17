Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Fenerbahçe Kulübü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.
Fenerbahçe Kulübü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları nedeniyle anlamlı bir karar aldı. Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı öncesi planlanan tüm görsel şov ve eğlence etkinliklerini iptal etti.
KADIKÖY'DE TÜM ŞOV VE ETKİNLİKLER İPTAL
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı öncesi Ülker Stadyumu'nda maç öncesi ve devre arasında yapılması planlanan görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerinin tümünü askıya aldı.
HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Sarı-lacivertli taraftarların maç öncesi saldırılarda hayatını kaybedenleri anması beklenirken, vefat eden isimler için saygı duruşunda da bulunulacak.