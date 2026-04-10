Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada yaralanan ve bir teröristi etkisiz hale getiren polis memuru, hastaneden “İyiyim baba, koç gibiyiz” mesajı paylaşarak durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu önünde çıkan silahlı çatışmada teröristlerden birini etkisiz hale getiren polis memurundan dikkat çeken bir mesaj geldi. Çatışma sırasında yaralanan polis, hastaneden moral dolu sözler paylaştı.

ARABANIN ALTINDAN MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında arabanın altına eğilerek teröristlerden birini etkisiz hale getiren polis memurunun, çatışma esnasında yaralandığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen polis, hastanede tedavi altına alındı.

“İYİYİM BABA, KOÇ GİBİYİZ”

10 Nisan Polis Günü için mesaj yayımlayan yaralı polis memuru, “İyiyim baba, sıkıntı yok. Koç gibiyiz, her türlü koyar geçeriz” ifadelerini kullandı. Polis memurunun sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da destek mesajları paylaşıldı.

Olgun Kızıltepe
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVscorpion:

Allah tüm polis asker tüm güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin, Rabbim her zaman yar ve yardımcıları olsun İNŞALLAH!!

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Adamsınnnnn

Haber YorumlarıNizamettin KÜTÜK:

Rabbim şifa versin Kahraman Polislerimize. İyiki varsınız. Elleriniz dert görmesin.

Haber YorumlarıTolga Şamcı:

Polisimiz Askerimiz aslan gibi maşallah. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Arabanın altından adam vurmak. Ancak filmlerde izliyorduk polisimiz film gibi operasyon yaptı helal olsun ???

Haber YorumlarıKmal e:

elin ayağın dert görmesin aslan abimiz

Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı

Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı

Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı