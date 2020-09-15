Tarihte bugün ne oldu? 15 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 15 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar

15 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 15 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR 1656 - Köprülü Mehmed Paşa sadrazamlığı kabul etti. 1821 - Kosta Rika İspanya'dan ayrıldı. 1821 - Guatemala bağımsızlığını ilan etti. 1910 - Osmanlı Sosyalist Fırkası kuruldu. 1916 - Somme Muharebesi: Savaşta ilk tank, İngiliz birlikleri tarafından, I. Dünya Savaşı sırasında, Fransa'nın Somme yöresinde kullanıldı. 1917 - Başbakan Aleksandr Kerenski, Rusya'da cumhuriyet ilan etti. 1918 - Nuri Paşa ve Mürsel Bakü komutasındaki Osmanlı, Azeri, ve Dağıstan birliklerinden oluşan Kafkas İslam Ordusu, Bakü Muharebesi sonucunda Bakü'yü Rus ve Ermeni işgalinden kurtararak şehirde Osmanlı bayrağını dalgalandırdı. 1923 - Türkiye'de ilk yüzme yarışı, Galatasaray Kulübünce İstanbul-Büyükada'da düzenlendi. 1927 - Eskişehir Bankası kuruldu. 1928 - İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, pek çok zararlı bakteriyi yok edebilen küfü bularak, penicillium notatum adını verdi. 1929 - Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin ilk sergisi Ankara'da açıldı. 1944 - II. Dünya Savaşı sırasında, Büyük Britanya savaşının en önemli gününde Kraliyet Hava Kuvvetleri 185 Alman uçağını düşürdüler. 1949 - Seçimleri kazanan Konrad Adenauer, Batı Almanya'nın ilk şansölyesi oldu. 1955 - Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki kararname yürürlüğe girdi. 1961 - Yassıada Mahkemesi, kapatılan DP'nin 15 üyesi hakkında ölüm, 32 üyesi hakkında müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı. 1962 - Maltepe Ortaokulu açıldı. 1963 - Ahmed Bin Bella, Cezayir'in ilk devlet başkanı oldu. 1966 - Maratoncu İsmail Akçay Balkan Şampiyonu, Hüseyin Aktaş ikincisi oldu. 1975 - Beyrut'ta Hristiyan ve Müslümanlar arasında iç savaş başladı. 1975 - Pink Floyd'un "Wish You Were Here" albümü piyasaya çıktı. 1980 - 12 Eylül Askeri darbesini izleyen günlerde, grev ve lokavtlar kaldırıldı; işçiler işbaşı yaptı, belediye başkanları görevlerinden alınmaya başladı, yerlerine çoğunlukla subaylar atandı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) ve Hak-İş'in bankalardaki paraları bloke edildi, sendika yöneticileri ile iş yeri temsilcileri teslim olmaya başladı. 1982 - İsrail, Beyrut'u işgal etti. 2002 - Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi soyuldu. Soygunda, Helenistik döneme ait Marsyas ve Roma dönemine ait Eros heykelleri çalındı. Doğumlar 1254 - Marco Polo, İtalyan seyyah (ö. 1324) 1587 - Muhammed Bakır Mirza, Safevi şehzadesi (ö. 1615) 1613 - François de La Rochefoucauld, Fransız yazar (ö. 1680) 1789 - James Fenimore Cooper, Amerikalı yazar (ö. 1851) 1829 - Manuel Tamayo y Baus, İspanyol oyun yazarı (ö. 1898) 1830 - Porfirio Díaz, Meksika Devlet Başkanı (ö. 1915) 1857 - William Howard Taft, ABD'nin 27. Başkanı (ö. 1930) 1881 - Ettore Bugatti, İtalyan otomobil üreticisi (ö. 1947) 1890 - Agatha Christie, İngiliz yazar (ö. 1976) 1894 - Jean Renoir, Fransız film yönetmeni (ö. 1979) 1901 - Kemalettin Kamu, Türk şair ve siyasetçi (ö. 1948) 1914 - Orhan Kemal, Türk yazar (ö. 1970) 1926 Antonio Carrizo, Arjantinli sunucu (ö. 2016) Shohei Imamura, Japon film yönetmeni (ö. 2006) 1929 - Murray Gell-Mann, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi 1929 - Mümtaz Soysal, Türk hukukçu ve siyasetçi 1929 - Nejat Saydam, Türk sinema yönetmeni, senarist ve oyuncu (ö. 2000) 1946 - Mesut Mertcan, Türk sunucu ve haber spikeri (ö. 2017) 1946 - William Oliver Stone, Amerikalı yönetmen, senarist, yapımcı ve Oscar Ödülü sahibi 1946 - Tommy Lee Jones, Amerikalı oyuncu ve yönetmen 1954 - Hrant Dink, Türkiye Ermenisi gazeteci ve Agos Gazetesi Genel Yayın yönetmeni (ö. 2007) 1956 - George Howard, Amerikalı müzisyen (ö. 1998) 1969 Gülşah Alkoçlar, Türk oyuncu Márcio Santos, Brezilyalı futbolcu Kurthan Yılmaz, Türk futbolcu 1973 - Songül Karlı, Türk halk müziği sanatçısı ve sunucusu 1978 - Eidur Gudjohnsen, İzlandalı futbolcu 1983 - Georges Akieremy, Gabonlu futbolcu 1988 - Chelsea Staub, Amerikalı oyuncu Ölümler 668 - II. Konstans (Sakallı Konstantin), Roma Konsülü unvanını taşıyan son Bizans İmparatoru (d. 630) 1864 - John Hanning Speke, İngiliz kâşif (d. 1827) 1885 - Jumbo, Barnum sirkinin Afrika kökenli ünlü fili (tren kazasında) (d. 1860) 1891 - İvan Gonçarov, Rus yazar (d. 1812) 1913 - Ármin Vámbéry, Macar oryantalist (d. 1832) 1929 - Fehime Sultan, Osmanlı Sultanı V. Murad'ın kızı (d. 1875) 1937 - Seyit Rıza, Dersim İsyanı'nın liderlerinden ve Alevi-Zaza aşiret önderi (d. 1863) 1956 - Abdurrahman Vefik Sayın, Osmanlı devlet adamı, iktisatçı, eğitimci ve yazar (d. 1857) 1964 - Alfred Blalock, Amerikalı bilim adamı ve hekim (d. 1899) 1972 - Ásgeir Ásgeirsson İzlanda'nın 2. Cumhurbaşkanı (d. 1894) 1972 - Ulvi Cemal Erkin, Türk besteci (d. 1906) 1972 - Baki Süha Ediboğlu, Türk şair ve yazar (d. 1915) 1973 - VI. Gustaf Adolf, İsveç Kralı (d. 1882) 1978 - Willy Messerschmitt, Alman uçak tasarımcısı (d. 1898) 1983 - Murat Sarıca, Türk yazar ve öğretim üyesi (d. 1926) 1985 - Wolfgang Abendroth, Alman hukukçu ve sosyal siyaset tarihçisi (d. 1906) 1995 - Gunnar Nordahl, İsveçli futbolcu (d. 1921) 2002 - Şükran Güngör, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1926) 2006 - Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci ve yazar (d. 1929) 2007 - Colin McRae, İskoç Dünya şampiyonu WRC pilotu (d. 1968) 2008 - Rick Wright, İngiliz müzisyen (d. 1943)