Tarihte bugün ne oldu? 13 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 13 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 13 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 13 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 13 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
13 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 13 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 13 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1793 - Fransız Devrimi önderlerinden Jean-Paul Marat, muhalifi Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
• 1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında Berlin Antlaşması imzalandı.
• 1921 - Afyon'un Yunanlar tarafından işgali.
• 1923 - 14 metre boyundaki harflerden oluşan ünlü "Hollywood" yazısı Los Angeles'taki Hollywood tepelerine inşa edildi. Yazı önce "Hollywoodland" şeklindeyken, 1949 yılındaki yenileme sırasında son dört harf atılmıştır.
• 1930 - İlk Dünya Futbol Şampiyonası, Uruguay'da başladı.
• 1937 - Fransa, Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
• 1938 - İstanbul'da yapılan ilk Türk uçağı, Ankara yolunda düştü.
• 1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu.
• 1941 - II. Dünya Savaşı: Karadağlılar, Mihver Devletleri'ne karşı bir halk ayaklanması başlattılar. (Trinaestojulski ustanak)
• 1949 - Papa XII. Pius, Komünist Parti'ye üye olanların aforoz edileceğini söyledi.
• 1959 - Trabzon'da bir Amerikan Hava Üssü kuruldu.
• 1960 - Said Nursi'nin mezarı açıldı; naaşı Barla, Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü.
• 1966 - Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle ilgili gensoru önergesi reddedildi.
• 1971 - Profesör Mümtaz Soysal ile yazar Sevgi Soysal, Mamak Cezaevi'nde evlendi.
• 1976 - Yumurtalık Savcısı Sefa Mutlu'yu öldürmekten sanık Yılmaz Güney, 19 yıl hapse mahkûm edildi.
• 1979 - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ni basan 4 Filistinli, bir polisle bir bekçiyi öldürdü ve Büyükelçi ile diğer personeli rehin aldı. 14 Temmuz'da da Elçilik'ten kaçmaya çalışan bir Mısırlı öldürüldü. Gerillalar, aynı gün FKÖ yetkilileriyle görüştükten sonra; ikisi Türk, üç rehineyi serbest bıraktı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in de bulunduğu operasyonda gerillalar, 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim oldular. Yargılama sonunda, 23 Aralık 1980'de idama mahkûm edildiler.
• 1985 - Afrika'daki fakirlik ve kıtlık dolayısıyla yaşanan ölümleri azaltmak için "Live Aid" konseri düzenlendi.
• 1992 - Prof. İhsan Doğramacı, YÖK Başkanlığı'ndan istifa etti. Yerine 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Mehmet Sağlam atandı.
• 1993 - Diyarbakır'da, Ergani çevresindeki kazılarda bulunan 9 bin yıl öncesine ait kumaş parçasının, en eski kumaş kalıntısı olduğu açıklandı.
• 1993 - İstanbul'da, 34. Uluslararası Matematik Olimpiyatları düzenlendi.
• 1995 - Senirkent sel felaketi: Isparta'nın Senirkent ilçesindeki sel felaketinde 74 kişi öldü.
DOĞUMLAR
• 1527 - John Dee, İngiliz matematikçi ve bilim adamı (ö. 1609)
• 1579 - Arthur Dee, İngiliz hekim (ö. 1651)
• 1607 - Wenceslas Hollar, Bohemyalı-İngiliz oymacı (ö. 1677)
• 1608 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1657)
• 1745 - Robert Calder, İngiliz amiral (ö. 1818)
• 1760 - István Pauli, Macar-Sloven papaz ve yazar (ö. 1829)
• 1770 - Alexander Balashov, Rus general (ö. 1837)
• 1793 - John Clare, İngiliz şair (ö. 1864)
• 1841 - Otto Wagner, Avusturyalı mimar (ö. 1918)
• 1847 - Şair Eşref, Türk şair ve kaymakam (ö. 1912)
• 1882 - İbrahim Çallı, Türk ressam (ö. 1960)
• 1892 - Sultan Galiyev, Tatar Türk'ü siyasi düşünce adamı (ö. 1940)
