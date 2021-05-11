Tarihte bugün ne oldu? 11 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
11 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 330 - Konstantinopolis (İstanbul), Roma İmparatorluğunun resmi başkenti oldu. Daha önce Byzantion denen bu kente, törenle "Yeni Roma" adı verildi ama daha çok Konstantinopolis adı kullanılacaktır.
• 868 - Bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin'de basıldı.
• 1811 - "Siyam ikizleri" diye anılacak olan Chang Bunker ve Eng Bunker kardeşler doğdu. Karınlarından yapışık olan ikizler, yüz binde bir görülen bu doğumun isim babası oldular. 63 yaşında öldüler ve 18 çocukları oldu.
• 1812 - Birleşik Krallık Başbakanı Spencer Perceval, Avam Kamarası'nda cinnet geçiren iş adamı John Bellingham tarafından vurularak öldürüldü.
• 1858 - Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı.
• 1867 - Lüksemburg, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
• 1920 - Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edildi.
• 1924 - Gottlieb Daimler ve Karl Benz şirketleri birleşerek, Mercedes-Benz şirketini oluşturdular.
• 1927 - Akademi Ödülleri'ni dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
• 1938 - Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.
• 1946 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün CHP Tüzüğü'nde yer alan "Millî Şef" ve "Değişmez Genel Başkan" unvanları kaldırıldı.
• 1949 - Siyam, adını resmen Tayland olarak değiştirdi.
• 1949 - İsrail, Birleşmiş Milletler örgütüne katıldı.
• 1960 - Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, Buenos Aires'te bir Mossad ekibi tarafından kaçırıldı.
• 1960 - İlk kez doğum kontrol hapı piyasaya verildi.
• 1961 - Yassıada'da Anayasa'yı ihlal davası başladı.
• 1963 - Başbakan İsmet İnönü, 'Kürt sorunu'nun tehlike oluşturmadığını söyledi.
• 1967 - Yunan iktisatçı ve sosyalist siyasetçi Andreas Papandreu, Yunan askeri cuntası tarafından Atina'da hapsedildi.
• 1985 - Birmingham City FC ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı: 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
• 1987 - Eski Alman SS subayı ve Gestapo üyesi "Lyon Kasabı" olarak da bilinen Klaus Barbie, II. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlardan dolayı Fransa'nın Lyon kentinde yargılanmaya başladı.
• 1987 - Baltimore Maryland'de, ilk kalp-akciğer nakli gerçekleştirildi.
• 1988 - Britanya Gizli İstihbarat Servisi görevlisiyken Sovyetler Birliği hesabına casusluk yaptığı ortaya çıkınca bu ülkeye iltica eden Kim Philby, 76 yaşında Moskova'da öldü.
• 1997 - IBM'in süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası olarak kabul edilen Gary Kasparov'u yendi.
• 2008 - 4. Türkiye Grand Prix'ini, üst üste 3.kez Felipe Massa kazandı.
• 2013 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arka arkaya iki patlama oldu. Patlamada 52 kişi hayatını kaybederken, 150'nin üzerinde kişi de yaralandı.
DOĞUMLAR
• 1680 - Ignaz Kögler, Alman Cizvit ve misyoner (ö. 1746)
• 1720 - Baron Münchausen, Alman yazar (ö. 1797)
• 1752 - Johann Friedrich Blumenbach, Alman hekim, doğa bilimci, fizyolog ve antropolog (ö. 1840)
• 1810 - Grigori Gagarin, Rus ressam, Tümgeneral ve yönetici (ö. 1893)
• 1824 - Jean-Léon Gérôme, Fransız ressam ve heykeltıraş (ö. 1904)
• 1835 - Karlis Baumanis, Letonyalı söz yazarı (ö. 1905)
• 1881 - Theodore von Kármán, Macar fizikçi (ö. 1963)
• 1888 - Irving Berlin, Amerikalı besteci ve şarkı sözü yazarı (ö. 1989)
• 1889 - Burhan Felek, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1982)
• 1890 - Helge Løvland, Norveçli dekatloncu (ö. 1984)
• 1894 - Martha Graham, Amerikalı modern dansçı ve koreograf (ö. 1991)
• 1904 - Salvador Dali, İspanyol sürrealist ressam (ö. 1989)
• 1918 - Mrinalini Sarabhai, Hint dansçı (ö. 2016)
• 1918 - Richard Feynman, Amerikalı fizikçi (ö. 1988)
• 1920 - İzzet Özilhan, Türk sanayici ve iş adamı (ö. 2014)
• 1920 - Nezihe Araz, Türk yazar ve gazeteci (ö. 2009)
• 1924 - Antony Hewish, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
• 1925 - Max Morlock, Alman futbolcu (ö. 1994)
• 1928 - Yaacov Agam, İsrailli heykeltıraş (op sanatı ve kinetik sanat eserleri veren)
• 1930 - Edsger Dijkstra, Hollandalı bilgisayar mühendisi (ö. 2002)
• 1931 - Semih Sergen, Türk tiyatro sanatçısı
• 1941 - Eric Burdon, İngiliz vokalist
• 1945 - Şirin Cemgil, Türk hukukçu ve 1968 kuşağının gençlik hareketinin öncülerinden (ö. 2009)
