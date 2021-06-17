Tarihte bugün ne oldu? 17 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 17 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
17 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 334 - İmparator Konstantin, dul ve yetimler için himaye yasası çıkardı.
• 1462 - Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda veya Vlad Tepeş adlarıyla da tanınan Eflak Prensi III. Vlad, gece karanlığından yararlanarak Fatih Sultan Mehmed'e (II. Mehmed) başarısız bir suikast teşebbüsünde bulunduktan sonra kaçtı.
• 1631 - Mümtaz Mahal doğum yaparken öldü. Eşi Hint-Türk-Moğol Babür İmparatoru Şah-ı Cihan, ertesi yıl başlattığı anıt mezar Tac Mahal'i 20 yıl içinde tamamlattı.
• 1641 - Emirgüneoğlu Yusuf Paşa, İran lehine bölücü ve yıkıcı propaganda yaptığı iddiasıyla Sultan İbrahim'in emriyle idam edildi.
• 1885 - Özgürlük Heykeli, New York Limanı'na ulaştı.
• 1921 - Sivas, Erzincan ve Tunceli yöresinde 3,5 ay süren Koçgiri İsyanı, Türk Ordusu tarafından bastırıldı.
• 1924 - Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye millî futbol maçı, Türkiye'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı.
• 1926 - Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi.
• 1932 - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Milliyet gazetesince ilk kez düzenlenen otomobil yarışı, İstinye-Zincirlikuyu arasında yapıldı.
• 1939 - Fransa'da Giyotin'le "halka açık" son infaz, Versay şehrinde Saint-Pierre Hapishanesi'nin (şimdiki Adalet Sarayı) dışında gerçekleştirildi. Giyotinle son idam ise, 10 Eylül 1977'de yapıldı.
• 1944 - İzlanda, Danimarka'dan ayrıldı ve cumhuriyet ilan etti.
• 1946 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, İstanbul'da kuruldu. Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Necmeddin Deliorman, İrfan Recep Nayal, Ali Esenkova ve İbrahim Tokay kurucular arasında yer alan isimlerdi.
• 1951 - Türkiye millî futbol takımı, Batı Almanya'yı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda 2-1 yendi. Başarılı kurtarışlar yapan kaleci Turgay Şeren'e, "Berlin panteri" denilmeye başlandı.
• 1967 - Çin, ilk hidrojen bombasını test etti.
• 1972 - Watergate skandalı: ABD Başkanı Richard Nixon'un partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı 5 hırsız, Watergate İş Merkezi'ndeki bir büroya gizli mikrofon yerleştirirken Polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Bu büronun, ABD'nin o zamanki ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti'nin merkezi olduğu ortaya çıktı.
• 1980 - Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı ve eski Milletvekili Mehmet Zeki Tekiner öldürüldü. Cenaze töreninde, aralarında Bülent Ecevit'in de bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi heyetine, Ülkü Ocaklılar tarafından taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.
• 1987 - Son ferdi de ölen Esmer Kıyı Çintesi ("Ammodramus maritimus nigrescens") denen serçe türünün soyu tükenmiş oldu.
• 1991 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yeni Hükûmeti kurmakla görevlendirildi.
• 1992 - Yeni Galata Köprüsü törenle hizmete açıldı.
• 2010 - Sıklıkla blog sayfalar hazırlamak amacıyla kullanılan açık kaynak içerik yönetim sistemi Wordpress'in 3.0 versiyonu yayınlandı.
• 2016 - Türkiye Maarif Vakfı kuruldu.