• 1894 - Isaac Babel, Sovyet-Rus gazeteci, oyun yazarı ve çevirmen (ö. 1940)
• 1902 - Cemal Nadir Güler, Türk karikatürist (ö. 1947)
• 1909 - Souphanouvong, Laos'un ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1995)
• 1923 - Alexandre Astruc, Fransız yönetmen (ö. 2016)
• 1927 - Simone Veil, Fransız bakan, siyasetçi (ö. 2017)
• 1934 - Wole Soyinka, Nijeryalı yazardır
• 1935 - Monique Wittig, Fransız bir yazar ve feminist kuramcıdır (ö. 2003)
• 1938 - Michael Verhoeven, Alman film yönetmeni
• 1940 - Patrick Stewart, Emmy ve Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı
• 1941 - Robert Foster, Amerikalı oyuncudur (ö. 2019)
• 1942 - Harrison Ford, Amerikalı oyuncu
• 1944 - Erno Rubik, Macar heykeltıraş ve mimari profesörü
• 1944 - Nino Varon, Musevi asıllı Türk müzisyen ve yapımcı
• 1950 - Ma Ying-jeou, Çin Cumhuriyeti devlet başkanı
• 1952 - Alyaksandr Tihanoviç, Beyaz Rus şarkıcı (ö. 2017)
• 1953 - Selçuk Yöntem, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1954 - Ahmet Demircan, Türk hekim ve siyasetçi
• 1954 - Sezen Aksu, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve yapımcı
• 1957 - Penny Cook, Avustralyalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2018)
• 1957 - Cameron Crowe, Amerikalı senarist ve film yönetmeni
• 1964 - Frans Maas, Hollandalı uzun atlamacı
• 1967 - Benny Benassi, Grammy ödüllü İtalyan diskjokey ve house müzik prodüktörü
• 1974 - Jarno Trulli, İtalyan Formula 1 pilotu
• 1976 - Didem İnselel, Türk oyuncu ve sunucu
• 1976 - Oleh Sentsov, Ukraynalı yönetmen ve yazardır
• 1977 - Ashley Scott, Amerikalı oyuncu, manken ve seslendirme sanatçısı
• 1978 - Jessica Barth, Amerikalı seslendirme sanatçısı
• 1979 - Daniel Díaz, Arjantinli eski futbolcudur
• 1981 - Helgi Daníelsson, İzlandalı futbolcudur
• 1982 - Ion Ansotegi, İspanyol futbolcudur
• 1982 - Çiğdem Batur, Türk dizi oyuncusu ve tiyatrocu
• 1983 - Kristof Beyens, Belçikalı kısa mesafe koşucusu
• 1985 - Guillermo Ochoa, Meksikalı kaleci
• 1986 - Yakup Kılıç, Türk boksör
• 1987 - Neil Denis, Kanadalı oyuncu
• 1987 - Oğuz Savaş, Türk basketbolcu
• 1987 - Öykü Çelik, Türk sinema ve dizi oyuncusu
• 1988 - Colton Haynes, Amerikalı oyuncu ve model
• 1988 - He Pingping, Çinli Dünyanın en kısa adamı (ö. 2010)
• 1988 - Marcos Paulo Gelmini Gomes, Brezilyalı futbolcu
• 1988 - Steven R. McQueen, Amerikalı oyuncu
• 1988 - Tulisa Contostavlos İngiliz şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve aktris
• 1989 - Charis Giannopoulos, Yunan basketbolcu
• 1989 - Sayumi Michishige, Japon şarkıcı
• 1990 - Murat Akça, Türk futbolcudur
• 1990 - Jonathan Mensah, Ganalı futbolcudur
• 1990 - Eduardo Salvio, Arjantinli futbolcu
• 1990 - Matt Weinberg, Amerikalı oyuncu
• 1990 - Ross Little, İngiliz oyuncu
• 1991 - Ungsumalynn Sirapatsakmetha, Taylandlı oyuncu ve model
• 1992 - Dylan Patton, Amerikalı oyuncu
• 1992 - Elise Matthysen, Belçikalı yüzücü
• 1994 - Hayley Erin, Amerikalı aktris
• 1994 - Jolean Wejbe, Amerikalı aktris
• 1994 - Ridge Canipe, Amerikalı oyuncu
• 1997 - Leo Howard, Amerikalı oyuncu ve dövüş sanatçısı
ÖLÜMLER
• 1024 - Aziz II. Heinrich, Alman kraldır (d. 973)
• 1105 - Rashi, Yahudi din alimi (d. 1040)
• 1107 - I. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin 2. Sultanı (d. 1079)
• 1761 - Tokugawa Ieshige, Tokugawa Şogunluğu'nun 9. şogunu (d. 1712)
• 1793 - Jean-Paul Marat, Fransız bilim adamı ve tıp doktoru (d. 1743)
• 1817 - Kara Yorgi, Sırbistan'ı uzun süreler yöneten Karadordevic Hanedanının atası (d. 1768)
• 1854 - I. Abbas Hilmi Paşa, Ahmet Tosun Paşa'nın oğlu ve Osmanlı egemenliği döneminde Mısır valisi (d. 1813)
• 1894 - George Rex Graham, Amerikalı gazeteci, editör ve yayıncı (d. 1813)
