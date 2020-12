Tarihte bugün ne oldu? 18 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Aralık'ta yaşananlar!

OLAYLAR

MÖ 218 - Hannibal, Trebia Muharebesi'nde Roma Cumhuriyeti'ne karşı zafer kazandı.

1271 - Kubilay Han, İmparatorluğunun adını "Yuan" (? yuán), olarak değiştirdi. Çin'de Yuan Hanedanı'nın hükümranlığı resmen başlamış oldu.

1777 - ABD'de, Şükran Günü ilk kez resmî olarak kutlandı.

1787 - New Jersey, ABD Anayasasını kabul eden üçüncü eyalet oldu.

1865 - ABD'de kölelik kaldırıldı.

1892 - Pyotr İlyiç Çaykovski'nin The Nutcracker (Fındıkkıran) adlı balesi, Sankt-Peterburg'da ilk kez sahnelendi.

1894 - Avustralya'da kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiler.

1917 - Rusya ile Türkiye arasında Erzincan Antlaşması yapıldı.

1946 - Uluslararası Para Fonu, (IMF) faaliyete geçti. 27 Aralık 1945'te kurulan IMF, 32 üye ülkenin para birimlerinin altın ve Amerikan doları karşılığını ifade eden bir anlaşma ilan etti.

1954 - Kıbrıs'ta Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD karşıtı gösteri yapan topluluğa İngiliz askerleri ateş açtı; 2 kişi vuruldu, 42 kişi tutuklandı. Gösteriyi Yunanistan'la birleşmek isteyen Kıbrıslılar düzenlemişti.

1956 - Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.

1957 - Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai) filmi, New York'ta gösterime girdi.

1965 - Japonya ve Güney Kore arasında resmi ilişkiler başladı.

1966 - Satürn'ün uydusu Epimetheus, Richard L. Walker tarafından keşfedildi, fakat sonraki 12 yıl boyunca kaybedildi.

1969 - Yavuz zırhlısı, sökülmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) satıldı.

1969 - Birleşik Krallık Parlamentosu, cinayet suçlarında idam cezasını kaldırıldı.

1969 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) ile İlkokul Öğretmenleri Sendikası (İlk-Sen)'nın ortak boykotu 3 gün sonra sona erdi. 120 bin öğretmenin katıldığı boykot sonrası, TÖS Başkanı Fakir Baykurt'a işten el çektirildi ve 2000 öğretmen hakkında kovuşturma başlatıldı.

1970 - 41'ler Demokratik Parti'yi kurduklarını açıkladılar. Kurucular arasında Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Talat Asal, Neriman Ağaoğlu, Nilüfer Gürsoy, Mutlu Menderes ve Yüksel Menderes de yer aldı.

1972 - Uğur Alacakaptan 6 yıl 3 ay, Uğur Mumcu 5 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.

1973 - Sovyetler Birliği, Soyuz 13'ü uzaya yolladı.

1975 - İlk Türk denizaltısının yapımına Gölcük Tersanesi'nde başlandı.

1976 - İstanbul Barosu Başkanlığına, Orhan Apaydın seçildi.

1980 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul davası başladı. Davada 1477 sanık var.

1984 - Abdi İpekçi cinayetini planlamak suçundan aranan Mehmet Şener, İsviçre'de tutuklandı. Aynı gün Ülkücü Gençlik Dernekleri İkinci Başkanı Abdullah Çatlı ve Oral Çelik hakkında da soruşturma açıldı.

1987 - Dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması, dört yılda dört kat artarak 128 bin liraya yükseldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), "Mutfak harcamalarındaki bu artışa karşın, asgari ücretin net 49 bin lira olması düşündürücüdür" dedi.

1996 - Peru'da Tupac Amaru gerillaları, Başkent Lima'daki Japon Büyükelçiliği'ni bastılar. Gerillalar binadaki 500 kişiyi rehin aldı.

1997 - Dünya İnternet Konsorsiyumu (World Wide Web Consortium - W3C), HTML 4.0'ı duyurdu.

1997 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasaya göre; özel radyo ve televizyon kuruluşları seferberlik ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığı'nca denetlenecek.

2002 - Necip Hablemitoğlu evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldü.

DOĞUMLAR

1778 - Joseph Grimaldi, İngiliz palyaço ve komedyen (ö. 1837)

1828 - Viktor Rydberg, İsveçli yazar (ö. 1895)

1856 - J.J. Thomson, İngiliz fizikçi (ö. 1940)

1863 - Franz Ferdinand, Avusturya arşidükü (ö. 1914)

1879 - Josef Stalin, Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri (ö. 1953),

1879 - Paul Klee, Alman kökenli İsviçreli ressam (ö. 1940)

1880 - Hüseyin Saadettin Arel, Türk besteci (ö. 1955)

1904 - George Stevens, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1975)

1911 - Jules Dassin, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 2008)

1913 - Alfred Bester, Amerikalı bilim kurgu yazarı, senarist ve editör (ö. 1987)

1913 - Willy Brandt, Alman politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1992)

1916 - Betty Grable, Amerikalı aktris (ö. 1973)

1921 - Yuri Nikulin, Rus sinema oyuncusu ve palyaço (ö. 1997)

1933 - Diane Disney Miller, Amerikalı hayırsever (ö. 2013)

1933 - Orhan Duru, Türk yazar (ö. 2009)

1938 - Mehmet Güleryüz, Türk ressam

1946 - Steve Biko, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımına karşı mücadele eden halk önderi (ö. 1977)

1946 - Steven Spielberg, Amerikalı film yönetmeni ve Oscar ödülü sahibi

1959 - Daddy G, Massive Attack grubunun solisti

1963 - Brad Pitt, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1965 - John Moshoeu, Güney Afrikalı eski millî futbolcu (ö. 2015)

1968 - Magaly Carvajal, Kübalı voleybolcu

1968 - Alejandro Sanz, İspanyol pop müzik sanatçısı

1969 - Santiago Cañizares, İspanyol futbolcu

1970 - DMX, Amerikalı hip hop müzik sanatçısı

1972 - Aleksandr Kodakovski, Donbass Savaşı'nda yer alan isyancı grupların komutanı

1974 - Hale Caneroğlu, Türk oyuncu ve şarkıcı

1975 - Sia Furler, Avustralyalı şarkıcı

1978 - Katie Holmes, Amerikalı oyuncu

1980 - Christina Aguilera, Amerikalı şarkıcı

1982 - Katerina Badurová, Çek atlet

1987 - Miki Ando, Japon buz patenci

1989 - Arina Ushakova, Rus buz patenci

2001 - Billie Eilish, Amerikalı şarkıcı

ÖLÜMLER

1111 - İmam Gazali, İslam düşünürü (d. 1058)

1420 - Şeyh Bedreddin, Osmanlı mutasavvıf, filozof ve kazasker (Şeyh Bedreddin İsyanı diye bilinen ayaklanmanın lideri) (d. 1359)

1591 - Marigje Arriens, cadı olduğu gerekçesiyle idam edilen Hollandalı kadın (d. 1520)

1737 - Antonio Stradivari İtalyan keman yapımcısı (d. 1644)

1803 - Johann Gottfried Herder, Alman filozof, dinbilimci, şair ve edebiyatçı (d. 1744)

1829 - Jean-Baptiste Lamarck, Fransız doğa bilimci (evrim konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen) (d. 1744)

1848 - Bernhard Bolzano İtalyan asıllı Çek filozof ve matematikçi (d. 1781)

1915 - Édouard Vaillant, Fransız devrimci, yayıncı, siyasetçi ve 1871 Paris Komünü üyesi (d. 1840)

1919 - John Alcock, İngiliz havacı (Atlas Okyanusu'nu ilk kez geçen) (d. 1892)

1932 - Eduard Bernstein, Alman siyasetçi (d. 1850)

1967 - İsmail Hikmet Ertaylan, Türk edebiyat tarihi araştırmacısı ve yazar (d. 1889)

1971 - Bobby Jones, Amerikalı golfçü (d. 1902)

1980 - Aleksey Nikolayeviç Kosigin, SSCB Devlet Başkanı (d. 1904)

1988 - Niyazi Berkes, Türk toplum bilimci ve yazar (d. 1908)

1995 - Nathan Rosen, İsrailli fizikçi (d. 1909)

1999 - Robert Bresson, Fransız yönetmen (d. 1901)

2001 - Gilbert Bécaud, Fransız şarkıcı, besteci ve oyuncu (d. 1927)

2002 - Necip Hablemitoğlu, Türk akademisyen (d. 1954)

2006 - Joseph Barbera, Amerikalı çizgi film yapımcısı ve animatör (d. 1911)

2011 - Vaclav Havel, Çek oyun yazarı ve Cumhurbaşkanı (d. 1936)

2012 - Leman Çıdamlı, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1932)

2016 - Zsa Zsa Gábor, Macar asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1917)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Dünya Göçmenler Günü