DOĞUMLAR
• 1239 - I. Edward, İngiltere Kralı (ö. 1307)
• 1810 - Ferdinand Freiligrath, Alman çevirmen ve şair (ö. 1876)
• 1832 - William Crookes, İngiliz kimyacı ve fizikçi (ö. 1919)
• 1882 - İgor Stravinski, Rus besteci (ö. 1971)
• 1898 - Latife Hanım, (Uşaklıgil), Atatürk'ün eşi (ö. 1975)
• 1898 - Maurits Cornelis Escher, Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1972)
• 1900 - Martin Bormann, Alman siyasetçi, Nazi Partisi sözcüsü ve Hitler'in özel sekreteri (ö. 1945)
• 1920 - François Jacob, Fransız biyolog (ö. 2013)
• 1921 - Aydın Boysan, Türk mimar ve gazeteci (ö. 2018)
• 1921 - İlhan Koman, Türk heykeltıraş (ö. 1986)
• 1927 - Martin Böttcher, Alman film müziği bestecisi, aranjör, söz yazarı ve orkestra şefidir (ö. 2019)
• 1929 - Tigran Petrosian, Sovyet Ermeni satranç oyuncusu ve Dünya satranç şampiyonu (ö. 1984)
• 1930 - Adile Naşit, Türk sinema oyuncusu (ö. 1987)
• 1936 - Ken Loach, İngiliz yönetmen (Ülke ve Özgürlük filmiyle tanınan)
• 1938 - Grethe Ingmann, Danimarkalı şarkıcı (ö. 1990)
• 1939 - Krzysztof Zanussi, Polonyalı bir senarist ve film yapımcısı
• 1940 - George Akerlof, Amerikalı ekonomist
• 1940 - Özdemir Erdoğan, Türk müzisyen, söz yazarı ve besteci
• 1942 - Doğu Perinçek, Türk politikacı
• 1942 - Muhammed el-Baradey, Mısırlı hukukçu ve Nobel Barış Ödülü sahibi
• 1943 - Newt Gingrich, Amerikalı bir siyasetçidir
• 1943 - Barry Manilow, Amerikalı söz yazarı, müzisyen, aranjör ve şarkıcı
• 1945 - Bülent Kayabaş, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2017)
• 1945 - Ken Livingstone, 2000-2008 yılları arasında Londra'nın ilk belediye başkanı olarak görev yapmış Britanyalı solcu siyasetçi
• 1945 - Eddy Merckx, Belçikalı eski profesyonel yol bisikletçisi
• 1946 - Eduardo Camaño, Arjantinli bir politikacı
• 1948 - Joaquín Almunia, İspanyol sosyalist siyasetçi
• 1952 - Sergio Marchionne, İtalyan-Kanadalı iş adamı (ö. 2018)
• 1955 - Cem Hakko, Türk modacı ve iş adamı
• 1957 - Joachim Król, Alman oyuncudur
• 1958 - Abdullah Oğuz, Türk yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı
• 1959 - Baltazar, Brezilyalı millî futbolcudur
• 1960 - Thomas Haden Church, Amerikalı oyuncu
• 1962 - Bap Kennedy, Kuzey İrlandalı müzisyen (ö. 2016)
• 1964 - Gürsel Tekin, Türk siyasetçi
• 1966 - Jason Patric, ABD'li sinema oyuncusudur
• 1968 - Derya Arbaş, Türk oyuncu (ö. 2003)
• 1971 - José Emilio Amavisca, İspanyol millî futbolcudur
• 1972 - Kıraç, Türk bestekâr ve müzisyen
• 1976 - Bülent Bölükbaşı, Türk futbolcu
• 1976 - Peter Svidler, Rus satranç ustasıdır
• 1977 - Ahmed Azimov, Rusya Müftüler Konseyi Bilirkişi Komitesi Koordinatörü
• 1980 - Sıla Gençoğlu, Türk pop şarkıcısı ve söz yazarı
• 1980 - Venus Williams, Amerikalı tenisçi
• 1983 - Lee Ryan, İngiliz şarkıcı
• 1985 - Özge Gürler, Türk kısa mesafe koşucusu
• 1985 - Markos Pagdatis, Kıbrıs Rumu tenisçidir
• 1987 - Kendrick Lamar, Amerikalı hip hop sanatçısı
• 1988 - Stephanie Rice, Avustralyalı yüzücü
• 1990 - Alan Dzagoyev, Oset asıllı Rus millî futbolcudur
• 1991 - Grégoire Defrel, Fransız futbolcudur
• 1992 - Maxime Lestienne, Belçikalı futbolcudur
• 1995 - Clément Lenglet, Fransız futbolcudur
• 1997 - K. J. Apa, Bir Yeni Zelandalı oyuncu ve şarkıcı
ÖLÜMLER
• 656 - Osman bin Affan, III. Halife (d. 576?)
