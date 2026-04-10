Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önünde çıkan silahlı çatışmada teröristlerden birini etkisiz hale getiren polis memurundan dikkat çeken bir mesaj geldi. Çatışma sırasında yaralanan polis, hastaneden moral dolu sözler paylaştı.

ARABANIN ALTINDAN MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında arabanın altına eğilerek teröristlerden birini etkisiz hale getiren polis memurunun, çatışma esnasında yaralandığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen polis, hastanede tedavi altına alındı.

“İYİYİM BABA, KOÇ GİBİYİZ”

10 Nisan Polis Günü için mesaj yayımlayan yaralı polis memuru, “İyiyim baba, sıkıntı yok. Koç gibiyiz, her türlü koyar geçeriz” ifadelerini kullandı. Polis memurunun sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da destek mesajları paylaşıldı.