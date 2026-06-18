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Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Motorinin ardından benzine de indirim göründü
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ABD ile İran savaşını sona erdiren anlaşmanın yürürlüğe girmesi Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatlarını düşürdü. Motorine yapılan peşe peşe 3 indirimin ardından benzine, bu gece yarısı 3,96 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereğince pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 99 kuruş olarak hesaplandı.

ABD ile İran arasındaki anlaşma ile Brent petrol, 77 dolara dek geriledi. Uzmanlar, Brent petrolde kademeli olarak düşüşün devam etmesini bekliyor.

MOTORİNE PEŞ PEŞE 3 İNDİRİM GELDİ

Küresel piyasalarda da benzin ve motorinin metrik ton fiyatları düşüyor. Motorine, hatfa başında itibaren peş peşe indirim yapıldı. Salı günü 1 TL 23 kuruş, çarşamba günü 42 kuruş ve perşembe günü de 46 kuruş indirim yapıldı. Motorinde 3 günde 2 TL 11 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.

BENZİNE DE İNDİRİM GÖRÜLDÜ

Motorinin ardından sırada benzin var. Benzine, bu gece yarısı 3, 96 TL indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi gereğince ÖTV kesintisi yapılacak. Bu nedenle pompaya yansıyacak indirim tutarı 99 kuruş.

Sektör uzmanları, ABD ile İran arasında yürürlüğe giren anlaşmaya işaret ederek, "Petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının düşüş sürecinin devam etmesi ve bunun da depoya indirim olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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