Tarihte bugün ne oldu? 19 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 19 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
19 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 325 - İznik Konsili toplantısı sona erdi.
• 1097 - Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.
• 1157 - Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı; Büyük Üstadları Bertrand de Blanchefort, Komutanları Nureddin Mahmud Zengi olan Müslümanlarca esir alındı.
• 1269 - Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.
• 1862 - ABD'de kölelik resmi olarak kalktı.
• 1868 - Mithat Paşa, Memleket Sandıkları'nı kurdu.
• 1870 - Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.
• 1885 - Özgürlük Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.
• 1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.
• 1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi.
• 1911 - Molde FK kuruldu.
• 1926 - Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
• 1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası Özsoy'u Ankara Halkevi'nde izlediler.
• 1944 - II. Dünya Savaşı: Filipin Deniz Savaşı'nın ilk günü.
• 1952 - Kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi.
• 1953 - Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki "Sing Sing" hapishanesinde idam edildiler.
• 1961 - Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
• 1961 - Türkiye Almanya'ya işgücü ihracına başladı.
• 1965 - Eskişehirspor kuruldu.
• 1966 - Türkiye Güreş Millî Takımı, Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.
• 1968 - İstanbul'da 40 bin çocuğun, çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı.
• 1972 - 65 ülkenin pilotları uçak kaçırma olaylarını protesto için boykota başladı. Boykota, Türk pilotlar da uydu ve uçak seferleri 24 saat durdu.
• 1973 - 50. Yıl Marşı Güfte Yarışması'nı Bekir Sıtkı Erdoğan kazandı. Marşı, Necil Kazım Akses besteleyecek.
• 1973 - Dünya Sevgi Birliği Madalyası, "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkıları nedeniyle Şenay'a verildi.
• 1978 - Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı.
• 1979 - Yaşanan petrol sıkıntısının ardından, İstanbul'da 'karneyle benzin' dağıtımına başlandı.
• 1981 - Eski Gümrük ve Tekel bakanlarından Tuncay Mataracı ile aynı davadan yargılanan 13 sanık, Yüce Divan tarafından tutuklandı.
• 1981 - Türkiye'nin Sesi Radyosu; Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı.
• 1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.
• 1982 - Çin'de Halkın Silahlı Polisi teşkilatı kuruldu.
• 1991 - Sovyetlerin Macaristan işgali sona erdi.
• 1992 - 12 Eylül Askeri Yönetimi'nin kapattığı partilerin açılması yasalaştı.
• 1992 - İstanbul Park Otel inşaatının durdurulması ve 7 katının yıkılması kararı onaylandı.
• 2005 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 günde 8 bebek öldü. Ölümlere "Serratia Marcescens" adlı bakterinin yol açtığı açıklandı.
• 2012 - İsveç'e iadesi istenen Wikileaks kurucularından Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınarak mültecilik başvurusunda bulundu
DOĞUMLAR
• 1566 - I. James, İskoçya, İngiltere ve İrlanda kralı (ö. 1625)
• 1623 - Blaise Pascal, Fransız matematikçi (ö. 1662)
• 1731 - Joaquim Machado de Castro, Portekizli heykeltıraş (ö. 1822)
• 1764 - José Gervasio Artigas, Uruguaylı komutan ve siyasetçi (ö. 1850)
• 1782 - Robert de Lamennais, Fransız Katolik rahip, felsefeci ve politik düşünür (ö. 1854)
• 1846 - Antonio Abetti, İtalyan gökbilimci (ö. 1928)
• 1854 - Alfredo Catalani, İtalyan besteci (ö. 1893)
• 1861 - Douglas Haig, Britanyalı mareşal (ö. 1928)
• 1861 - José Rizal, Filipinli gazeteci, yazar ve şair (ö. 1896)
• 1865 - Alfred Hugenberg, Alman iş insanı ve siyasetçi (ö. 1951)
• 1871 - Alajos Szokolyi, Macar atlet ve hekim (ö. 1932)
• 1877 - Charles Coburn, Amerikalı oyuncu (ö. 1961)
• 1896 - Wallis Simpson, VIII. Edward'ın eşi (ö. 1986)
• 1896 - Erich Koch, Alman siyasetçi (ö. 1986)
• 1897 - Cyril Hinshelwood, İngiliz kimyager ve 1956 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1967)
• 1898 - Benno von Arent, Alman mimar ve SS üyesi (ö. 1956)
• 1903 - Lou Gehrig, Amerikalı beyzbol oyuncusu (ö. 1941)
• 1906 - Ernst Boris Chain, Britanyalı biyokimyacı ve 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)
• 1906 - Walter Rauff, Alman SS albayı (ö. 1984)
• 1907 - George de Mestral, İsviçreli mühendis (ö. 1990)
• 1909 - Osamu Dazai, Japon yazar (ö. 1948)
• 1910 - Paul Flory, Amerikalı kimyager ve 1974 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1985)
• 1921 - Louis Jourdan, Fransız oyuncu (ö. 2015)
• 1922 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi (ö. 2009)
• 1924 - Vasil Bikov, Beyaz Rus yazar (ö. 2003)
• 1927 - Luciano Benjamín Menéndez, Arjantinli general ve insan hakları ihlalcisi (ö. 2018)
• 1928 - Tommy DeVito, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2020)
• 1928 - Bahaeddin Özkişi, Türk yazar (ö. 1975)
• 1930 - Gena Rowlands, Amerikalı oyuncu
• 1933 - Viktor Patsayev, Rus kozmonot (ö. 1971)
• 1939 - Ferdi Merter, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen (ö. 2018)
• 1939 - John F. MacArthur, Amerikalı teolog ve bakan
• 1941 - Václav Klaus, Çek ekonomist ve siyasetçi
• 1941 - Gilberto Bennetton, İtalyan girişimci ve iş insanı (ö.2018)
• 1944 - Peter Bardens, İngiliz müzisyen (ö. 2002)
• 1945 - Aung San Suu Kyi, Myanmarlı siyasetçi ve 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi
• 1945 - Radovan Karadzic, Sırp siyasetçi ve savaş suçlusu
• 1945 - Tobias Wolff, Amerikalı yazar
• 1947 - Salman Rüşdi, Hint asıllı İngiliz yazar
• 1947 - Hasan Şehata, Mısırlı futbolcu ve teknik direktör
• 1948 - Nick Drake, Britanyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1974)
• 1951 - Eymen ez-Zevahiri, Mısırlı ilahiyatçı ve tıp doktoru
• 1951 - Monika Baumgartner, Alman oyuncu ve yönetmen.
• 1954 - Lou Pearlman, Amerikalı prodüktör (ö. 2016)
• 1954 - Kathleen Turner, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
• 1957 - Anna Lindh, İsveç Dışişleri Bakanı (ö. 2003)
• 1959 - Anne Hidalgo, Fransız siyasetçisidir ve Nisan 2014'te beri Paris belediye başkanıdır.
• 1959 - Christian Wulff, Alman siyasetçi ve eski cumhurbaşkanı
• 1960 - Raúl Vicente Amarilla, Paraguaylı futbolcu
• 1962 - Paula Abdul, Amerikalı koreograf ve şarkıcı
• 1964 - Boris Johnson, Britanyalı gazeteci ve politikacı
• 1967 - Bjørn Dæhlie, Norveçli kayaklı koşu sporcusu
• 1967 - Mia Sara, Amerikalı oyuncu
• 1967 - Ziya Kürküt, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu
• 1970 - Antonis Remos, Yunan şarkıcı
• 1970 - Ahmet Büke, Türk yazar ve iktisatçı
• 1970 - Brian Welch, Amerikalı müzisyen
• 1970 - Rahul Gandhi, Hint siyasetçi
• 1971 - Ali Ercoşkun, Türk siyasetçi
• 1971 - José Emilio Amavisca, İspanyol futbolcu
• 1972 - Jean Dujardin, Fransız oyuncu
• 1972 - Brian McBride, Amerikalı futbolcu
• 1972 - Poppy Montgomery, Avustralyalı oyuncu
• 1972 - Robin Tunney, Amerikalı oyuncu
• 1974 - Bülent Ataman, Türk futbolcu
