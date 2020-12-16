Tarihte bugün ne oldu? 16 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

16 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 16 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1631 - Vezüv yanardağı faaliyete geçti; yaklaşık 4000 kişi öldü.

1707 - Japonya'da Fuji Dağı'nın kayıtlara geçmiş son patlaması gerçekleşti.

1727 - Osmanlı Devletinde ilk kitap (Vankulu Lugati) basıldı.

1773 - Boston Çay Partisi: Amerikan Kolonistler çay vergilerini protesto etmek için Boston limanındaki üç İngiliz gemisine girip 300'den fazla çay sandığını denize döktüler.

Boston Çay Partisi

1876 - II. Abdülhamit'in Cuma selamlığına arabayla gitmesinden sonra, Padişahların törene saltanat arabalarıyla katılmaları gelenek haline geldi.

1902 - Türkistan'da 6,4 şiddetinde deprem; yaklaşık 4500 kişi yaşamını yitirdi.

1918 - Giresun'da, Işık adlı millî gazete çıkmaya başladı.

1920 - Çin'in kuzeybatısındaki Guangzhou eyaletinde 8,6 büyüklüğünde deprem; 200 bin kişi öldü.

1925 - Cemiyet-i Akvam, daha önce saptanan "Brüksel hattını", Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karara göre, Musul Irak'a verildi.

1932 - Samsun-Sivas demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1946 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi, İstanbul İşçi Sendikalar Birliği ve İstanbul İşçi Kulübü'nü kapattı. Ayrıca, Yığın, Noror, Gün, Ses, Sendika, Dost dergi ve gazeteleri yasaklandı. Yarın gazetesi ve Büyük Doğu dergisinin yayımı 4 ay süreyle durduruldu.

1949 - Ahmet Sukarno, Endonezya'nın ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Mao Zedong, Sovyetler Birliği ziyaresi sırasında Stalin ile birlikte, 21 Aralık 1949

1949 - Çin Devrimi'nin önderi Mao Zedong'un, iki ay sürecek olan Sovyetler Birliği ziyareti başladı.

1965 - NASA, Pioneer-6 sondasını Delta roketiyle uzaya gönderdi. Sonda ile en son temas 8 Aralık 2000'de oldu.

1967 - Stanford Üniversitesinde bir grup bilim adamı, eşi tekrar yapılabilen DNA'yı ayrıştırmayı başardı.

1969 - İstanbul Boğaz Köprüsü, 303 milyar liraya ihale edildi.

1972 - Sol Yayınları sahibi Muzaffer Erdost'un 7,5 yıllık mahkûmiyeti Yargıtay'da onaylandı. Muzaffer Erdost, Vladimir İlyiç Lenin'in "Ne Yapmalı" adlı kitabını yayımlamaktan yargılanmıştı.

1974 - Televizyon haberlerinde gösterilen Kuzey Amerika haritasının, Vladimir İlyiç Lenin'e benzediği ihbar edilince savcılık soruşturma başlattı.

1977 - Dünya Kadınlar Günü: Birleşmiş Milletler Örgütü, 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.

1982 - Barış Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem tahliye oldu.

1985 - Mafya hesaplaşması: Paul Castellano ve Thomas Bilotti, Gambino ailesinin lideri John Gotti'nin emriyle New York'ta bir restoranın önünde vurularak öldürüldü.

1986 - Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1986 - Türkiye'ye iltica eden Bulgaristan Türkü halterci Naim Süleymanoğlu Taksim'de karşılandı.

1990 - Jean-Bertrand Aristide, Haiti'nin ilk demokratik seçimlerini kazandı ve seçimle işbaşına gelen ilk Başkan oldu.

1990 - Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosu rekor fiyatla satıldı: 1 milyar 750 milyon lira.

1991 - Kazakistan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

1991 - Halkın Emek Partisi (HEP) Genel Başkanlığına Feridun Yazar seçildi.

1996 - Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı yeniden açıldı.

1998 - Amerika Birleşik Devletleri, Irak'a "Çöl Tilkisi" harekatını başlattı. Harekatın nedeninin Irak'ın Birleşmiş Milletler'in ülkede yaptığı kitle imha silahlarını kontrolünü engellemesi olduğu ileri sürüldü.

