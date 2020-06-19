Tarihi hanlar bölgesinin sıkıntılarını dinledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi hanlar bölgesinin sıkıntılarını dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gece gündüz demeden esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye ve talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Tarihi hanlar bölgesinin sıkıntılarını dinledi
19.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:02

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gece gündüz demeden esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye ve talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Başkan Kuş son olarak Tarihi Hanlar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş son tarihi hanlar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Göreve geldiği ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla hep iç içe olan ve sabahın ilk saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerinde ilçeyi adeta karış karış dolaşan Başkan Kuş son olarak beraberinde Belediye Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz ve ilgililerle birlikte Tarihi Hanlar bölgesindeki esnafla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen ve taleplerin çözümü için ilgililere talimat veren Başkan Kuş, Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Tarihi Hanlar bölgesi için proje hazırlığında olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte bölge esnafımız için yeni projeler ve çalışmalar içerisindeyiz" dedi.

İlçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönettiklerini ve esnaf ve vatandaşların taleplerini her zaman birinci ağızdan dinlediklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bugün meclis üyemiz İbrahim Halil Beyaz'la tarihi hanlar bölgemizdeki esnafımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Esnaf ve vatandaşlarımız ile kucaklaştık, sıkıntılarını dinledik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşlarımızla iç içe olmaya ve onların talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyoruz. Tarihi hanlar bölgesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte yapacağımız çalışmaları projelendirdik. Ama maalesef korona virüs salgınından dolayı başlayamadık. İnşallah bu salgını birlikte yendikten sonra bu bölgemizde ve diğer bölgelerimizde hayata sunacağımız projeleri bir bir gerçekleştirmeye başlarız. Bizler her zaman sahada olduk. Dokunmadık gönül bırakmayacağız dedik. Bunu da çok şükür gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece korona virüsten dolayı esnafımız ile uzak kaldık. Virüs nedeniyle kısa bir süreliğine esnafımızın ve vatandaşlarımızın da sağlığını düşünerek bir nebze uzak kaldık. Ama bu gönüllerden uzak kaldığımız anlamı taşımıyor. Salgın süresince de gerek esnafımıza gerekse de vatandaşlarımıza maske dağıtımı ve dezenfekte işlemleri hummalı bir çalışma temposuyla onların içinde olmaya gayret gösterdik. Buradan bir kez daha esnaf ve vatandaşlarımıza maske takmalarını ve sosyal mesafeye özen göstermelerini istirham ediyorum. Bizler her zaman onları dinleyecek, ilçemizi birlikte yöneteceğiz " ifadelerini kullandı.

Başkan Kuş'un her zaman esnafla iç içe olduğunu söyleyen Belediye Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz ise, "Özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ediyoruz. bu korona virüsün iyileşme süreci başladıktan sonra ilk ziyaretlerini inanç turizmi olan bu bölgemizi ziyaretle gerçekleştirdi. Bugün Başkanımız ile esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik ve esnafımızın taleplerini not alan başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ortak çalışması sonucu bu han bölgelerimize projelerini hayata ifade ettiler. Her zaman esnaf ve vatandaşlarla iç içe olan Başkanımız Mehmet Kuş'a da aynı zamanda bir esnaf temsilcisi olarak teşekkür etmek istiyorum " diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti Haber
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı Haber
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, 'Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?' sorusuna cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, "Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi
PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi
PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: Türkiye genelinde maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Sağanak yağış nedeniyle su basan yolda bir vatandaş kayıkla gezdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Süleyman Soylu
Magazin Hülya Avşar Selda Bağcan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Tarihi hanlar bölgesinin sıkıntılarını dinledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 15:29:57. #1.15#
title