Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 16 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 16 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

16 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 16 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

1543 - Barbaros Hayreddin Paşa, Tunus'u fethetti.

1556 - Süleymaniye Camii törenle açıldı.

1838 - Osmanlı İmparatorluğu ile Birleşik Krallık arasında, İstanbul'un Baltalimanı semtinde, Baltalimanı Ticaret Antlaşması imzalandı.

1858 - ABD Başkanı James Buchanan, ilk okyanus aşırı telgraf görüşmesinin açılışını Birleşik Krallık Kraliçesi Victoria ile yaptı.

1868 - Peru'nun Arica (şu an Şili'ye bağlıdır) kenti, 8.5 büyüklüğündeki bir depremin ardından gelen tsunami ile yerle bir oldu. Yaklaşık 25.000'i Arica'da olmak üzere, toplam 70.000 kişi öldü.

1913 - Japonya'nın Tohoku Imparatorluk Üniversitesi (şimdiki Tohoku Üniversitesi) ilk kadın öğrencisini kabul etti.

1925 - Charlie Chaplin'in "Altına Hücum" adlı filmi gösterime girdi.

1929 - Çin ve Sovyet askerleri, Mançurya'da çatıştı.

1948 - Millî Kütüphane, Ankara'da kullanıcılara hizmet vermeye başladı.

1953 - Papa XII. Pius'un verdiği imtiyazla, İzmir Selçuk'ta inşa edilen Meryem Ana Evi açıldı.

1960 - Joseph Kittinger, New Mexico'da yaklaşık 31.330 m yüksekteki bir balondan paraşütle atladı ve bugüne dek kırılamayan üç rekoru kırdı: yüksekten atlama, serbest düşüş ve en hızlı insan.

1960 - Kıbrıs'a bağımsızlık tanıyan Zürih ve Londra Antlaşmaları yürürlüğe girdi ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

1974 - Andreas Papandreu, 7 yıllık sürgünden sonra Yunanistan'a geri döndü.

1974 - Kıbrıs'ta İkinci Barış Harekatı'nın son günü. Türk Birlikleri, Mağusa-Lefkoşa-Lefke hattının kuzeyinde kalan bölgeyi denetim altına aldı ve ateş kesildi.

1997 - İlköğretimin 8 yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören yasa tasarısı, 242'ye karşı 277 oyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2005 - Batı Karayipler Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Venezuela'nın Machiques şehri yakınlarında düştü: 160 kişi öldü.

2008 - Usain Bolt, Pekin'de gerçekleştirilen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 100 metrede 9.69 saniye ile dünya rekoru kırdı.

2009 - Jamaikalı atlet Usain Bolt, Berlin'de yapılan 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede 9.58 ile dünya rekoru kırdı.

DOĞUMLAR

1055 - Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı (ö. 1092)

1645 - Jean de La Bruyere, Fransız yazar (ö. 1696)

1815 - Giovanni Bosco, İtalyan eğitimci, yazar ve Katolik rahip (ö. 1888)

1821 - Arthur Cayley, İngiliz matematikçi (ö. 1895)

1832 - Wilhelm Wundt, Alman psikolog (ö. 1920)

1858 - Arthur Achleitner, Alman yazar (ö. 1927)

1888 - Dora Gabe, Bulgar şair, yazar, çevirmen ve aktivist (ö. 1983)

1888 - T. E. Lawrence, İngiliz asker ve yazar (ö. 1935)

1913 - Menachem Begin, İsrail Başbakanı (ö. 1992)

1920 - Charles Bukowski, Amerikalı yazar (ö. 1994)

1923 - Jack Aeby, Amerikalı fizikçi ve fotoğrafçı (ö. 2015)

1924 - Fess Parker, Amerikalı film ve televizyon oyuncusudur (ö. 2010)

1925 - Bahtiyar Vahabzade, Azeri şair ve yazar (ö. 2009)

1927 - Lois Nettleton, Amerikalı oyuncudur (ö. 2008)

1928 - Eydie Gormé, Amerikalı kadın şarkıcı ve müzisyen (ö. 2013)

1928 - Ara Güler, Türk fotoğraf sanatçısı (ö. 2018)

1929 - Bill Evans, Amerikalı bir caz piyanisti ve bestecisiydi (ö. 1980)

1929 - Fritz Von Erich, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1997)

1930 - Robert Culp, Amerikalı oyuncu, metin yazarı ve yönetmen (ö. 2010)

1930 - Flor Silvestre, Meksikalı aktris, şarkıcı ve binici (ö. 2020)

1933 - Dagfinn Bakke, Norveçli ressam ve grafik sanatçısı (ö. 2019)

1933 - Reiner Kunze, Alman şair ve yazar

1933 - Julie Newmar, Amerikalı tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur

1934 - Diana Wynne Jones, İngiliz yazar, özellikle fantastik romanlar yazmıştır (ö. 2011)

1936 - Alan Hodgkinson, İngiliz millî futbolcudur (ö. 2015)

