Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 14 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 14 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 14 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

14 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 14 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

1893 - Dünyada ilk kez Fransa'da, otomobillere plaka takıldı.

1908 - Birleşik Krallık'ın Folkestone kentinde, dünyada ilk kez Uluslararası Güzellik Yarışması düzenlendi.

1908 - Türk Basın Birliği kuruldu.

1925 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

1934 - Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü (SEKA) kuruldu. Paşabahçe Cam Fabrikası'nın temeli atıldı.

1934 - Kartallar ve leylekler savaşı Aydın'da görüldü.

1941 - ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill, Atlantik Sözleşmesi'ni yayımladılar.

1945 - II. Dünya Savaşı sonunda Japonya, kayıtsız şartsız teslim oldu. İmparator Hirohito, ülkesinin teslim olduğunu açıkladı.

1947 - Birleşik Krallık, Hindistan'a bağımsızlık verdi. Tüm Hindistan Müslüman Birliği Lideri Muhammed Ali Cinnah ile Kongre Partisi Lideri Cevahirlal Nehru'nun Hindistan'ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan Devleti kuruldu.

1949 - Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri Hristiyan Demokratlar kazandı; Konrad Adenauer, Şansölye oldu.

1953 - SSCB, hidrojen bombası yaptığını ilan etti.

1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

1974 - ANKA Ajansı muhabiri gazeteci Adem Yavuz, Rumlar tarafından tutsak edildi ve gözleri bağlıyken ateş edilmesi sonucunda yaralandı. Yavuz, 26 Ağustos'ta Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü.

1974 - Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, EOKA-B tarafından Kıbrıs Türkleri'ne karşı Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı ve Taşkent Katliamı gerçekleştirildi.

1974 - Kıbrıs Sorunu üzerine, Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan arasında devam eden Cenevre görüşmeleri çıkmaza girince, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta ikinci bir askeri harekât başlattı. Aynı gün Türk Birlikleri başkent Lefkoşa'ya girdi.

1992 - Gürcistan Ordusu, Abhazya'yı işgal etti.

2001 - Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu.

2006 - Hizbullah-İsrail savaşı imzalanan ateşkesle sona erdi.

2007 - Gazeteci Emin Çölaşan'ın Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığına son verildi.

DOĞUMLAR

1755 - Georg Lorenz Bauer, Alman luteran teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1806)

1777 - Hans Christian Ørsted, Danimarkalı fizikçi ve kimyager (ö. 1851)

1819 - Antoine Agénor de Gramont, Fransız diplomat ve devlet adamı (ö. 1880)

1888 - John Logie Baird, İskoç mühendis (ö. 1946)

1902 - Mualla Sürer, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1976)

1923 - Alice Ghostley, Amerikalı oyuncudur (ö. 2007)

1924 - Sverre Fehn, Norveçli bir mimardır (ö. 2009)

1924 - Georges Prêtre, Fransız orkestra şefidir (ö. 2017)

1926 - René Goscinny, Fransız yazar (ö. 1977)

1926 - Buddy Greco, Amerikalı caz ve pop şarkıcısı, piyanist ve aktör (ö. 2017)

1926 - Lina Wertmüller, İtalyan film yönetmeni.

1933 - Richard Ernst, İsviçreli kimyager ve fizikçi (ö. 2021)

1941 - David Crosby, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve gitarist

1945 - Steve Martin, Amerikalı komedyen, yazar, yapımcı ve aktör

1945 - Wim Wenders, Alman film yönetmeni

1946 - Susan Saint James, Amerikalı bir aktris ve aktivisttir

1947 - Danielle Steel, Amerikalı yazar

1949 - Morten Olsen, Danimarkalı eski futbolcu ve teknik direktör

1949 - Aram Gasparoviç Sarkisyan, Ermeni politikacı ve Ermenistan Komünist Partisi'nin son Genel Sekreteri

1950 - Gary Larson, Amerikalı karikatür dizisinin çizeridir

1952 - Duran Kalkan, Türk militan, PKK kurucusu ve yöneticisi

1955 - Güler Sabancı, Türk iş kadını

1959 - Marcia Gay Harden, Amerikalı oyuncudur

1959 - Magic Johnson, Amerikalı basketbol oyuncusu

1960 - Sarah Brightman, İngiliz soprano, aktris ve şarkı sözü yazarı

1963 - Yaprak Özdemiroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1966 - Halle Berry, Amerikalı oyuncu ve model

1966 - Tuncay Özkan, Türk gazeteci ve yazar

1968 - Catherine Bell, Amerikalı oyuncu

1968 - Darren Clarke, Kuzey İrlandalı golfçü

1969 - Stig Tøfting, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktördür

1971 - Raoul Bova, İtalyan aktör

1972 - Laurent Lamothe, Haitili bir siyasetçidir

1973 - Jared Borgetti, Meksikalı eski futbolcudur

1973 - Jay-Jay Okocha, Nijeryalı futbolcu

1973 - Timuçin Esen, Türk müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusu

1974 - Artur Balder, İspanyol yazar

1980 - Aydın Toscalı, Türk futbolcu

1981 - Berk Hakman, Türk oyuncu

1981 - Kofi Kingston, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983 - Mila Kunis, Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncudur

1984 - Giorgio Chiellini, İtalyan futbolcudur

1984 - Robin Söderling, İsveçli tenisçidir

1985 - Christian Gentner, Alman millî futbolcudur

1987 - Sinem Kobal, Türk oyuncu

1989 - Ander Herrera, İspanyol futbolcu

1990 - Naz Aydemir, Türk voleybolcu

1994 - Cita Citata, Endonezyalı şarkıcı ve oyuncu

1994 - Junki Hata, Japon futbolcu

1994 - Jonathan Restrepo, Kolombiyalı futbolcu

ÖLÜMLER

582 - II. Tiberius, Bizans imparatoru (d. 520, yaklaşık)

1464 - II. Pius, Katolik Kilisesi'nin 210. Papası (d. 1405)

1870 - David Farragut, Amerikan İç Savaşı sırasında Birleşik Devletler Donanması'nda bayrak subayıydı (d. 1801)

1888 - Carl Christian Hall, Danimarkalı bir devlet adamı (d. 1812)

1941 - Paul Sabatier, Fransız kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1854)

1951 - William Randolph Hearst, Amerikalı gazete yayımcısı ve siyasetçi (d. 1863)

1955 - Ahmet Reşit Rey, Türk şair, yazar, devlet adamı ve siyasetçi (d. 1870)

1956 - Bertolt Brecht, Alman yazar (d. 1898)

1956 - Konstantin von Neurath, Nazi Almanyası'nın Dışişleri Bakanı (d. 1873)

1958 - Frédéric Joliot, Fransız fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1900)

1963 - Clifford Odets, Amerikalı oyun yazarı ve senarist (d. 1906)

1981 - Karl Böhm, Avusturyalı orkestra şefi (d. 1894)

1985 - Nazlı Ecevit, Türk ressam (d. 1900)

1988 - Enzo Ferrari, İtalyan otomobil üreticisi (d. 1898)

1989 - Bergen, Türk arabesk-fantezi şarkıcısı (d. 1958)

1994 - Elias Canetti, Yahudi asıllı Avusturyalı-Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1905)

2002 - Larry Rivers, Amerikalı ressam, müzisyen, film yapımcısı ve aktör (d. 1923)

2002 - Dave Williams, Amerikalı rock şarkıcısı (d. 1972)

2003 - Helmut Rahn, Eski profesyonel millî futbolcudur (d. 1929)

2004 - Czeslaw Milosz, Polonyalı şair ve deneme yazarı (d. 1911)

2011 - Yekaterina Golubeva, Rus oyuncu ve yazar (d. 1966)

2011 - Shammi Kapoor, Hint oyuncu ve yönetmen (d. 1930)

2012 - Ron Palillo, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar (d. 1949)

2012 - Maja Boškovic-Stulli, Hırvat halk bilimci, edebiyat tarihçisi, yazar, yayıncı ve akademisyendir (d. 1922)

2013 - Gia Allemand, Amerikalı televizyon yıldızı ve model (d. 1983)

2013 - Lisa Robin Kelly, Amerikalı oyuncudur (d. 1970)

2015 - Agustín Cejas, Arjantinli eski millî futbolcudur (d. 1945)

2016 - Fyvush Finkel, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve komedyendir (d. 1922)

2016 - Hermann Kant, Alman yazar (d. 1926)

2017 - Muhammed Ali Felahatinejad, İranlı haltercidir (d. 1976)

2017 - Nubar Ozanyan, Türkiye doğumlu Türkiye Ermenisi TİKKO militanı (d. 1956)

2017 - Stephen Wooldridge, Avustralyalı bisiklet yarışçısı (d. 1977)

2018 - Mela Hudson, Amerikalı oyuncu, film yapımcısı, yönetmeni ve yazardır (d. 1987)

2018 - Jill Janus, Amerikalı kadın rock şarkıcısıdır (d. 1975)

2018 - Eduard Uspenski, Rus çocuk kitabı yazarı (d. 1937)

2019 - Ivo Malec, Hırvat doğumlu Fransız besteci, müzik eğitimcisi ve orkestra şefidir (d. 1925)

2019 - Kerim Olowu, Nijeryalı eski atlet ve yüksek atlama sporcusu (d. 1924)

2020 - Surendra Prakash Goel, Hint politikacı (d. 1946)

2020 - Ernst Jean-Joseph, Eski millî futbolcudur (d. 1948)

2020 - Moisés Mamani, Perulu politikacı (d. 1969)

2020 - Linda Manz, Amerikalı aktris (d. 1961)

2020 - Shwikar İbrahim, Mısırlı aktris (d. 1938)

2020 - Nesim Tahirovic, Bosnalı ressam ve sanatçı (d. 1941)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Pakistan Bağımsızlık Günü

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Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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