• 1025 - I. Boleslaw Chrobry, 992'den 1025'e kadar Polonya dükü, ve 1025'teki ilk Polonya düküdür (d. 967)
• 1501 - I. John Albert, Polonya kralı (d. 1459)
• 1565 - Aşikaga Yoşiteru, Japon Hükümdar (d. 1536)
• 1631 - Mümtaz Mahal, Babür İmparatorluğu'nun 5. Hükümdarı Şah Cihan'ın en gözde eşi (d. 1593)
• 1696 - III. Jan Sobieski, Lehistan (Polonya) Kralı (d. 1629)
• 1719 - Joseph Addison, İngiliz deneme yazarı, şair ve siyasetçi (d. 1672)
• 1734 - Claude Louis Hector de Villars, Fransız asker (XIV. Louis döneminin son generali ve Fransa'nın 6 mareşalinden biri) (d. 1653)
• 1797 - Ağa Muhammed Han Kaçar, İran Şahı ve Kaçar Hanedanı'nın kurucusu (d. 1742)
• 1898 - Edward Burne-Jones, İngiliz sanatçı ve tasarımcı (d. 1833)
• 1901 - Dilpesend Kadınefendi, II. Abdülhamid beşinci eşi (d. 1861)
• 1922 - Otto Lehmann, Alman fizikçi (d. 1855)
• 1936 - Henry B. Walthall, Amerikan sanatçı ve film oyuncusu (d. 1878)
• 1940 - Arthur Harden, İngiliz kimyacı (d. 1865)
• 1944 - Dénes Berinkey, Macar siyasetçi, hukukçu. (d. 1871)
• 1961 - Jeff Chandler, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1918)
• 1973 - Theodor Krancke, Nazi Almanyası Kriegsmarine Amirali (d. 1893)
• 1974 - Ferdi Ştatzer, Avusturya asıllı Türk piyanist ve akademisyen (d. 1906)
• 1974 - Refik Koraltan, Türk siyasetçi ve TBMM Başkanlarından (d. 1889)
• 1982 - Roberto Calvi, İtalyan bankacı (d. 1920)
• 1982 - Ülkü Arman, Türk gazeteci
• 1991 - Mehmet Aziz, Kıbrıs Türkü hekim ve akademisyen (d. 1893)
• 1996 - Thomas Kuhn, Amerikalı filozof ve bilim tarihçisi (d. 1922)
• 2000 - Ekrem Alican, Türk maliyeci ve siyasetçi (d. 1916)
• 2002 - Fritz Walter, Alman futbolcu (d. 1920)
• 2005 - Recep Bilginer, Türk gazeteci ve yazar (d. 1922)
• 2008 - Cyd Charisse, Amerikalı dansçı ve aktris (d. 1922)
• 2009 - Ralf Dahrendorf, Alman-İngiliz sosyolog, filozof, siyaset bilimci ve liberal politikacı (d. 1929)
• 2012 - Rodney King, Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisleri tarafından dövülerek linç edilmiştir (d. 1965)
• 2012 - Susan Tyrrell, Amerikalı oyuncu, ressam ve yazar (d. 1945)
• 2015 - Süleyman Demirel, Türk siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı (d. 1924)
• 2015 - Roberto Marcelo Levingston, Darbe döneminde Arjantin devlet bakanlığı yapmış bir askerdi (d. 1920)
• 2015 - Başar Sabuncu, Türk oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen (d. 1943)
• 2016 - Rubén Aguirre, Meksikalı aktör (d. 1934)
• 2016 - Ron Lester, Amerikalı oyuncu (d. 1970)
• 2017 - Iván Fandiño, İspanyol matadordur (d. 1980)
• 2017 - Józef Grudzien, Polonya boksördür (d. 1939)
• 2017 - Venus Ramey, Amerikan güzellik kraliçesi olan eski model ve aktivisttir (d. 1924)
• 2019 - Knut Andersen, Norveçli film yönetmeni ve aktör (d. 1931)
• 2019 - Muhammed Mursi, Mısır eski cumhurbaşkanı (d. 1951)
• 2019 - Gloria Vanderbilt, Amerikalı sanatçı, iş kadını, oyuncu, moda tasarımcısı, yazar ve sosyoelit (d. 1924)
• 2020 - Marlene Ahrens, Şilili eski kadın atlet (d. 1933)
• 2020 - Dan Foster (DJ), Nijerya'da yaşayan Amerikalı DJ ve radyo yapımcısı (d. 1958)
• 2020 - Tran Ngoc Chu, Vietnamlı asker (yarbay), sivil yönetici (şehir belediye başkanı, il başkanı), siyasetçi (d. 1924)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• İzlanda Bağımsızlık Günü
• Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü