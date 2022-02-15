Tarihte bugün ne oldu? 16 Şubat'ta doğan ünlüler! 16 Şubat'ta ne oldu? 16 Şubat ne günü?

16 Şubat'ta doğan ünlüler! 16 Şubat'ta ne oldu? 16 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 16 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Şubat ne günü? 16 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

16 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

16 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

600 - Papa I. Gregorius, hapşıran kişiye "Tanrı seni kutsasın" denebileceğine karar verdi.

1872 - Beyoğlu Telgrafhanesi işçileri greve çıktı.

1916 - Rus İmparatorluğu, Erzurum'u işgal etti.

1918 - Litvanya, hem Rusya (Sovyetler Birliği) hem de Almanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1920 - Balıkesir'in kuzeyinde, Manyas ve Gönen bölgelerinde ikinci Ahmet Anzavur isyanı başladı. (İsyan 16 Nisan'da bastırıldı.)

1925 - Türkiye'de sivil ve askeri havacılığı desteklemek amacıyla, sonraları "Türk Hava Kurumu" adını alacak olan, "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.

1926 - Mustafa Kemal'in de olduğu heyet, Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin yeni binasını açtı.

1937 - Wallace Carothers, naylonun patentini aldı.

1948 - Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif Başoğlu ve Niyazi Berkes sosyalist oldukları gerekçesiyle üniversiteden uzaklaştırılmışlardı. Danıştay, görevlerine iade etti.

1959 - Fidel Castro, Fulgencio Batista'nın Küba Devrimi sonucu 1 Ocak'ta Başkanlıktan uzaklaştırılmasının ardından, Küba Devlet Başkanı oldu.

1961 - Explorer 9, NASA tarafından uzaya fırlatıldı.

1968 - Haleyville'de (Alabama, ABD) ilk "911" acil telefon sistemi çalışmaya başladı.

1969 - 6. Filoyu protesto için düzenlenen "Amerikan Emperyalizmine Karşı İşçi Mitingi"nde gösteri yapanlara, sağcı militanların "Müslüman Türkiye" sloganlarıyla saldırmasıyla başlayan olaylarda; Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan öldürüldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Bu olay tarihe "Kanlı Pazar" diye geçti.

1973 - Rauf Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcılığına seçildi.

1974 - Isparta'da Ahmet Mehmet Uluğbay adlı bir kişi, parasını almak için arkadaşı Fikri Tokgöz'ü başına ateş ederek öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1976 - Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıyı ASALA üstlendi. (Bknz. 1976 Beyrut saldırısı)

1978 - Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, yabancı kaynaklı eşyaların satışının yasaklandığını açıkladı.

1979 - İran'da İran İslam Devrimi sonrası Humeyni karşıtları, ardı ardına idam edildi.

1979 - Vakıf Gureba Hastanesi, İstanbul'un üçüncü tıp fakültesi oldu.

1986 - Portekiz'de seçimler yapıldı. Mario Soares, 60 yıl sonra Portekiz'in ilk sivil Başkanı oldu.

1988 - Türkiye'de 65 yaşındaki bir kanser hastası, TRT'deki "Zakkumla Kanser Tedavisi" programından etkilenerek, bahçesindeki zehirli zakkum bitkisini kaynatıp içince öldü.

1989 - Danimarka'da yapılan karşılaşmada, İskoç rakibi Pat Clinton'u yenen boksör Eyüp Can, Avrupa Profesyonel Boks Şampiyonu oldu.

1990 - Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kuruldu. Vakfın başkanlığına Yavuz Önen seçildi.

1991 - 7 bin homoseksüel Londra Hyde Park'ta büyük bir miting düzenledi.

1998 - Çin Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Çan Kay Şek Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü: 202 kişi öldü.

1999 - Özbekistan'nın başkenti Taşkent'te, Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'a suikast girişimi yapıldı. Kerimov, saldırıdan şans eseri kurtuldu. Fakat 15 Özbek asker hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Saldırıyı Hizb ut-Tahrir üstlendi.

2006 - Çadırlardan oluşan Seyyar Ordu Cerrahi Hastaneleri'nin (Mobile Army Surgical Hospital, MASH) sonuncusu da, ABD ordusunda hizmetten kaldırıldı.

16 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

16 Şubatta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1222 - Niçiren, Japon Budist keşiş ve Niçiren Budizmi'nin kurucusu (ö. 1282)

1620 - Friedrich Wilhelm, Brandenburg elektörü ve Prusya Dükü (ö. 1688)

1727 - Nikolaus Joseph von Jacquin, Hollanda-Avusturyalı hekim, kimyager ve bitki bilimci (ö. 1817)

1731 - Marcello Bacciarelli, İtalyan ressam (ö. 1818)

1763 - Augustin Miletic, Bosna-Hersekli Fransisken Katolik rahibi ve apostolik vekili (ö. 1831)

1811 - Béla Wenckheim, Macar siyasetçi (ö. 1879)

1812 - Henry Wilson, 18. Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı (ö. 1875)

1816 - Kaspar Gottfried Schweizer, İsviçreli gökbilimci (ö. 1873)

1821 - Heinrich Barth, Alman kaşif ve bilim insanı (ö. 1865)

1822 - Francis Galton, İngiliz bilim insanı (ö. 1911)

1826 - Julius Thomsen, Danimarkalı kimyager ve akademisyen (ö. 1909)

1831 - Nikolay Leskov, Rus gazeteci, romancı ve kısa öykü yazarı (ö. 1895)

1834 - Ernst Haeckel, Alman zoolog (evrim teorisinin savunucularından ve evrime ilişkin yeni kuramların kurucusu) (ö. 1919)

1841 - Armand Guillaumin, Fransız izlenimci ressam ve taşbaskıcı (ö. 1927)

1847 - Arthur Kinnaird, Britanyalı futbolcu (ö. 1923)

1848 - Octave Mirbeau, Fransız yazar (ö. 1917)

1852 - Charles Taze Russell, Amerikalı restorasyoncu yazar ve pastör (ö. 1916)

1852 - Charles Webster Leadbeater, İngiliz yazar (ö. 1934)

1868 - Wilhelm Schmidt, Avusturyalı dil bilimci, antropolog ve etnolog (ö. 1954)

1873 - Radoje Domanovic, Sırp yazar, gazeteci ve öğretmen (ö. 1908)

1876 - G. M. Trevelyan, İngiliz tarihçi ve akademisyen (ö. 1962)

1876 - Mack Swain, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1935)

1884 - Robert Joseph Flaherty, Amerikalı film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1951)

1888 - Ferdinand Bie, Norveçli atlet (ö. 1961)

1893 - Mihail Tuhaçevski, Sovyet mareşal (II. Dünya Savaşı öncesinde Kızıl Ordu'nun modernleştirilmesini gerçekleştiren) (ö. 1937)

1913 - Keriman Halis, Türk piyanist, model ve Türkiye'nin ilk Dünya güzeli (ö. 2012)

1918 - Patty Andrews, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 2013)

1926 - John Schlesinger, İngiliz yönetmen (ö. 2003)

1926 - Memet Fuat, Türk eleştirmen, yazar, eğitimci ve voleybol antrenörü (ö. 2002)

1929 - Zihni Küçümen, Türk tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar (ö.1996)

1935 - Sonny Bono, Amerikan şarkıcı, oyuncu ve politikacı (ö. 1998)

1936 - Fernando Solanas, Arjantinli film yönetmeni, senaryo yazarı ve politikacı (ö. 2020)

1938 - Claude Jorda, Fransız hâkim

1941 - Kim Jong-il, Kuzey Kore'nin eski ulusal lideri (ö. 2011)

1949 - Marc de Jonge, Fransız aktör (ö. 1996)

1954 - Margaux Hemingway, Amerikalı model ve sinema oyuncusu (ö. 1996)

1955 - Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi

1958 - Ice-T, Amerikalı rapçi ve oyuncu

1959 - Hakan Oruçkaptan, Türk beyin ve sinir cerrahisi uzmanı (ö. 2017)

1962 - Levent İnanır, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1970 - Serdar Ortaç, Türk şarkıcı

1978 - Faik Ergin, Türk oyuncu ve manken

1979 - Valentino Rossi, İtalyan motosiklet yarışçısı

1983 - Aslıhan Gürbüz, Türk tiyatro sanatçısı

1986 - Albay Efendi, Azerbaycanlı rap sanatçısı

1986 - Nevin Yanıt, Türk atlet

1989 - Elizabeth Olsen, Amerikalı sinema oyuncusu

1989 - Ida Ehre, Avusturyalı-Alman oyuncu, eğitimci ve tiyatro yönetmeni

1990 - Abel Makkonen "The Weeknd" Tesfaye, Kanadalı R&B ve pop şarkıcısı

1996 - Nana Komatsu, Japon oyuncu ve manken

16 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

16 Şubat'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1279 - III. Afonso, Portekiz Kralı (d. 1210)

1391 - V. İoannis, Bizans İmparatoru (d. 1332)

1459 - Akşemseddin, Türk âlimi ve II. Mehmed'in hocası (d. 1389)

1659 - Sarı Kenan Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. ?)

1665 - Stefan Czarniecki, Polonyalı bir asilzade, general ve askeri komutan (d. 1599)

1868 - Adamo Tadolini, İtalyan heykeltıraş (d. 1788)

1892 - Henry Walter Bates, İngiliz doğabilimcisi ve kâşif (d. 1825)

1899 - Félix Faure, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet'in altıncı cumhurbaşkanı (d. 1841)

1901 - Édouard Delamare-Deboutteville, Fransız sanayici ve mühendis (d. 1856)

1917 - Octave Mirbeau, Fransız yazar (d. 1848)

1919 - Mark Sykes, İngiliz yazar, diplomat, asker ve gezgin (d. 1879)

1934 - Kaptanzade Ali Rıza Bey, Türk söz yazarı ve besteci (d. 1881)

1963 - Salih Tozan, Türk oyuncu (d. 1914)

1991 - Bülent Tarcan, Türk beyin cerrahı ve besteci (d. 1914)

1993 - Mahir Canova, Türk tiyatro yönetmeni (d. 1914)

1999 - Necil Kazım Akses, Türk senfonik müzik bestecisi (d. 1908)

2000 - Lila Kedrova, Rus asıllı Fransız oyuncu (d. 1918)

2001 - Ali Artuner, Türk futbolcu (d. 1944)

2013 - John Ayldon, İngiliz opera şarkıcısı (d. 1943)

2015 - Lesley Gore, Amerikalı şarkıcı (d. 1946)

2015 - Fikret Şeneş, Türk şarkı sözü yazarı (d. 1921)

2016 - Butros Butros-Gali, Mısırlı diplomat ve Birleşmiş Milletler'in 6. Genel Sekreteri (d. 1922)

2017 - Josef Augusta, Çek eski buz hokeyi sporcusu ve çalıştırıcı (d. 1946)

2017 - Dick Bruna, Hollandalı yazar, animatör ve grafik sanatçısı (d. 1927)

2017 - Jannis Kounellis, Yunan-İtalyan çağdaş eserler üreten sanatçı (d. 1936)

2017 - George Steele, Amerikalı profesyonel güreşçi ve oyuncu (d. 1937)

2018 - Jim Bridwell, Amerikalı dağ kaya tırmanıcısı ve yazardır (d. 1944)

2019 - Sam Bass, Amerikalı çizerdi (d. 1961)

2019 - Don Bragg, Amerikalı eski bir atletizm sporcusu (d. 1935)

2019 - Patrick Caddell, Amerikalı danışman, yazar ve siyaset yorumcusu (d. 1950)

2019 - Bruno Ganz, İsviçreli ünlü sinema oyuncusudur (d. 1941)

2019 - Richard N. Gardner, Amerikalı siyasetçi, hukukçu ve diplomattır (d. 1927)

2019 - Serge Merlin, Fransız oyuncu ve film yönetmenidir (d. 1932)

2020 - Graeme Allwright, Yeni Zelanda doğumlu Fransız şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (d. 1926)

2020 - Zoe Caldwell, Avustralyalı emektar oyuncu (d. 1933)

2020 - Pearl Carr, İngiliz şarkıcı (d. 1921)

2020 - Jason Davis, Amerikalı oyuncudur (d. 1984)

2020 - Corinne Lahaye, Fransız aktris (d. 1947)

2020 - Kellye Nakahara, Amerikalı aktris ve ressam (d. 1948)

2020 - Larry Tesler, Amerikalı bilgisayar bilimcisi (d. 1945)

2021 - Irit Amiel, İsrailli şair, yazar ve çevirmen (d. 1931)

2021 - Carman, Amerikalı gospel şarkıcısı, söz yazarı, televizyon sunucusu, yaşam koçu, aktör ve evanjelist (d. 1956)

2021 - Doğan Cüceloğlu, Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı (d. 1938)

2021 - Jan Sokol, Çek filozof, çevirmen ve siyasetçi (d. 1936)

16 ŞUBAT NE GÜNÜ?

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918).

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