Tarihte bugün ne oldu? 14 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 14 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
14 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 14 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1777 - Yıldızları ve şeritleri olan ilk ABD bayrağı, Kongre tarafından Amerika Birleşik Devletleri bayrağı olarak kabul edildi. (Önceki bayrakta yıldızların olduğu bölümde İngiltere bayrağının renkleri bulunuyordu)
• 1789 - Darıdan damıtılarak yapılan ilk viski, Amerikalı din adamı vaiz Elijah Craig tarafından üretildi. Bu tür viskiye Bourbon adı verildi, çünkü bu din adamı Kentucky'nin Bourbon ilçesinde yaşıyordu.
• 1830 - Fransa, Cezayir'i sömürgeleştirmeye başladı: İlk adımda Sidi Ferruch şehrine 34000 asker çıkardı.
• 1839 - Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.
• 1846 - Meksika-Amerika Savaşı sırasında Kaliforniya Cumhuriyeti, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.
• 1900 - Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
• 1909 - Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan "İçtimaatı Umumiye Kanunu" kabul edildi.
• 1925 - Göztepe SK kuruldu.
• 1926 - Brezilya, Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı.
• 1935 - Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu.
• 1935 - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasına ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.
• 1935 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
• 1937 - Hatay Devleti'nin bağımsızlığı, TBMM'de onaylandı.
• 1940 - Alman Birlikleri Paris'e girdi.
• 1949 - Vietnam Devleti kuruldu.
• 1951 - İlk ticari bilgisayar olan UNIVAC I tanıtıldı ve ilk makine "ABD Nüfus Müdürlüğü"ne tahsis edildi. (İkincisini Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri alacaktır.)
• 1952 - İlk nükleer denizaltı olan USS Nautilus'un omurgası kızağa kondu.
• 1964 - Nelson Mandela, ömür boyu hapse mahkûm edildi.
• 1966 - Vatikan, "index librorum prohibitum" adı verilen yasaklı kitaplar listesini yürürlükten kaldırdığını duyurdu. Liste, ilk kez 1557'de oluşturulmuştu.
• 1977 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Hükümet kurma görevini CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi.
• 1982 - Arjantin güçleri, Falkland Adaları'nda Birleşik Krallık birliklerine teslim oldu.
• 1985 - Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Schengen Antlaşması'nı imzaladılar.
• 1989 - Kapalı yerlerde sigara içilmesi ile sigara reklamı ve kampanyası yasaklandı.
• 2000 - İtalya'da affedilen ve Abdi İpekçi suikastı ile gasptan iadesi kararlaştırılan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye getirildi.
• 2001 - Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996'da oluşturdukları "Şanghay Beşlisi" adlı yapılanmaya, Özbekistan'ın da katılmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü kuruldu.
• 2008 - Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Johnny Depp ile Fransız sevgilisi Vanessa Paradis evlendiler.
• 2018 - 21. FIFA Dünya Kupası organizasyonu olan 2018 Dünya Kupası başladı.
DOĞUMLAR
• 1521 - Takiyüddin, Türk hezârfen, gökbilimci, mühendis ve matematikçi (ö. 1585)
• 1529 - II. Ferdinand, Avusturya dükü (ö. 1595)
• 1736 - Charles Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (ö. 1806)
• 1811 - Harriet Beecher Stowe, Amerikalı yazar (ö. 1896)
• 1823 - Pyotr Lavrov, Rus sosyalist düşünür (ö. 1900)
• 1827 - Charles Gumery, Fransız heykeltıraş (ö. 1871)
• 1832 - Nikolaus August Otto, Alman makine mühendisi (ö. 1891)
• 1864 - Alois Alzheimer, Alman sinir hastalıkları uzmanı (ö. 1915)
• 1868 - Karl Landsteiner, Avusturya kökenli Amerikalı immünolog ve patolog (ö. 1943)
• 1881 - Kaptanzade Ali Rıza Bey, Türk söz yazarı ve besteci ("Yıldızların Altında" ve "Efem" şarkılarının) (ö. 1934)
• 1895 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (ö. 1930)
• 1899 - Selim Sarper, Türk siyasetçi (ö. 1968)
• 1910 - William Hanna, Amerikalı prodüktör (ö. 2001)
• 1928 - Ernesto Che Guevara, Arjantinli devrimci (ö. 1967)
• 1933 - Jerzy Kosinski, Polonya asıllı Amerikalı yazar (ö. 1991)
• 1945 - Coşkun Göğen, Türk sinema oyuncusu
• 1946 - Donald Trump, Amerikalı iş adamı, siyasetçi, yönetici ve yazar
• 1955 - Perihan Savaş, Türk oyuncu
• 1959 - Marcus Miller, Amerikalı bas gitarcı ve caz müzisyeni
• 1961 - Boy George, İrlanda asıllı İngiliz pop müzik sanatçısı besteci ve söz yazarıdır
• 1966 - Traylor Howard, Amerikalı oyuncudur
• 1966 - Eva Lind, Avusturyalı soprano
• 1969 - Michael Gerber, Amerikalı yazar
• 1969 - Steffi Graf, Alman tenisçi
• 1970 - Thomas Mack Lauderdale, Amerikalı bir piyanisttir. Daha çok kendi kurduğu grubu Pink Martini ile bilinir
• 1970 - Ray Luzier, Alman müzisiyen
