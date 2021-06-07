Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
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Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan tarihi itiraf niteliğinde sözler geldi. Atina-Ankara ilişkisi hakkında ülke basınına değerlendirmelerde bulunan Dendias, soru gelmesi üzerine, "Türkiye'nin harekatlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer tüm ülkeleri endişelendiriyor" diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de zaman zaman gerginleşen ilişkiler, son dönemde rutin seyretmeye başladı. Yunan Bakan Dendias'ın Türkiye ziyaretinde kullandığı skandal ifadelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ın davetiyle Yunanistan'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasında Doğu Akdeniz nedeniyle itilaf yaşanırken, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan tarihi nitelikte bir itiraf geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülke basınından Parapolitika'ya Atina-Ankara ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN GÜCÜ HATIRLATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretine ilişkin Dendias, "Türk Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik bir adım oldu" dedi.

Dendias'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve modernizasyonu hatırlatıldı. "Yunan hükümeti bu konuyla ilgileniyor mu?" sorusu yöneltildi.

TÜRKİYE HAKKINDA TARİHİ İTİRAF

Yunan bakan soruya, "Türkiye'nin harekatlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer tüm ülkeleri endişelendiriyor." yanıtını verdi.

"İYİ KOMŞULUK İÇİN İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Nikos Dendias, Türkiye'nin rolü konusunda aynı endişeleri paylaşan Doğu Akdeniz ülkelerinin çoğu ve Körfez ile iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi.

Dendias, "Ama net olmak istiyorum: Yunanistan kimseye karşı ittifak kurmuyor. Aksine, iyi komşuluğun temel kurallarına uyan tüm ülkelerle iş birliğine açığız" sözlerini kullandı.

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
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Haber Yorumları (1)
MEHMET YALKİN: Bak bu güzel haber şimdi keyfim yerine geldi ,,o zaman akıllı olun rahat durun
Cevap Yaz 11 71 Yayından Kaldır
500
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Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor - Haberler
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