1937 - Ergun Öztuna, Türk millî futbolcu

1939 - Ersin Faralyalı, Türk sanayici ve siyasetçi (ö. 2008)

1939 - Billy Joe Shaver, Amerikalı country şarkıcısı, söz yazarı ve gitarist (ö. 2020)

1940 - Bruce Beresford, Avusturalyalı bir senarist ve film yapımcısı

1945 - Bob Balaban, Amerikalı oyuncudur

1945 - Russell Brookes, Eski profesyonel İngiliz otomobil yarışçısı (ö. 2019)

1946 - Mesud Barzani, Iraklı Kürt siyasetçi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı

1946 - Lesley Ann Warren, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur

1951 - Umaru Musa Yar'Adua, Nijerya Cumhurbaşkanı ve 13. Devlet Başkanı (ö. 2010)

1951 - Erten Kasımoğlu, Kıbrıs Türkü karikatürist

1953 - Kathie Lee Gifford, Amerikalı televizyon sunucusu, aktris, şarkıcı, söz yazarı ve yazar

1954 - James Cameron, Amerikalı yönetmen, senarist, prodüktör ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi

1957 - Laura Innes, Amerikalı oyuncu

1958 - Angela Bassett, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1958 - Madonna, Amerikalı pop şarkıcısı

1960 - Timothy Hutton, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1962 - Steve Carell, Amerikalı komedyen, oyuncu, yapımcı ve yazar

1963 - Christine Cavanaugh, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve oyuncu (ö. 2014)

1964 - Barry Venison, İngiliz eski futbolcudur

1972 - Stan Lazaridis, Avustralyalı millî futbolcudur

1973 - Milan Rapaic, Hırvat futbolcu

1974 - Iván Hurtado, Ekvadorlu millî futbolcudur

1975 - Taika Waititi, Yeni Zelandalı film yönetmeni ve oyuncu

1977 - Pavel Královec, Çek futbol hakemi

1978 - Serdar Tuncer, Türk televizyon programcısı ve şair

1979 - Halil Sezai Paracıkoğlu, Türk oyuncu, müzisyen, söz yazarı ve besteci

1981 - Roque Santa Cruz, Paraguaylı bir futbolcudur ve forvet mevkisinde görev yapmaktadır

1982 - Joleon Lescott, İngiliz eski futbolcudur

1982 - Sevcan Orhan, Türk halk müziği sanatçısı

1983 - Nikos Zisis, Yunan profesyonel basketbol oyuncusudur

1984 - Konstantin Vassiljev, Eston millî futbolcudur

1985 - Cristin Milioti, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1987 - Eri Kitamura, Japon kadın seslendirme sanatçısı ve şarkıcı

1988 - Ismaïl Aissati, Faslı futbolcudur

1989 - Moussa Sissoko, Fransız futbolcudur

1990 - Godfrey Oboabona, Nijeryalı millî futbolcudur

1991 - José Eduardo de Araújo, Brezilyalı futbolcudur

1991 - Evanna Lynch, İrlandalı oyuncu

1991 - Kwon Ri-se, Japon şarkıcı ve manken (ö. 2014)

1991 - Young Thug, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve söz yazarı

1992 - Ventura Alvarado, Amerikalı futbolcu

1992 - Diego Schwartzman, Arjantinli tenis oyuncusudur

1993 - Cameron Monaghan, Amerikalı oyuncu

1994 - Julian Pollersbeck, Alman futbolcu

1997 - Greyson Chance, Amerikalı pop şarkıcısı ve piyanist

ÖLÜMLER

1027 - I. Giorgi, Bagrationi Hanedanı'nın bir üyesidir (d. 1002)

1225 - Hojo Masako, Heian ve Kamakura dönemlerinde yaşamış bir Japon siyasi lider (d. 1156)

1258 - II. Theodoros, 1254–1258 yılları arasında İznik İmparatorluğu imparatoru olmuştur (d. 1221)

1297 - II. İoannis, Trabzon İmparatorluğu'nun Hükümdarı (d. 1262)

1443 - Ashikaga Yoshikatsu, Ashikaga şogunluğunun yedinci şogunu (d. 1434)

1705 - Jakob Bernoulli, İsviçreli matematikçi (d. 1654)

1861 - I. Ranavalona, Merina Krallığı'nda 1828 ile 1861 yılları arasında hüküm süren kraliçe (d. 1782)

1886 - Sri Ramakrishna, Hindu aziz (d. 1836)

1888 - John S. Pemberton, Amerikalı eczacı (Coca-Cola'nın ilk üreticisi) (d. 1831)

1893 - Jean Martin Charcot, Fransız nörolog. Nörolojinin babası olarak bilinir (d. 1825)

1899 - Robert Wilhelm Bunsen, Alman kimyacı (d. 1811)

1919 - Aleksandr İzvolski, Rus diplomat (d. 1856)

1920 - John Gilbert Baker, İngiliz botanikçi (d. 1834)

1921 - I. Petar (Petar Karadordeviç), Sırbistan Kralı (d. 1844)

1934 - Hattat Aziz Efendi, Türk hattat (d. 1872)

1938 - Andrej Hlinka, Slovak Katolik rahip, gazeteci, bankacı ve politikacıydı (d. 1864)

1938 - Robert Johnson, Amerikan müzisyen (d. 1911)

1940 - Henri Desgrange, Fransız bisiklet yarışçısı ve spor muhabiri (d. 1865)

1945 - Mahmut Yesari, Türk yazar (d. 1895)

1949 - Margaret Mitchell, Amerikalı yazar (Rüzgâr Gibi Geçti'nin yaratıcısı) (d. 1900)

1956 - Bela Lugosi, Macar asıllı Amerikalı aktör (d. 1882)

1957 - Irving Langmuir, Amerikalı Nobel Kimya ödülüne sahip kimyager (d. 1881)

1973 - Selman Abraham Waksman, Amerikalı biyokimyacı (d. 1888)

1977 - Elvis Presley, Amerikalı müzisyen (d. 1935)

1979 - John Diefenbaker, Kanadalı siyasetçidir (d. 1895)

1993 - Stewart Granger, İngiliz sinema oyuncusu (d. 1913)

1997 - Nusrat Fateh Ali Khan, Pakistanlı müzisyen (d. 1948)

2001 - Abdullah Rıza Ergüven, Türk ozan, yazar, denemeci, eleştirmen ve düşün bilimci (d. 1925)

2002 - Ebu Nidal, Filistinli siyasi lider (d. 1937)

2003 - İdi Amin, Ugandalı asker ve Uganda'nın 3. Devlet Başkanı (d. 1924)

2005 - Tonino Delli Colli, İtalyan görüntü yönetmeni (d. 1922)

2006 - Alfredo Stroessner, Paraguaylı asker ve Devlet Başkanı (d. 1912)

2008 - Ronnie Drew, İrlandalı şarkıcı (d. 1934)

2008 - Masanobu Fukuoka, Japonya'da yaşamış bir çiftçi ve filozoftur (d. 1913)

2009 - Mualla Eyüboğlu, Türk mimar (Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından) (d. 1919)

2010 - Bekir Çınar, Türk iş adamı (d. 1969)

2010 - Dimitrios İoannidis, Yunan asker (d. 1923)

2011 - Mihri Belli, Türk komünist siyasetçi ve yazar (d. 1915)

2012 - William Windom, Amerikalı ünlü oyuncu (d. 1923)

2014 - Besim Bokshi, Arnavut şair, dilbilimci ve filolog (d. 1930)

2014 - Shaken Niyazbekov, Kazak sanatçıdır (d. 1938)

2015 - Jacob David Bekenstein, Amerikalı-İsrailli teorik fizikçi ve profesör (d. 1947)

2015 - Sylvia Hitchcock, Amerikalı model ve eski güzellik kraliçesi (d. 1946)

2016 - Andrew Florent, Avustralyalı eski tenisçi (d. 1970)

2016 - João Havelange, Brezilyalı eski FIFA başkanı (1974-1998) (d. 1916)

2017 - Vera Glagoleva, Rus oyuncu (d. 1956)

2017 - Kira Golovko, Sovyet-Rus tiyatro ve film oyuncusu ve tiyatro eğitmenidir (d. 1919)

2017 - David Robert Somerset, İngiliz soylu, bürokrat ve siyasetçidir (d. 1928)

2018 - Aretha Franklin, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d. 1942)

2018 - Yelena Şuşunova, Rus jimnastikçidir (d. 1969)

2018 - Atal Bihari Vajpayee, Hindistanlı siyasetçi (d. 1924)

2019 - Gustavo Barreiro, Kübalı-Amerikalı siyasetçi (d. 1959)

2019 - Christina, Hollanda Kraliçesi Juliana ve Lippe-Biesterfeld Prensi Bernhard'ın dört kızından en küçüğüydü (d. 1947)

2019 - Peter Fonda, Amerikalı aktör ve yönetmen (d. 1940)

2019 - Felice Gimondi, Eski İtalyan bisiklet yarışçısı (d. 1942)

2019 - Faysal Masood, Pakistanlı eğitimci, iç hastalıkları uzmanı ve akademisyen (d. 1954)

2019 - José Nápoles, Meksikalı profesyonel boksör (d. 1940)

2020 - Chetan Chauhan, Hindistanlı gençlik ve spor bakanı olarak görev yapan kriket oyuncusu (d. 1947)

2020 - Viorica Ionica, Rumen hentbol oyuncusu (d. 1955)

2020 - Caio Narcio, Brezilyalı politikacı ve sosyal bilimci (d. 1986)

2020 - Aysultan Nazarbayev, Kazak futbolcu, iş insanı (d. 1990)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Günü

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Tarihte bugün ne oldu? 16 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 16 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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