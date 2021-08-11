Tarihte bugün ne oldu? 11 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 11 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 11 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 11 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
11 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 11 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 11 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
1473 - Fatih Sultan Mehmet'in komuta ettiği Osmanlı ordusu, Otlukbeli Muharebesi'nde Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlu Devleti'nin ordusunu yendi.
• 1480 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, İtalya'nın Otranto limanını zaptetti.
• 1914 - I. Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'ndan kaçarken Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Osmanlı Devleti'ne sığınan Alman zırhlıları, Goeben ve Breslau'nun satın alındığı açıklandı.
• 1923 - İsmet İnönü, Lozan Anlaşması'nı imzaladığı kalemi İstanbul Üniversitesi'ne armağan etti.
• 1929 - Türk Yerli Mallar Sergisi, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde açıldı.
• 1934 - Alkatraz Kuşçusu filmine konu olan, San Francisco'daki Alkatraz adası hapishanesi hizmete girdi.
• 1951 - Halkevleri kapatıldı ve malları Hazine'ye devredildi.
• 1952 - Ürdün Meclisi, şizofreni hastalığı nedeniyle tahtta kalması sakıncalı görülen Kral Talal'ın yerine, oğlu Veliaht Prens Hüseyin'i Kral seçti.
• 1960 - Çad, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
• 1963 - Çatalhöyük'te, MÖ 8000'de yapılmış buluntulara rastlandığı açıklandı.
• 1965 - Hendek Tatarköy (Nüzhetiye)'de meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün asit yüklü tanker ile çarpışması sonucu 25 yolcu asitle yanarak öldü.
• 1972 - Hollanda'da, Türklerle Hollandalılar çatıştı, Türklerin evleri taşlandı. Çıkan olaylarda 100'e yakın kişi de yaralandı.
• 1973 - New York şehrinin Bronx ilçesindeki 1520 Sedgwick Avenue'de, DJ Kool Herc tarafından Hip Hop keşfedildi.
• 1976 - Filistinli iki gerilla, Yeşilköy Havaalanı'nda İsrail uçağına binenlere ateş açtı: 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
• 1980 - Çin'de Mao dönemi resmen tarihe karıştı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, Mao ile ilgili tüm resim, demeç ve afişleri yasakladı.
• 1995 - Suudi Arabistan'da 4 Türk vatandaşı kılıçla başı kesilerek idam edildi. 14 Ağustos'ta da, 2 Türk vatandaşı daha aynı yöntemle idam edildi. 17 Ağustos'ta Başbakan Tansu Çiller, idamların durdurulması için Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı Suudi Arabistan'a özel elçi olarak gönderdi. 20 Ağustos'ta Suudi Hükûmeti idamları durdurduğunu açıkladı.
• 1999 - Yüzyılın son tam güneş tutulması Türkiye'den de çeşitli illerden izlendi.
• 2002 - Almanya'nın Münih kentindeki 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede Süreyya Ayhan, altın madalya kazandı.
• 2004 - Kocaeli'nin Tavşancıl kasabasında, saat 16:51'de Başkent ve Adapazarı Ekspresleri kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. Kazada ikisi anne ile kızı olmak üzere 8 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.
• 2020 - Koronavirüs salgınına karşı ilk aşı, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi.
