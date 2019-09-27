Tarihte bugün 27 Eylül: Google 21 yaşında! Google ne zaman, kim tarafından kuruldu?

27.09.2019 05:00

Doğum gününde, 'Google ne zaman kuruldu, kim kurdu?' sorusu en çok araştırılanlar arasına girdi. Larry Page ve Sergey Brin adında iki öğrenci tarafından bir garajda kuruldu. Google nasıl kuruldu? İşte tüm detaylar…

NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

Google, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada evlerinin garajında kuruldu. Günümüzde kullanılan alan adını 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu. Şirket merkezi, kurucuların arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Aynı üniversiteden arkadaşları Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı. Google, 19 Ağustos 2004 tarihinde halka tanıtıldı. Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt 2024 yılına kadar Google'da birlikte çalışmak üzere anlaştılar.

ŞİRKETİN MERKEZİ NEREDE?

Kuruluşundan bu yana misyonu "dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmek olan şirketin gayri resmi sloganı ise, "Don't be evil" (Kötü olma) dır. 2006 yılında, halen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya'ya taşındı.

Google'ın dünya çapındaki veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin ediliyor. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazılımları sunuyor, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar erişiyor. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük etti. Google Chrome OS, 15 Haziran 2011 tarihinden beri, Samsung Series 5 ve Acer AC700 gibi ticari Chromebook'larda kullanılıyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN SİTE OLDU

İnternette en çok ziyaret edilen web sitesi olarak "google.com"u listeleniyor. YouTube, Blogger, Orkut gibi Google'a ait diğer siteler ve çok sayıda uluslararası Google sitesi ise en çok ziyaret edilen siteler arasında ilk yüz içinde bulunuyor. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştiren Google, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde ediyor.

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

1529 - Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusunun I. Viyana Kuşatması başladı.

1540 - İsa Tarikatı (Cizvitler) Papalık tarafından resmen tanındı.

1590 - VII. Urbanus, seçilmesinden 13 gün sonra taç giyme törenini bile görmeden hayatını yitirerek tarihte en kısa süre hüküm süren Papa oldu.

1669 - 21 yıllık kuşatmanın ardından Kandiye kalesinin de düşmesiyle Osmanlılar Girit'in tümünü fethetti.

1919 - Merzifon'u işgal eden İngilizler şehri terk etti.

1922 - Yunan kralı I. Konstantin, Anadolu yenilgisi sonrası tahtını terk etmek zorunda kaldı.

1940 - Almanya, İtalya ve Japonya, Berlin'de askeri pakt imzaladı.

1948 - İstanbul Deniz Müzesi yeniden ziyarete açıldı.

1962 - Irak Kürt lideri Mustafa Barzani'den kaçan 1.500 kişilik Bradost aşireti Türkiye'den iltica talebinde bulundu.

1962 - Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) kuruldu. Albay Sallal iktidarı ele geçirdi. 22 Mayıs 1990'da Güney Yemen'le birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını almıştır.

1966 - Sanayi Bakanı Mehmet Turgut, sanayicilerden kapitalizm düşmanlarına savaş açmasını istedi.

1970 - Arap Zirvesi Mısır'da toplandı; Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat ateşkes anlaşması imzaladı.

1973 - Seçim gezisi için Isparta'ya gelen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit taş ve şişe yağmuruna tutuldu.

1976 - Ankara'da "DGM'ye (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) Hayır" mitingi düzenlendi.

1995 - Genelev sahibi vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın otomobilinde bir patlama oldu. Manukyan ağır yaralandı, şoförü öldü.

1996 - Komünist Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı Necibullah, Taliban tarafından Kabil'de yakalandı ve işkence edilerek öldürüldü.

1998 - Google web sitesi açıldı.

2000 - İrlandalı yazar James Joyce'un romanı Ulysses'ten uyarlanan filme İrlanda'da getirilen yasak, 33 yıl aradan sonra kalktı.

Doğumlar

1389 - Cosimo de' Medici, Floransalı bankacı ve siyasetçi (ö. 1464)

1601 - XIII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1643)

1722 - Samuel Adams, Amerikalı siyasetçi (ö. 1803)

1871 - Grazia Deledda, İtalyan yazar (ö. 1936)

1883 - Heinrich Krippel, Avusturyalı heykeltıraş (ö. 1941)

1883 - Ernest Psichari, Fransız asker (ö. 1914)

1913 - Albert Ellis, Amerikalı psikoterapist (ö. 2007)

1922 - Arthur Penn, Amerikalı yönetmen (ö. 2010)

1940 - Bedrettin Cömert, Türk eleştirmen ve çevirmen (ö. 1978)

1946 - Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı avukat ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 7. Devlet Başkanı

1947 - Dick Advocaat, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör

1961 - Seray Gözler, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1965 - Hubertus Albers, Alman oyuncu ve komedyen (Atze Schröder sahne adını kullanan)

1967 - Uche Okechukwu, Nijeryalı millî futbolcu

1968 - Oktay Usta, Türk aşçı ve sunucu

1972 - Gwyneth Paltrow, Amerikalı oyuncu

1976 - Francesco Totti, İtalyan futbolcu

1979 - Aslı Güngör, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı

1980 - Anna Artamonova, Rus voleybolcu

1982 - Lil Wayne, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Avril Lavigne, Kanadalı şarkıcı

1984 - Wouter Weylandt, Belçikalı bisiklet sporcusu

1985 - Adil Abbas, Bahreynli futbolcu

Ölümler

1590 - VII. Urbanus, 228. Papa (d. 1521)

1700 - XII. İnnocentius, 242. Papa (d. 1615)

1917 - Edgar Degas, Fransız ressam (d. 1834)

1921 - Engelbert Humperdinck, Alman besteci ve orkestra şefi (d. 1854)

1941 - Necip Ali Küçüka, Türk siyasetçi ve hukukçu (d. 1892)

1974 - Feridun Nafiz Uzluk, Türk tıp doktoru ve Tıp tarihçisi (d. 1902)

1978 - Muhittin Önür, Türk asker (d. 1903)

1986 - Cliff Burton, Amerikalı müzisyen ve Metallica grubunun bas gitaristi (d. 1962)

1996 - Muhammed Necibullah, Komünist Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin son Devlet Başkanı (d. 1947)

2003 - Şevki Koru, Türk atlet ve Türkiye'nin ilk millî maratoncularından (d. 1913)

2004 - Haluk Kurdoğlu, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1932)

2008 - Alpaslan Dikmen, Türk foto-muhabir (Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucusu) (d. 1965)

2010 - Beklan Algan, Türk oyuncu, yazar ve yönetmen (d. 1933)

2013 - Tuncel Kurtiz, Türk oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1936)

2017 - Hugh Hefner, Amerikalı iş adamı ve Playboy dergisinin sahibi (d. 1926)