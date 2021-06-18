Tarihte bugün ne oldu? 18 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 18 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
18 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 18 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1815 - Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı'nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında 23 yıl süren savaşa son verdi. Napolyon, 22 Haziran'da ikinci kez tahttan çekildi.
• 1847 - Macar besteci ve piyanist Franz Liszt, Padişah Abdülmecit'e sarayda konser verdi.
• 1873 - Kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için 100 dolar para cezasına çarptırıldı.
• 1881 - Üç İmparator Birliği, bu kez yazılı olarak yenilendi.
• 1919 - Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli Millî Teşkilatı'nın birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı.
• 1922 - Ziya Gökalp, Diyarbakır'da "Küçük Mecmua"yı çıkarmaya başladı.
• 1927 - Hukuk Usulü Muhakemelerine İlişkin Kanun kabul edildi.
• 1928 - Havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu.
• 1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.
• 1941 - Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.
• 1948 - BM İnsan Hakları Komisyonu'nca, Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan Genel Kurul toplantısında oylanarak kabul edildi.
• 1953 - Mısır'da 74 yıllık İngiliz egemenliğinin sona ermesiyle, Cumhuriyet ilan edildi.
• 1979 - Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter, Viyana'da, stratejik silahların sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladılar.
• 1988 - Başbakan Turgut Özal, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılan ANAP Büyük Kongresi'nde, Kartal Demirağ'ın silahlı saldırısında elinden yaralandı.
• 1992 - Hırvat Savunma Konseyi Birlikleri (HVO), Mostar'ı işgal etmeye başladı.
• 1992 - Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak dar gelirlilere verilecek "Yeşil Kart" uygulaması TBMM'de kabul edildi.
• 1993 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Bakü'yü terketti. Haydar Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu.
• 1994 - Dünya Futbol Şampiyonası Amerika'da yapıldı. 18 Haziran günü final için Brezilya ve İtalya karşılaştı. Şampiyon penaltılarla belirlendi; kupa Brezilya'nın oldu.
• 1995 - Çeçen lider Şamil Basayev, Budyonnovsk kenti hastanesine baskın yaptı; 1000'den fazla Rus'u rehin aldı. Böylece Rusya, savaşı durdurma ve görüşmeleri başlatma taleplerini kabul etti.
• 1997 - Başbakan Necmettin Erbakan, REFAHYOL olarak da bilinen RP-DYP koalisyon Hükûmeti'nin istifasını, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu.
DOĞUMLAR
• 1332 - V. İoannis, Bizans İmparatoru (ö. 1391)
• 1517 - Ogimachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 106. imparatoru (ö. 1593)
• 1812 - Ivan Goncharov, Rus gazeteci ve yazar (ö. 1891)
• 1818 - Angelo Secchi, İtalyan gök bilimci (ö. 1878)
• 1840 - Frances Ann Stewart Avustralya doğumlu aktivist (ö.1916)
• 1882 - Georgi Dimitrov, Bulgar siyasetçi (ö. 1949)
• 1884 - Édouard Daladier, Fransız siyasetçi (ö. 1970)
• 1886 - George Mallory, İngiliz dağcı (ö. 1924)
• 1918 - Franco Modigliani, İtalyan asıllı Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2003)
• 1918 - Jerome Karle, Amerikalı kimyager (ö. 2013)
• 1929 - Jürgen Habermas, Alman felsefeci, sosyolog ve siyaset bilimci
• 1931 - Fernando Henrique Cardoso, Brezilyalı sosyolog ve siyasetçi
• 1932 - Dudley Herschbach, Amerikalı kimyager
• 1933 - Nusret Pezeşkiyan, İranlı nörolog, psikiyatrist ve psikoterapist (ö. 2010)
• 1936 - Ronald Venetiaan, Surinamlı öğretmen ve siyasetçi
• 1937 - Vitali Jolobov, Sovyet kozmonot
• 1940 - Mirjam Pressler, Alman roman yazarı ve çevirmen (ö. 2019)
• 1941 - Tekin Aral, Türk karikatürist (ö. 1999)
• 1941 - Roger Lemerre, Fransız eski millî futbolcu ve teknik direktör
• 1942 - Roger Ebert, Amerikalı film eleştirmeni ve senaryo yazarı (ö. 2013)
• 1942 - Paul McCartney, İngiliz şarkıcı ve The Beatles'ın üyesi
• 1942 - Thabo Mvuyelwa Mbeki, Güney Afrika Cumhuriyeti eski devlet başkanı
• 1944 - Salvador Sánchez Cerén, El Salvador Politikacı
• 1944 - Ömer Kavur, Türk film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2005)
• 1946 - Fabio Capello, İtalyan eski futbolcu, teknik direktör
• 1947 - Hanns Zischler, Alman oyuncu
• 1948 - İlhan Şeşen, Türk müzisyen ve oyuncu
• 1949 - Peggy Lukac, ABD doğumlu Alman oyuncu
• 1949 - Jaroslaw Kaczynski, Polonyalı politikacı ve Başbakan
• 1949 - Lech Kaczynski, Polonyalı politikacı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2010)
• 1952 - Isabella Rossellini, İtalyan oyuncu
• 1958 - Mazlum Çimen, Türk besteci, keman sanatçısı, balet ve oyuncu
• 1964 - Hüseyin Köroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1964 - Uday Hüseyin, Saddam Hüseyin'in oğlu (ö. 2003)
• 1972 - Anu Tali, Estonyalı orkestra şefi
• 1974 - Kenan İmirzalıoğlu, Türk aktör
• 1974 - Vincenzo Montella, İtalyan eski millî futbolcu ve teknik direktör
• 1976 - Alana de la Garza Amerikalı aktris
• 1976 - Bilgehan Demir, Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı
• 1976 - Maksim Galkin, Rus tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve sunucu
• 1976 - Blake Shelton, Amerikalı country müzik müzisyeni, şarkıcı ve söz yazarı
• 1977 - Kaja Kallas, Estonyalı Politikacı
• 1978 - Sarah Adler, Fransız oyuncu
• 1981 - Marco Streller, İsviçreli eski futbolcu
• 1982 - Nadir Belhadj, Cezayirli futbolcu
• 1982 - Marco Borriello, İtalyan futbolcu
• 1985 - Matías Abelairas, Arjantinli futbolcu
• 1986 - Richard Gasquet, Fransız tenisçi
• 1986 - Richard Madden, İskoç oyuncu
• 1986 - Meaghan Rath, Kanadalı film ve televizyon dizisi oyuncusu
• 1987 - Omar Arellano, Meksikalı futbolcu
• 1987 - Ezgi Asaroğlu, Türk oyuncu
• 1988 - İslam Slimani, Cezayirli millî futbolcu
• 1989 - Pierre-Emerick Aubameyang, Fransa doğumlu Gabonlu millî futbolcu
• 1991 - Willa Holland, Amerikalı oyuncu ve model
• 1997 - Amine Harit, Fransa doğumlu Faslı millî futbolcu
ÖLÜMLER
• 741 - III. Leon, Bizans İmparatoru (d. 685)
• 1164 - Schönau'lu Elisabet, Alman Benediktin rahibe ve vizyoner (d. 1129)
• 1234 - Chukyo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 85. imparatorudur (d. 1218)
• 1464 - Rogier van der Weyden, Flaman ressam (d. 1399)