DOĞUMLAR
1833 - Robert G. Ingersoll, "The Great Agnostic" lakaplı Amerikalı hatip, aktivist ve politik lider (ö. 1899)
• 1833 - Kido Takayoshi, Japon samuray ve siyasetçi (d. 1877)
• 1837 - Sadi Carnot, Fransız siyasetçi, Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet döneminin beşinci cumhurbaşkanıdır (d. 1894)
• 1858 - Christiaan Eijkman, Hollandalı tıp adamı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1930)
• 1892 - Eiji Yoshikawa, Japon tarih romancısı (ö. 1962)
• 1897 - Enid Blyton, İngiliz yazar (ö. 1968)
• 1902 - Alfredo Binda, İtalyan eski profesyonel yol bisikleti yarışçısıydı (ö. 1986)
• 1905 - Erwin Chargaff, Alman biyokimyacı (ö. 2002)
• 1912 - Eva Ahnert-Rohlfs, Alman bir gök bilimciydi (ö. 1954)
• 1913 - Étienne Burin des Roziers, Fransız diplomat (ö. 2012)
• 1921 - Alex Haley, Amerikalı romancı (ö. 1992)
• 1925 - Arlene Dahl, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1926 - Aaron Klug, Litvanya doğumlu Britanyalı kimyager, biyofizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2018)
• 1932 - Fernando Arrabal, İspanyol oyun yazarı, senarist, film yönetmeni, romancı ve şairdir
• 1932 - Peter Eisenman, Amerikalı bir mimar ve mimarlık teorisyeni
• 1933 - Jerzy Grotowski, tiyatro kuramcısı, yönetmen, eleştirmen, oyuncu, eğitimci (ö. 1999)
• 1935 - Erdoğan Karabelen, Türk millî basketbolcu ve atlet (ö. 2018)
• 1939 - James Mancham, Seyşelli gazeteci, avukat, yazar, iş adamı ve siyasetçi (ö. 2017)
• 1943 - Pervez Müşerref, Pakistanlı asker, siyasetçi ve Devlet Başkanı
• 1944 - Ian McDiarmid, İskoç tiyatro ve sinema oyuncusu
• 1946 - Marilyn vos Savant, Amerikalı dergi köşe yazarı, yazar, okutman, ve oyun yazarı
• 1947 - Theo de Jong, Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik direktör
• 1949 - Ian Charleson, İskoç aktör ve sahne sanatçısı (ö. 1990)
• 1950 - Steve Wozniak, ABD doğumlu bilgisayar mühendisidir
• 1951 - Roza Domascyna, Alman şair ve çevirmen
• 1953 - Hulk Hogan, Amerikalı güreşçi
• 1955 - Nur Yerlitaş, Türk moda tasarımcısı
• 1957 - Masayoshi Son, Japon işadamı
• 1958 - Pascale Trinquet, Fransız eskrimci
• 1959 - Gustavo Cerati, Bir şarkıcı, söz yazarı, besteci ve rock müzik yapımcısıdır (ö. 2014)
• 1962 - Bahar Öztan, Türk sinema oyuncusu
• 1965 - Embeth Davidtz, Amerikalı oyuncudur
• 1965 - Viola Davis, Amerikalı aktris
• 1966 - Nigel Martyn, İngiliz eski millî kaleci
• 1966 - Donny McCaslin, Amerikalı jazz saksafoncusu
• 1966 - Juan María Solare, Arjantinli besteci ve piyanist
• 1967 - Massimiliano Allegri, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcu
• 1967 - Ahmet Hakan, Türk gazeteci ve televizyoncu
• 1967 - Enrique Bunbury, İspanyol şarkıcı
• 1967 - Joe Rogan, Amerikalı komedyen ve aktör
• 1968 - Özlem Çerçioğlu, Türk siyasetçi
• 1970 - Gianluca Pessotto, İtalyan eski millî futbolcudur
• 1971 - Ferhat Atik, Kıbrıslı senarist, yönetmen, yazar ve araştırmacı
• 1974 - Audrey Mestre, Fransız dünya rekortmeni serbest dalgıç (ö. 2002)
• 1976 - Iván Córdoba, Kolombiyalı futbolcu
• 1979 - Walter Ayoví, Ekvadorlu millî futbolcudur
• 1980 - Okan Çabalar, Türk oyun yazarı ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
• 1983 - Chris Hemsworth, Avustralyalı aktör
• 1984 - Lucas Di Grassi, Brezilyalı araba yarışçısı
• 1985 - Jacqueline Fernandez, Sri Lankalı manken ve oyuncu
• 1986 - Luiz Rhodolfo, Brezilyalı futbolcu
• 1988 - Mustafa Pektemek, Türk futbolcu
• 1988 - Patty Mills, Avustralyalı basketbolcu
• 1988 - Volkan Babacan, Türk kaleci
• 1991 - Cristian Tello, İspanyol futbolcudur
• 1994 - Joseph Barbato, Fransız futbolcu
• 2001 - Gökşen Fitik, Türk basketbolcu
ÖLÜMLER
MÖ 480 - I. Leonidas, Sparta Kralı (d. yaklaşık MÖ 540)
• 353 - Magnentius, Romalı isyancı (d. 303)
• 1259 - Möngke, Moğol Hükümdarı (d. 1209)
• 1456 - János Hunyadi (Hunyadi Yanoş), Macar ordu komutanı (d. 1387)
• 1494 - Hans Memling, Flaman ressam (d. 1430)
• 1563 - Bartolomé de Escobedo, İspanyol besteci (d. 1500)
• 1578 - Pedro Nunes, Portekizli matematikçi (d. 1502)
• 1614 - Lavinia Fontana, İtalyan ressam (d. 1552)
• 1813 - Henry James Pye, İngiliz şair (d. 1745)
• 1850 - Atiye Sultan, II. Mahmud'un kızı (d. 1824)
• 1851 - Lorenz Oken, Alman doğa tarihçisi, botanist, biyolog ve ornitolog (d. 1779)
• 1890 - John Henry Newman, Kardinal (d. 1801)
• 1919 - Andrew Carnegie, İskoçya doğumlu Amerikalı iş adamı ve sanayicidir (d. 1835)
• 1921 - Henry Carter Adams, Amerikalı ekonomist (d. 1851)
• 1937 - Edith Wharton, Amerikalı yazar ve moda tasarımcısı (d. 1862)
• 1956 - Jackson Pollock, Amerikalı ressam (d. 1912)
• 1972 - Max Theiler, Güney Afrikalı biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1899)
• 1979 - James Gordon Farrell, Britanyalı yazar (d. 1935)
• 1988 - Anne Ramsey, Amerikalı aktris (d. 1929)
• 1994 - Peter Cushing, İngiliz aktör (d. 1913)
• 1996 - Baba Vanga, Bulgar kadın kâhin (d. 1911)
• 2000 - Alim Şerif Onaran, Türk sinema kuramcısı, yazar, akademisyen ve hukukçu (d. 1924)
• 2005 - Manfred Korfmann, Alman arkeolog (d. 1942)
• 2008 - Dursun Karataş, Türk devrimci (d. 1952)
• 2009 - Aykut Oray, Türk sanatçı (d. 1942)
• 2011 - Jani Lane, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1964)
• 2014 - Vladimir Beara, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1928)
• 2014 - Julia Polak, Arjantin doğumlu bir İngiliz patologdu (d. 1939)
• 2014 - Robin Williams, Amerikalı komedyen, oyuncu, yapımcı ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1951)
• 2015 - Suat Geyik, Türk sinema oyuncusu (d. 1949)
• 2015 - Tarık Dursun K., Türk yazar ve yayıncı (d. 1931)
• 2017 - Abdülhüseyin Abdülrıza, Kuveytli oyuncu, komedyen ve yazardır (d. 1939)
• 2017 - Eren Bülbül, Türk çocuk (Türk Emniyet Güçleri ile PKK üyeleri arasındaki çatışmada hayatını kaybeden) (d. 2002)
• 2017 - Yisrael Kristal, 2014'te Holokost'tan sağ kurtulan en yaşlı kişi olmuş süper asırlı İsrailli işletmeciydi (d. 1903)
• 2017 - Terele Pávez, İspanyol oyuncu (d 1939)
• 2018 - V. S. Naipaul, Trinidad ve Tobago asıllı Britanyalı yazardır (d. 1932)
• 2018 - Fabio Mamerto Rivas Santos, Dominikan Roma-Katolik piskopos (d. 1932)
• 2019 - Michael E. Krauss, Amerikalı dil bilimci (d. 1934)
• 2019 - Walter Martínez, Honduraslı millî futbolcudur (d. 1982)
• 2020 - Sixto Brillantes, Filipinli avukatı (d. 1939)
• 2020 - Belle du Berry, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve aktris (d. 1966)
• 2020 - Rahat Indori, Hint Bollywood söz yazarı ve Urdu dili şairiydi (d. 1950)
• 2020 - Trini López, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve aktör (d. 1937)
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