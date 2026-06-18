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Ege Üniversitesi yolsuzluk operasyonunda 27 kişi tutuklandı! Mal varlıklarına el konuldu

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Ege Üniversitesi'ne yönelik İzmir'de 9 Haziran'da düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 27'si tutuklandı. Suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuldu.

  • Ege Üniversitesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 27 kişi tutuklandı.
  • Suçtan elde edildiği tespit edilen 26 kişi ve 16 şirkete ait 150 taşıt ve 49 taşınmaza el konuldu.
  • Organize usulsüzlükler sonucu toplam 3,1 milyar lira kamu zararı oluştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi'nde kamuyu 3,1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 27'si tutuklandı. 

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şahıs ve şirketlerin mal varlıklarına yönelik yapılan araştırmalarda suçtan elde edildiği tespit edilen 26 kişi ve 16 şirkete ait; 150 taşıt ve 49 taşınmaza mahkemece el konuldu.

9 HAZİRAN'DA OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarındaki usulsüzlük iddiaları üzerine 9 Haziran günü geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara ve Sayıştay raporlarına göre, 2019 yılı sonrasında kurum yöneticilerinin üniversite içerisinde organize bir yapı oluşturdukları tespit edildi.

3 MİLYAR 100 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Soruşturma detaylarında; Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde sadece verilen talimatları şartsız yerine getirecek personelin görevlendirildiği, üniversiteyle iş yapan ve idareye yakın olan şirket yöneticilerinin ise adeta kurum yöneticisi gibi hareket ederek yetki kullandığı ortaya çıkarıldı. Kurum yöneticileri tarafından verilen usulsüz talimatları reddeden kamu görevlilerinin sistematik olarak birimden uzaklaştırıldığı belirlenirken, gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında gerçek bir piyasa araştırması ve yaklaşık maliyet tespiti yapılmadan işlerin sürekli aynı firmalara verildiği anlaşıldı. Organize şekilde yürütülen bu usulsüz işlemler sonucunda toplamda 3 milyar 100 milyon lira kamu zararı tespit edildi.

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