2002 - NATO ile AB arasında, "NATO-AB Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Ortak Bildirisi" ile stratejik iş birliği anlaşmasına varıldı. Uzlaşma, AB`nin, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) çerçevesinde oluşturacağı askeri birimlerin, NATO`nun lojistik, stratejik ve istihbarat alanlarındaki yeteneklerini kullanabilmesine olanak tanıyor.

DOĞUMLAR

1775 - Jane Austen, İngiliz yazar (ö. 1817),

1866 - Vasiliy Kandinskiy, Rus ressam (ö. 1944),

1872 - Anton Ivanovich Denikin, Rus general (ö. 1947),

1882 - Zoltán Kodály, Macar besteci (ö. 1967),

1888 - I. Aleksandar, Yugoslavya Kralı (ö. 1934),

1899 - Noël Coward, İngiliz oyun yazarı, besteci ve aktör (ö. 1973),

1904 - Banat Batırova, Başkurt milletvekili, Başkurdistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Sosyalist Emek Kahramanı unvanını kazanan ilk kadın (ö. 1970),

1905 - Daniel Carasso, Fransız iş adamı (ö. 2009),

1917 - Sir Arthur C. Clarke, İngiliz bilimkurgu yazarı ve mucit (2001: Bir Uzay Destanı ile ünlenen) (ö. 2008),

1928 - Philip Kindred Dick, Amerikalı bilimkurgu roman ve kısa hikâye yazarı (ö. 1982),

1933 - Billy Kinard, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu ve antrenörü (ö. 2018),

1935 - Nikos Sampson, Kıbrıs Rumu siyasetçi ve EOKA-B Örgütünün lideri (ö. 2001),

1938 - Liv Ullmann, Norveçli oyuncu,

1946 - Ümit Meriç, Türk toplum bilimci ve düşünür,

1946 - Zerrin Arbaş, Türk bale ve sinema sanatçısı,

1951 - Aykut Barka, Türk jeolog (ö. 2002),

1951 - Ahmet Eşref Fakıbaba, Türk hekim ve siyasetçi,

1951 - Bill Johnson, Amerikalı aktör,

1954 - Carlo Brandt, İsviçreli oyuncu ve komedyen,

1960 - Canuto Kallan, Danimarkalı ressam,

1961 - Bill Hicks, Amerikalı Stand-Up komedyeni (ö. 1994),

1964 - Celal Kadri Kınoğlu, Türk tiyatro ve televizyon oyuncusu,

1969 - Adam Riess, Amerikalı astrofizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi,

1971 - Paul van Dyk, Alman Dj ve prodüktör,

1971 - Seyhan Kurt, Türk şair, yazar ve sosyolog,

1972 - Belma Canciğer, Türk oyuncu,

1972 - Zeljko Kalac, Hırvat asıllı Avustralyalı futbolcu,

1975 - Kaba Diawara, Gineli futbolcu,

1984 - Theo James, İngiliz oyuncu,

1997 - Zara Larsson, İsveçli şarkıcı.

ÖLÜMLER

1474 - Ali Kuşçu, Türk gök bilimci, matematikçi ve dil bilimci (d. 1403),

1598 - Yi Sun-sin, Koreli Amiral (d. 1545),

1687 - William Petty, İngiliz iktisatçı, bilim adamı ve filozof (d. 1623),

1783 - Johann Adolph Hasse, Alman besteci (d. 1699),

1859 - Wilhelm Grimm, Alman masal yazarı (d. 1785),

1897 - Alphonse Daudet, Fransız yazar (d. 1840),

1921 - Camille Saint-Saëns, Fransız besteci (d. 1835),

1922 - Gabriel Narutowicz Polonya Devlet Başkanı (d. 1865),

1956 - Ercüment Ekrem Talu, Türk mizah yazarı ve gazeteci (d. 1886),

1965 - W. Somerset Maugham, İngiliz romancı ve oyun yazarı (d. 1874),

1988 - Hüseyin Kutman, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1930),

1989 - Silvana Mangano, İtalyan oyuncu (d. 1930),

1989 - Lee Van Cleef, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1925),

2002 - Rakım Ziyaoğlu, Türk gazeteci ve yazar (d. 1906),

2006 - Stanford Shaw, Amerikalı tarihçi (d. 1930),

2009 - Ali Taygun, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen (d. 1943).

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Zafer Günü (Bangladeş ve Hindistan)