• 1924 - Alfred Marshall, döneminin en etkili iktisatçısı (d. 1842)
• 1927 - Mimar Kemalettin Bey, Türk mimar ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımının önde gelenlerinden (d. 1870)
• 1936 - Fatma Aliye Topuz (Fatma Aliye Hanım), Türk yazar (Türk edebiyatının ilk kadın romancısı) (d. 1862)
• 1937 - Henry Edward Armstrong, Royal Society üyesi İngiliz kimyager ve bilim adamıdır (d. 1848)
• 1943 - Kurt Huber, Nazi Almanyası'na karşı direniş yürüten Beyaz Gül grubunun bir üyesiydi (d. 1893)
• 1946 - Alfred Stieglitz, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1864)
• 1950 - Zekiye Sultan, II. Abdülhamid'in kızı (d. 1871)
• 1951 - Arnold Schönberg, Avusturyalı besteci (d.1874)
• 1954 - Frida Kahlo, Meksikalı ressam (d. 1907)
• 1959 - Ekrem Reşit Rey, Türk tiyatrocu ve oyun yazarı (Lüküs Hayat operetinin yazarı) (d. 1900)
• 1963 - Albert Steffen, İsviçreli roman ve oyun yazarı (d. 1884)
• 1970 - Leslie Groves, Manhattan Projesi yöneten Amerikan Ordusunun mühendislerden sorumlu komutanı olarak görev yaptı (d. 1896)
• 1974 - Patrick Blackett, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1897)
• 1980 - Seretse Khama, Botsvanalı siyasetçi (d. 1921)
• 1983 - Ahmet Üstel, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı ve yazar (d. 1930)
• 1986 - Mehmet Seyda, Türk öykücü ve romancı (d. 1919)
• 1991 - Mualla Gökçay, Türk ses sanatçısı ve Klasik Türk Müziği yorumcusu (d. 1913)
• 1994 - Ayfer Feray, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1928)
• 1995 - Bilge Karasu, Türk filozof ve yazar (d.1930)
• 2002 - Yousuf Karsh, Türk asıllı Amerikan fotoğrafçı (d. 1908)
• 2006 - Red Buttons, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1919)
• 2012 - Sage Stallone, Amerikalı oyuncu, yönetmen, film yapımcısı ve senarist (d. 1976)
• 2012 - Richard D. Zanuck, Akademi ödüllü Amerikalı film yapımcısıdır (d. 1934)
• 2013 - Cory Monteith, Kanadalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1982)
• 2014 - Nadine Gordimer, Johannesburg doğumlu, Güney Afrikalı yazardır (d. 1923)
• 2015 - Ildikó Schwarczenberger, Macar eskrimci (d. 1951)
• 2015 - Martin Litchfield West, İngiliz filolog ve klasikler uzmanı (d. 1937)
• 2016 - Héctor Babenco, Arjantin doğumlu Brezilyalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1946)
• 2016 - Bernardo Provenzano, İtalyan suç örgütü lideri (d. 1933)
• 2017 - Joaquim Molins i Amat, İspanyol siyasetçidir (d. 1945)
• 2017 - Abdurrahman bin Abdülaziz el-Suud, Suud Ailesi'nin kıdemlilerinden ve geçmiş savunma ve havacılık bakan yardımcısı (d. 1931)
• 2017 - Charles Bachman, Amerikalı bilgisayar bilimcisi (d. 1924)
• 2017 - Okay Gönensin, Türk gazeteci, yazar, televizyoncu (d. 1950)
• 2017 - Héctor Lechuga, Meksikalı aktör, komedyen, siyasi yorumcu ve radyo programcısı (d. 1929)
• 2017 - Liu Xiaobo, Çinli insan hakları savunucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1955)
• 2018 - Frank Giroud, Fransız çizgi romancı (d. 1956)
• 2018 - Claude Seignolle, Fransız yazar ve romancıdır (d. 1917)
• 2018 - Thorvald Stoltenberg, Norveçli siyasetçi ve bürokrattır (d. 1931)
• 2019 - Richard Carter, Avustralyalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1953)
• 2019 - Rod Richards, Galli siyasetçi (d. 1947)
• 2020 - Hasan Ahmed el-Levzi, Yemenli siyasetçi ve yazar. (d. 1952)
• 2020 - Luis Arias Graziani, Perulu hava kuvvetleri subayı ve politikacı (d. 1926)
• 2020 - Nurul Islam Babul, Bangladeşli iş uzmanı (d. 1946)
• 2020 - Kenneth Church, Safkan at yarışı jokeyi (d. 1930)
• 2020 - Grant Imahara, Japon asıllı Amerikalı elektronik mühendisi ve Televizyon sunucusu (d. 1970)
• 2020 - Gerardo Juraci Campelo Leite, Brezilyalı politikacı (d. 1931)