• 1946 - Jürgen Rieger, Alman avukat ve Neo-Nazi siyasetçi (ö. 2009)
• 1949 - Evin Esen, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu (ö. 2012)
• 1950 - Gary Alan Fine, Amerikalı sosyolog
• 1954 - Hasan Mezarcı, Türk siyasetçi ve din adamı
• 1955 - Nihat Hatipoğlu, Türk akademisyen ve ilâhiyatçı
• 1963 - Natasha Richardson, Britanyalı oyuncu (ö. 2009)
• 1966 - Christoph Schneider, Alman baterist
• 1966 - Ümit Kocasakal, Türk hukukçu
• 1968 - Ana Jara Velásquez, Perulu avukat ve politikacı
• 1970 - Ferhat Göçer, Türk şarkıcı ve tıp doktoru
• 1978 - Ece Erken, Türk sunucu ve oyuncu
• 1978 - Perttu Kivilaakso, Finlandiyalı çellist
• 1982 - Cory Monteith, Kanadalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2013)
• 1982 - Gilles Guillain, Kolombiya asıllı Fransız oyuncu
• 1983 - Holly Valance, Avustralyalı model ve oyuncu
• 1984 - Andrés Iniesta, İspanyol futbolcu
• 1984 - İlker Kaleli, Türk dizi ve sinema oyuncusu
• 1988 - Blac Chyna, Amerikalı model ve girişimci
• 1989 - Giovani dos Santos, Meksikalı futbolcu
• 1994 - Courtney Williams, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1995 - Shira Haas İsrailli aktris
• 1997 - Lana Condor, Amerikalı aktris ve YouTuber
• 1998 - Görkem Doğan, Türk basketbolcu
• 1999 - Sabrina Carpenter, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu
• 2000 - Yuki Tsunoda, Japon yarış pilotu
ÖLÜMLER
• 912 - VI. Leon, Bizans imparatoru (d. 866)
• 1610 - Matteo Ricci, İtalyan bir Cizvit misyoneri ve bilim insanı. Dinlerarası diyalogun öncilerindendir (ö. 1552)
• 1655 - İbşir Mustafa Paşa, Osmanlı devlet adamı (d. 1607)
• 1812 - Spencer Perceval, İngiliz hukukçu ve devlet adamı (d. 1762)
• 1837 - Pierre Darcourt, 1955'ten önce Belçikalı ilk uzun yaşayan insan (d. 1729)
• 1849 - Otto Nicolai, Alman opera bestecisi ve orkestra şefi (d. 1810)
• 1871 - John Herschel, İngiliz matematikçi, gök bilimci ve kimyager (d. 1792)
• 1916 - Karl Schwarzschild, Alman fizikçi (d. 1873)
• 1916 - Max Reger, Alman besteci, piyanist, orgcu, orkestra şefi ve öğretmen (d. 1873)
• 1927 - Juan Gris, İspanyol ressam ve heykeltıraş (d. 1887)
• 1947 - Frederic Goudy, Amerikalı grafik tasarımcısı ve eğitmen (d. 1865)
• 1948 - Hamâmîzâde İhsan Bey, Türk şair ve fıkra yazarı (d. 1885)
• 1954 - Sait Faik Abasıyanık, Türk öykü yazarı (d. 1906)
• 1960 - John D. Rockefeller Jr., Amerikalı iş insanı (d. 1874)
• 1962 - Hans Luther, Alman siyasetçi (d. 1879)
• 1973 - Grigori Kozintsev, Sovyet sinema yönetmeni (d. 1905)
• 1973 - Lex Barker, Amerikalı oyuncu (d. 1919)
• 1976 - Alvar Aalto, Fin mimar (d. 1898)
• 1981 - Bob Marley, Jamaikalı gitarist ve şarkıcı (d. 1945)
• 1981 - Odd Hassel, Norveçli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1897)
• 1988 - Kim Philby, İngiliz casus (d. 1912)
• 1996 - Ademir, Brezilyalı futbolcu (d. 1922)
• 2000 - Faruk Kenç, Türk film yönetmeni (d. 1910)
• 2001 - Douglas Adams, İngiliz bilim kurgu yazarı (d. 1952)
• 2001 - Klaus Schlesinger, Alman yazar ve gazeteci (d. 1937)
• 2015 - Sami Hoştan, Türk Susurluk davası hükümlüsü ve Ergenekon davası sanığı (d. 1947)
• 2017 - Alexander Bodunov, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu ve çalıştırıcı (d. 1952)
• 2017 - Mark Colvin, İngiltere doğumlu Avustralyalı gazeteci ve radyocu (d. 1952)
• 2017 - Clelio Darida İtalyan hristiyan demokrat siyasetçi (d. 1927)
• 2017 - İbrahim Erkal, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu (d. 1966)
• 2017 - Elisabet Hermodsson, İsveçli yazar, şair, besteci ve sanatçı (d. 1927)
• 2018 - Gérard Genette, Fransız yazın kuramcısı (d. 1930)
• 2018 - Mehmed Niyazi Özdemir, Türk tarihçi ve yazar (d. 1942)
• 2018 - Ulla Sallert, İsveçli aktris ve şarkıcı (d. 1923)
• 2019 - Hector Busby, Yeni Zelandalı girişimci, mühendis ve gezgin (d. 1932)
• 2019 - Gianni De Michelis, İtalyan siyasetçi (d. 1940)
• 2019 - Peggy Lipton, Amerikalı oyuncu (d. 1946)
• 2019 - Pua Magasiva, Samoa doğumlu Yeni Zelandalı oyuncu ve radyocu (d. 1980)
• 2019 - Silver King, Meksikalı profesyonel güreşçi (d. 1968)
• 2020 - Francisco Javier Aguilar, İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1949)
• 2020 - Alberto Carpani, İtalyan şarkıcı, DJ ve müzik yapımcısı (d. 1956)
• 2020 - Ann Katharine Mitchell, İngiliz kriptolog ve psikolog (d. 1922)
• 2020 - Roland Povinelli, Fransız siyasetçi (d. 1941)
• 2020 - Jerry Stiller, Amerikalı komedyen ve aktör (d. 1927)