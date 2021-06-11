Tarihte bugün ne oldu? 11 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
11 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• MÖ 1184 - Truva Savaşı: Truva'nın yağmalanıp yakılması.
• 1509 - İngiltere Kralı VIII. Henry ile Aragonlu Catherine evlendi.
• 1868 - Kızılay, "Mecruhin ve Marda-yı Askeriyye İmdat ve Muavenet Cemiyeti" adı altında kuruldu.
• 1898 - Çin'de liberaller, İmparator Guangxu'nun davetiyle iş başına geldi ve "Yüz Gün Reformu" olarak bilinen dönemi başlattılar.
• 1901 - Yeni Zelanda, Cook Adaları'nı topraklarına katmıştır.
• 1913 - 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusu'nun Komutanı, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa düzenlenen bir suikast ile öldürüldü.
• 1919 - Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi. Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansı'na katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.
• 1929 - Türkiye-Romanya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı.
• 1930 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
• 1933 - Cumhuriyet'in ilanının 10. Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu çıkarıldı.
• 1933 - İller Bankası kuruldu.
• 1937 - Atatürk, Trabzon'da yaptığı açıklamada bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.
• 1940 - II. Dünya Savaşı: Britanya Kuvvetleri, İtalya'daki Ceneviz ve Torino kentlerini bombaladı. İtalya Hava Kuvvetleri, Malta adasına ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Norveç, iki ay süren direnişin ardından Alman Orduları'na teslim oldu.
• 1945 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.
• 1954 - Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında 6 işçi öldü, 16 işçi yaralandı.
• 1960 - 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım kampanyası düzenlendi.
• 1963 - Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Zafer gazetesini kapattı. İstanbul Üniversitesi askeri kordon altına alındı.
• 1970 - Güreşçi Ahmet Ayık, Dünya Şampiyonu oldu.
• 1970 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sendikalar Kanunu'nda değişiklik yapılması, Türkiye İşçi Partisi'nin 4 Milletvekili dışında 230 oyla kabul edildi. Yasada yapılan değişiklikler, kısa adı DİSK olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlıyordu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 15 Haziran'da eylem kararı aldı.
• 1973 - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşiretler arasında çatışma çıktı. Aralarında Adalet Partisi İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 12 kişi öldürüldü.
• 1973 - Güney Afrika'da siyahi rektör atanmasını isteyen 1500 öğrenci, üniversiteden uzaklaştırıldı.
• 1978 - 3 bin hükümlünün yararlanacağı yeni infaz yasasının yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı.
• 1979 - Cumhuriyet tarihinin 5. devalüasyonu yapıldı; Türk lirası'nın 1 Dolar karşılığı değeri 47 lira 10 kuruş oldu.
• 1981 - Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaklandı.
• 1982 - E.T. filmi ABD'de gösterime girdi. Melissa Mathison'ın öyküsünü Steven Spielberg sinemaya uyarlamış ve film 4 Oscar kazanmıştır. Ayrıca, filmdeki kahraman kısa bir süreliğine ikon olmuştur.
• 1982 - Türkiye Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa Güzeli seçildi.
• 1987 - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye'yi yeniden "İşçi haklarını çiğneyen ülkeler" listesine aldı. Gerekçe; iş yasalarıyla anayasa maddelerinin Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırı olmasıydı.
• 1997 - Adalet Bakanı Şevket Kazan, Genelkurmay'ın brifingine katılan Ankara Adliyesi ve DGM'de görevli hakim ve savcılar hakkında soruşturma açtırdı.
• 1997 - Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.
• 1998 - Hükûmetin verdiği yüzde 20 zamma tepki gösteren memurlar, iş bırakma eylemi yaptılar.
• 1999 - Bakanlar Kurulu, 13 Mayıs 1999 tarihinde Fazilet Partisi'nden Milletvekili seçilen Merve Kavakçı'yı vatandaşlıktan çıkarma kararı aldı. Merve Kavakçı, kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.
• 2001 - 5 Aralık 1791 yılında 35 yaşındayken ölen dahi besteci Mozart'ın ölüm nedeni olarak Trişinoz hastalığı gösterildi.
• 2001 - İlaria Alpi Uluslararası Özel Ödülü'nün 7.si Türkiye'den Nadire Mater ile İspanya'dan Carmen Gurruchaga'ya verildi.
• 2004 - Elvan Abeylegesse, Golden League yarışmasında Norveç'in Bergen kentinde koştuğu 5000 metre yarışındaki 14:24.68'lik derecesiyle 7 yıldır kırılamayan 5000 metre Dünya rekorunu kırdı ve Dünya rekoru kıran ilk Türk atlet oldu.
• 2010 - 2010 FIFA Dünya Kupası, Güney Afrika - Meksika maçı ile başladı.