• 1975 - Hugh Dancy, İngiliz oyuncu ve manken
• 1975 - Anthony Parker, Amerikalı basketbolcu
• 1975 - Dennis Crowley, Amerikalı iş insanı ve Foursquare kurucu ortağı
• 1976 - Alişan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu
• 1978 - Dirk Nowitzki, Alman millî basketbolcu ve NBA oyuncusu
• 1978 - Zoe Saldana, Amerikalı oyuncu
• 1979 - Clara G, Rumen porno yıldızı ve yönetmen
• 1979 - Daniele Sottile, İtalyan voleybolcu
• 1979 - José Kléberson, Brezilyalı futbolcu
• 1980 - Lauren Lee Smith, Kanadalı oyuncu
• 1981 - Nadia Centoni, İtalyan voleybolcu
• 1981 - Clementine Poidatz, Fransız oyuncu
• 1983 - Macklemore, Amerikalı rapçi
• 1983 - Aidan Turner, İrlandalı oyuncu
• 1983 - Mark Selby, İngiliz snooker ve pool oyuncusu
• 1983 - Milan Petrzela, Çek futbolcu
• 1984 - Birce Akalay, Türk oyuncu
• 1984 - Paul Dano, Amerikalı oyuncu
• 1984 - Mateus Galiano da Costa, Angolalı futbolcu
• 1985 - José Sosa, Arjantinli futbolcu
• 1986 - Ragnar Sigur?sson, İzlandalı futbolcu
• 1988 - Şafak Pekdemir, Türk oyuncu
• 1989 - Abdelaziz Barrada, Faslı futbolcu
• 1992 - Carlos Ascues, Perulu futbolcu
• 1993 - Olajide William Olatunji, İngiliz YouTuber
• 1995 - Deniz Aygül, Türk basketbolcu
• 1996 - Lorenzo Pellegrini, İtalyan futbolcu
• 1998 - José Luis Rodríguez, Panamalı futbolcu
• 1998 - Viktoriya Zeynep Güneş, Türk yüzücü
ÖLÜMLER
• 1650 - Matthäus Merian, İsviçreli yayıncı (d. 1593)
• 1716 - Tokugawa Ietsugu, 7. Tokugawa şogunu (d. 1709)
• 1747 - Nadir Şah, İran Şahı (d. 1688)
• 1820 - Joseph Banks, İngiliz doğa bilimci ve botanikçi (d. 1743)
• 1844 - Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Fransız doğa bilimci (d. 1772)
• 1865 - Evangelis Zappas, Yunan iş insanı (d. 1860)
• 1867 - I. Maximilian, Meksika İmparatoru (d. 1832)
• 1886 - Hobart Paşa, İngiliz asıllı deniz subayı (d. 1822)
• 1932 - Fazlı Necip, Türk yazar (d. 1863)
• 1937 - James Matthew Barrie, İskoç yazar (d. 1860)
• 1953 - Ethel Rosenberg, Amerikalı casus (d. 1915)
• 1953 - Julius Rosenberg, Amerikalı casus (d. 1918)
• 1956 - Thomas J. Watson, Amerikalı iş insanı (d. 1874)
• 1956 - Vladimir Obruçev, Rus jeolog (d. 1863)
• 1962 - Frank Borzage, Amerikalı yönetmen (d. 1894)
• 1973 - Tahir Alangu, Türk edebiyat tarihçisi ve halk bilimi araştırmacısı (d. 1915)
• 1977 - Ali Şeriati, İranlı sosyolog (d. 1933)
• 1992 - Kathleen McKane Godfree, İngiliz badmintoncu ve tenisçi (d. 1986)
• 1993 - William Golding, İngiliz yazar (d. 1911)
• 2010 - Mübariz İbrahimov, Azeri asker (d. 1988)
• 2010 - Manute Bol, Sudanlı basketbolcu (d. 1962)
• 2012 - Richard Lynch, Amerikalı oyuncudur (d. 1936)
• 2013 - Gyula Horn, Macar sosyalist politikacı ve eski Başbakan (d. 1932)
• 2013 - James Gandolfini, Amerikalı oyuncu (d. 1961)
• 2013 - Sait Maden, Türk şair, çevirmen, ressam, fotoğrafçı ve grafik tasarımcısı. (d. 1931)
• 2014 - Ibrahim Touré, Fildişi Sahilli futbolcu (d. 1985)
• 2015 - Jack Aeby, Amerikalı fizikçi ve fotoğrafçı (d. 1923)
• 2016 - Götz George, Alman oyuncu (d. 1938)
• 2016 - Anton Yelchin, Rus asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1989)
• 2017 - Ivan Dias, Hint kardinal (d. 1936)
• 2017 - Tony DiCicco, Eski Amerikan futbolcusu, antrenör ve TV yorumcusu (d. 1948)
• 2017 - Otto Warmbier, Amerikalı üniversite öğrencisi (d. 1994)
• 2018 - Koko, Batı ova gorili (d. 1971)
• 2019 - Norman Stone, İskoç tarihçi (d. 1941)
• 2020 - Ian Holm, İngiliz oyuncu (d. 1931)
• 2020 - Carlos Ruiz Zafón, İspanyol yazar (d. 1964)