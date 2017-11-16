Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan belediyeler ödüllendirildi 69 belediyeden 143 proje değerlendirildi ANTALYA - Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 16'ıncısı düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda kazanan belediyelere ödülleri,...