• 1864 - Giovanni Battista Bugatti, Papalık Devletleri'nin infazcısı ve celladı (d. 1779)
• 1902 - Samuel Butler, İngiliz yazar (d. 1835)
• 1917 - Titu Maiorescu, Rumen akademisyen, avukat, edebiyat eleştirmeni, estetik akımcısı, felsefeci, çocuk eğitmeni, politikacı ve yazar (d. 1840)
• 1922 - Jacobus Kapteyn, Hollandalı astronom (d. 1851)
• 1928 - Roald Amundsen, Norveçli kâşif (d. 1872)
• 1936 - Maksim Gorki, Sovyet-Rus yazar (d. 1868)
• 1937 - Gaston Doumergue, Fransız devlet adamı (d. 1863)
• 1957 - Necip Akar, Türk eczacı ve sanayici (Gripin'in üreticisi) (d. 1904)
• 1959 - Ethel Barrymore, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1879)
• 1959 - Nijat Sirel, Türk heykeltıraş (d. 1898)
• 1964 - Giorgio Morandi, İtalyan ressam (d. 1890)
• 1968 - Nikolaus von Falkenhorst, Nazi Almanyası döneminde Heer generali (d. 1885)
• 1971 - Paul Karrer, İsviçreli organik kimyacı (d. 1889)
• 1973 - Roger Delgado, İngiliz aktör (d. 1918)
• 1974 - Georgi Jukov, Sovyet mareşali (d. 1896)
• 1975 - Hugo Bergmann, İsrailli filozof (d. 1883)
• 1980 - Terence Fisher, İngiliz film yönetmeni (d. 1904)
• 1980 - Kazimierz Kuratowski, Polonyalı bir matematikçi ve mantıkçı (d. 1896)
• 1982 - Curd Jürgens, Alman aktör (d. 1915)
• 1982 - Djuna Barnes, Amerikalı modernist yazar (d. 1892)
• 1982 - John Cheever, Amerikalı yazar (d. 1912)
• 1983 - Muna Mahmudnizad, İran'da asılan bir İranlı Bahai'ydi (d. 1965)
• 1997 - Héctor Yazalde, Arjantinli eski millî futbolcu (d. 1946)
• 1999 - Ali Tantâvi, Suriyeli bilim insanı (d. 1909)
• 2005 - Nuri İyem, Türk ressam (d. 1915)
• 2006 - Vincent Sherman, Amerikalı film yönetmeni (d. 1906)
• 2007 - Vilma Espín, Kübalı devrimci, feminist ve kimya mühendisi (d. 1930)
• 2008 - Jean Delannoy, Fransız senarist ve film yapımcısı (d. 1908)
• 2010 - Michael Verdi, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1980)
• 2010 - José Saramago, Portekizli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1922)
• 2010 - Okan Demiriş, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1942)
• 2010 - Mübariz İbrahimov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri, Azerbaycan ulusal kahramanı (d. 1988)
• 2011 - Clarence Clemons, Amerikalı müzisyen ve oyuncu (d. 1942)
• 2013 - Michael Hastings, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1980)
• 2014 - Stephanie Kwolek, Amerikalı kimyager (d. 1923)
• 2016 - Paul Cox, Hollandalı-Avustralyalı senarist ve film yapımcısı (d. 1940)
• 2016 - Sverre Kjelsberg, Norveçli şarkıcı, guitarist, bassist, besteci, ve söz yazarı (d. 1946)
• 2017 - Hans Breder, Alman-Amerikalı sanatçı (d. 1935)
• 2017 - Pierluigi Chicca, İtalyan eskrimci (d. 1937)
• 2018 - Leon Allen White (bilinen adıyla: Big Van Vader) Amerikalı profesyonel güreşçi ve eski Amerikan Futbolu oyuncusu (d. 1955)
• 2018 - XXXTentacion, Jamaika kökenli Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1998)
• 2020 - Mihail İgnatyev, 2010-2020 yılları arasında Çuvaş Cumhuriyeti Başkanı olarak görev yapan Çuvaş siyasetçi (d. 1962)
• 2020 - Dame Vera Lynn, İngiliz kadın şarkıcı ve aktris (d. 1917)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Kraliçe Annenin Doğum Günü (Kamboçya)