• 2017 - Porto Riko Eyalet Referandumu yapıldı.
DOĞUMLAR
• 1572 - Ben Jonson, İngiliz yazar (ö. 1637)
• 1659 - Yamamoto Tsunetomo, Japon samuray (ö. 1719)
• 1776 - John Constable, İngiliz ressam (ö. 1837)
• 1811 - Vissarion Belinski, Rus eleştirmen ve gazeteci (ö. 1848)
• 1815 - Julia Margaret Cameron, İngiliz fotoğrafçı (ö. 1879)
• 1842 - Karl von Linde, Alman mucit (ö. 1934)
• 1847 - Millicent Fawcett, İngiliz feminist (ö. 1929)
• 1864 - Richard Strauss, Alman besteci (ö. 1949)
• 1874 - Helen Bradford Thompson Woolley, Amerikalı psikolog (ö. 1947)
• 1876 - Alfred Louis Kroeber, Amerikalı antropolog (ö. 1960)
• 1880 - Jeannette Rankin, Amerikalı feminist siyasetçi (ö. 1973)
• 1881 - Mordecai Kaplan, Amerikalı haham, eğitimci ve ilahiyatçı (ö. 1983)
• 1884 - Werner Issel, Alman mimar (ö. 1974)
• 1888 - Bartolomeo Vanzetti, İtalyan göçmeni Amerikalı anarşist (ö. 1927)
• 1899 - Yasunari Kavabata, Japon romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1972)
• 1910 - Jacques-Yves Cousteau, Fransız kaşif, bilim adamı ve film yapımcısı (ö. 1997)
• 1923 - Özdemir Asaf, Türk şair (ö. 1981)
• 1928 - Fabiola, Belçika'nın eski kraliçesidir (ö. 2014)
• 1929 - Ayhan Şahenk, Türk iş adamı (ö. 2001)
• 1933 - Erol Pekcan, Türk cazcı ve baterist (ö. 1994)
• 1939 - Jackie Stewart, İskoç Formula 1 pilotudur
• 1948 - Lynsey de Paul, İngiliz rock şarkıcısı, besteci, piyanist ve söz yazarı (ö. 2014)
• 1957 - Müfit Erkasap, Türk teknik direktör
• 1959 - Hugh Laurie, İngiliz aktör
• 1960 - Mehmet Öz, Türk kalp damar cerrahı
• 1964 - Jean Alesi, İtalyan asıllı Fransız Formula 1 yarışçıdır
• 1966 - Greg Grunberg, Amerikalı aktör
• 1969 - Peter Dinklage, Amerikalı film, televizyon ve tiyatro oyuncusu
• 1978 - Joshua Jackson, Kanadalı-Amerikan oyuncu
• 1979 - Danilo Gabriel de Andrade, Brezilyalı profesyonel futbolcu
• 1981 - Emiliano Moretti, İtalyan futbolcudur
• 1982 - Marco Arment, Amerikalı web geliştiricisidir.
• 1983 - Ekaterina Iourieva, Rus atlet
• 1984 - Vágner Love, Brezilyalı futbolcu
• 1985 - Dzmitrıy Koldun, Beyaz Rus şarkıcıdır
• 1986 - Shia LaBeouf, Amerikalı aktör
• 1987 - Gonzalo Castro, Alman futbolcudur
• 1987 - Marsel İlhan, Özbek asıllı Türk millî tenisçi
• 1988 - Claire Holt, Avustralya'lı aktris ve model
• 1988 - Marcos Antônio Nascimento Santos, Brezilyalı eski futbolcudur
• 1989 - Lorenzo Ariaudo, İtalyan futbolcudur
• 1991 - Dan Howell, İngiliz YouTuber
• 1992 - Julian Alaphilippe, Fransız yol bisikleti ve cyclocross yarışçısı
• 1999 - Kai Havertz, Alman futbolcudur
ÖLÜMLER
• MÖ 323 - Büyük İskender, Makedonya Kralı (d. MÖ 356)
• 1183 - Genç Kral Henry, II. Henry ile Akitanya Düşesi Eleanor'un hayatta kalan en büyük çocuklarıdır (d. 1155)
• 1216 - I. Henri, Konstantinopolis'te kurulan Latin İmparatorluğu'nun 1206 ile 1216 tarihleri arasında ikinci imparatoru (d. 1174)
• 1345 - Aleksios Apokaukos, Bizanslı devlet adamı ve askerdir (d. ?)
• 1488 - III. James, 1460'tan 1488'e kadar İskoçya kralıdır (d. 1451)
• 1557 - III. João, Portekiz Kralı (d. 1502)
• 1727 - I. George, İngiltere Kralı ve Hannover Elektörü (d. 1660)
• 1816 - Pierre Augereau, Fransız mareşal ve Yüksek meclis üyesi (d. 1757)
• 1847 - Afonso, Brezilya İmparatorluğu tahtının veliahtı (d. 1845)
• 1852 - Karl Briullov, Rus ressam (d. 1799)
• 1903 - Nikolai Vasilieviç Bugaev, Rus matematikçi (d. 1837)
• 1909 - Simon Newcomb, Kanadalı-Amerikan astronom ve matematikçi (d. 1835)
• 1913 - Mahmud Şevket Paşa, Osmanlı asker ve devlet adamı (ö. 1856)
• 1936 - Robert E. Howard, Amerikalı yazar (d. 1906)
• 1942 - Selahattin Enis Atabeyoğlu, Türk roman ve hikâye yazarı (d. 1892)
• 1956 - Corrado Alvaro, İtalyan romancı ve şair. (d. 1895)
• 1963 - Thich Quang Duc, Vietnamlı Budist rahip (d. 1897)
• 1964 - Plaek Phibunsongkhram, 1938'den 1944'e ve 1948'den 1957'ye kadar Tayland Başbakanı olarak görev yapan Taylandlı bir askeri subay ve politikacıydı (d. 1897)
• 1970 - Aleksandr Kerenski, Rus siyasetçi (d. 1881)
• 1971 - Roland Rohn, Alman mimar (d. 1905)
• 1974 - Julius Evola, İtalyan politika, felsefe, tarih ve tradisyonalist bakış açısından dini konularda yazıları olan bir yazardır (d. 1898)
• 1979 - John Wayne, Amerikalı oyuncu (d. 1907)
• 1984 - Enrico Berlinguer, İtalyan Komünist Partisi Genel Sekreteri (d. 1922)
• 1988 - Giuseppe Saragat, İtalyan sosyalist politikacı (d. 1898)
• 1990 - Oldrich Nejedly, Çek eski millî futbolcu (d. 1909)
• 1993 - Friedrich Thielen, Alman siyasetçi (d. 1916)
• 1999 - DeForest Kelley, Amerikalı oyuncudur
• 2004 - Jorge Martínez Boero, Arjantinli otomobil yarışçısı (d. 1937)
• 2005 - Vasco Gonçalves, Portekizli general ve siyasetçi (d. 1922)
• 2007 - Mala Powers, Amerikalı aktris (d. 1931)
• 2011 - Eliyahu M. Goldratt, İsrailli iş adamıdır (d. 1947)
• 2012 - Ann Rutherford, Kanada asıllı Amerikalı oyuncudur (d. 1917)
• 2012 - Teófilo Stevenson, Kübalı amatör boksör (d. 1952)
• 2013 - Robert Fogel, Amerikalı ekonomist (d. 1926)
• 2014 - Ruby Dee, Amerikalı oyuncu, yazar ve İnsan Hakları savunucusu (d. 1922)
• 2015 - Ornette Coleman, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1930)
• 2015 - Ron Moody, İngiliz oyuncu (d. 1924)
• 2015 - Dusty Rhodes, Amerikalı eski profesyonel güreşçi (d. 1945)
• 2016 - Rudi Altig, Alman profesyonel bisikletçi (d. 1937)
• 2016 - Christina Grimmie, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1994)
• 2017 - Errol Christie, Eski profesyonel İngiliz boksör ve boks antrenörü (d. 1963)
• 2017 - David Fromkin, Amerikalı yazar, avukat ve tarihçiydi (d. 1932)
• 2017 - Jim Graham, İskoçya doğumlu bir Amerikalı politikacıydı (d. 1945)
• 2018 - Oscar Furlong, Arjantinli tenis ve basketbol oyuncusu, antrenör (d. 1927)
• 2018 - Yvette Horner, Fransız akordeon sanatçısı (d. 1922)
• 2018 - Roman Klosowski, Polonyalı oyuncu (d. 1929)
• 2019 - Carl Bertelsen, Danimarkalı eski futbolcudur (d. 1937)
• 2019 - Gabriele Grunewald, Amerikalı orta mesafe koşucusu kadın atlet (d. 1986)
• 2019 - Valeria Valeri, İtalyan kadın dublaj sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1921)
• 2020 - Kraisak Choonhavan, Taylandlı siyasetçi ve müzisyen (d. 1947)
• 2020 - Katsuhisa Hattori, Japon klasik besteci ve hukukçu (d. 1936)
• 2020 - Emmanuel Issoze-Ngondet, Gabonlu diplomat ve siyasetçi (d. 1961)
• 2020 - Rosa Maria Sardà, İspanyol aktris, komedyen ve politik aktivist (d. 1941)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Hristiyanlıkta "Aziz Barnabas Günü"