İranlı yetkili: Hürmüz'den geçiş ücretleri İran'ın ulusal para birimi riyal ile ödenecek

İran devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" için Meclisin hazırladığı yasa tasarısına değindi.

YASA TASARISI MECLİS'TE: GEÇİŞLER İRAN RİYALİYLE OLACAK

Hürmüz Boğazı konusunda hazırlanan yasa tasarısının onaylanmasının ardından, Boğazın tamamen Silahlı Kuvvetlerin kapsamlı kontrolü altına gireceğini söyleyen Azizi, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile işbirliği anlaşması imzalanabileceğini belirtti.

Azizi, Meclis'te hazırlanan yasa tasarısında Boğaz'dan geçişler için alınması planlanan ücretlere işaret ederek, "Meclis'in hazırladığı yasa tasarısına göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretleri İran ulusal para birimi riyal ile ödenecek." ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA VEYA ÇİN YUANI İLE DE TAHSİL EDİLİYORDU

ABD basında yer alan haberlerde İran’ın, Hürmüz'den geçen gemilerden geçiş ücretlerini kripto para veya Çin yuanı ile tahsil ettiği belirtilmişti. Bu yöntemle, ödemelerin ABD finans sistemi dışında yapılmasını sağlayarak yaptırımların uygulanmasını zorlaştırdığı dile getirilmişti.

20 ÜLKE HÜRMÜZ İÇİN MASADA

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk gününden bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seyrüsefer özgürlüğünün önemli olduğunu ve buna somut çözümler getirmek için diplomasi yolunun tercih edilmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Ayrıca Vautrin, bu konudaki diplomatik müzakerelerin ilgili tüm ülkelerle birlikte yapılması gerektiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusuyla ilgili Vautrin, "Fransa'nın girişimiyle bir planlama var. Gerekirse gemilerin boğaza refakat edilerek girebilmesi için kapasitelere nasıl sahip olabileceğimize bakmak için yaklaşık 20 ülke bu planlama üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.