• 1970 - İlgar Memmedov, Azeri Politikacı
• 1971 - Alfred Freddy Krupa, Hırvat bir ressam
• 1972 - Matthias Ettrich, Alman bilgisayar mühendisi
• 1973 - Ceca, Sırp şarkıcıdır
• 1976 - Igor Lukšic, Karadağlı siyasetçi
• 1976 - Massimo Oddo, İtalyan futbolcu (Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan)
• 1977 - Consequence, Amerikalı rapçi
• 1977 - Duncan Oughton, Yeni Zelandalı millî futbolcu ve teknik direktördür
• 1978 - Diablo Cody, Amerikalı senaryo yazarı ve Oscar Ödülü sahibi
• 1978 - Nikola Vujcic, Hırvat millî eski basketbolcudur
• 1981 - Elano Blumer, Brezilyalı futbolcu
• 1982 - Lang Lang, Çinli konser piyanisti
• 1983 - Louis Garrel, Fransız oyuncu
• 1983 - Şebnem Kimyacıoğlu, Türk millî eski basketbolcu ve avukat
• 1983 - James Moga, Güney Sudanlı millî futbolcudur
• 1984 - Siobhán Donaghy, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
• 1984 - Zuzana Smatanová, Slovak pop-rock şarkıcısıdır
• 1985 - Gundars Celitans, Leton voleybolcu
• 1985 - Marvin Compper, Alman eski futbolcudur
• 1987 - Mohamed Diamé, Senegalli millî futbolcudur
• 1988 - Victoire Du Bois, Fransız oyuncu
• 1988 - Kevin McHale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
• 1988 - Lucca Staiger, Alman profesyonel basketbolcu
• 1989 - Lucy Hale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
• 1989 - Cory Higgins, Amerikan profesyonel basketbolcudur
• 1989 - Joao Rojas, Ekvadorlu futbolcudur
• 1991 - André Carrillo, Peru'lu millî futbolcudur
• 1991 - Kostas Manolas, Yunan millî futbolcudur
• 1992 - Ben Halloran, Avustralyalı millî futbolcudur
• 1992 - Daryl Sabara, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
• 1993 - Gunna, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
• 1998 - Hachim Mastour, İtalya doğumlu Fas asıllı futbolcudur
• 2000 - RJ Barrett, Kanadalı profesyonel basketbol oyuncusudur
ÖLÜMLER
• 767 - Ebû Hanîfe, Hanefi mezhebinin kurucusu (d. 699)
• 1642 - Saskia van Uylenburgh, Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in eşi (d. 1612)
• 1868 - Aleksandr Ostrovski, Rus gerçekçiliğinin en büyük temsilcilerinden oyun yazarı (d. 1823)
• 1920 - Max Weber, Alman sosyolog (d. 1864)
• 1923 - Aleksandar Stamboliyski, Bulgar Halk Çiftçi Birliği'nin başkanı (d. 1879)
• 1926 - Mary Cassatt, Amerikalı ressam (d. 1844)
• 1928 - Emmeline Pankhurst, İngiliz kadın hakları savunucusu (d. 1858)
• 1946 - John Logie Baird, İskoç mühendis (d. 1888)
• 1968 - Salvatore Quasimodo, İtalyan yazar, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1901)
• 1972 - Dündar Taşer, Türk asker, 27 Mayıs darbecisi ve Millî Birlik Komitesi üyesi (d. 1925)
• 1976 - Knud, X. Christian ve Mecklenburg Düşesi Alexandrine'nin küçük oğlu ve çocuğuydu (d. 1900)
• 1986 - Jorge Luis Borges, Arjantinli şair (d. 1899)
• 1989 - Christopher Bernau, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1940)
• 1991 - Peggy Ashcroft, İngiliz aktris (d. 1907)
• 1994 - Ahmet Kostarika, Türk sinema oyuncusu (d. 1927)
• 1994 - Henry Mancini, Amerikalı besteci ve aranjör (d. 1924)
• 1995 - Roger Zelazny, Polonyalı-Amerikalı yazar (d. 1937)
• 2000 - Attilio Bertolucci, İtalyan şair ve yazar (d. 1911)
• 2007 - Kurt Waldheim, Avusturyalı politikacı ve devlet adamı (d. 1918)
• 2008 - Avni Anıl, Türk bestekâr (d. 1928)
• 2011 - Milivoj Ašner, Hırvatistan Bağımsız Devleti'nde bir polis şefiydi (d. 1913)
• 2013 - Dennis Burkley, Amerikalı oyuncu (d. 1945)
• 2013 - Ethem Sarısülük, Ankaralı kaynak işçisi (d. 1986)
• 2014 - Alex Chandre de Oliveira, Brezilyalı eski futbolcudur (d. 1977)
• 2015 - Zito, Brezilyalı eski millî futbolcudur (d. 1932)
• 2016 - Ann Morgan Guilbert, Amerikalı kadın sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1928)
• 2017 - Luis Abanto Morales, Perulu şarkıcı ve müzisyendir (d. 1923)
• 2018 - Stanislav Govoruchin, Sovyet-Rus film yönetmeni, aktör ve senaristtir (d. 1936)
• 2018 - Ettore Romoli, İtalyan siyasetçidir (d. 1938)
• 2019 - Ergün Uçucu, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1940)
• 2020 - Elsa Joubert, Güney Afrikalı "Sestigers Afrikaans" lehçesinde yazan kadın yazar (d. 1922)
• 2020 - Noel Kelly, Avustralyalı eski ragbi birliği oyuncusu ve antrenör (d. 1936)
• 2020 - Pierre Lumbi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti politikacısı (d. 1950)
• 2020 - Aarón Padilla Gutiérrez, Meksikalı millî futbolcu (d. 1942)
• 2020 - Sushant Singh Rajput, Hint aktör, dansçı ve hayırsever (d. 1986)
• 2020 - Haroldo Rodas, Guatemalalı ekonomist, politikacı ve diplomat (d. 1946)
• 2020 - Raj Mohan Vohra, Hindistan Ordusu Generali (d. 1932)
• 2020 - Tevfik el-Yasiri, Iraklı askeri subay ve politikacı (d. ?)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü