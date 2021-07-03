Tarihe meraklı 40 öğrenci, Türk Tarih Kurumu organizasyonuyla Çorum'daki kazı alanlarını gezdi
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Tarihe meraklı 40 öğrenci, Türk Tarih Kurumu organizasyonuyla Çorum'daki kazı alanlarını gezdi

Tarihe meraklı 40 öğrenci, Türk Tarih Kurumu organizasyonuyla Çorum'daki kazı alanlarını gezdi
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Türk Tarih Kurumunun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat merkezlerinde görev yapan 22 tarih öğretmeni ve 40 öğrenci için Çorum'daki kazı alanlarında düzenlediği gezi başladı.

Türk Tarih Kurumunun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat merkezlerinde görev yapan 22 tarih öğretmeni ve 40 öğrenci için Çorum'daki kazı alanlarında düzenlediği gezi başladı.

Gezi kapsamında eski Anadolu tarihi adına büyük önemi bulunan Çorum'un Boğazkale ilçesinde bulunan Hattuşa Antik Kenti'ne gelen ortaöğretim düzeyinde 40 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi ile 22 tarih öğretmeni, Hititlerden kalma binlerce yıllık tarihi kalıntıları inceledi.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Hüseyin Murat Yücel başkanlığındaki gezide, katılımcılara Alacahöyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Hititlerden günümüze uzanan kalıntıların yanı sıra arkeolojik kazılarda elde edilen eserler hakkında bilgi verdi.

Yücel, AA muhabirine, bilim sanat merkezlerinde eğitim gören öğrencilerde arkeoloji ve tarih bilincini oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile gezi projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türk Tarih Kurumunun 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan, tarih ve arkeoloji alanında çalışmalar yürüten akademik bir kurum olduğunu belirten Yücel, "Tarih ve arkeoloji ile ilgilenen bir kurum olarak Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız protokol kapsamında bilim merkezlerinde okuyan öğrencilerimizin tarih ve arkeoloji alanında bilinçlerinin gelişmesi amacıyla çalışmalar yürütmeye başladık. Bu kapsamda ilk geziyi Çorum'da gerçekleştiriyoruz. 17 farklı ilden 22 öğretmen ve 40 öğrenci ile Hattuşa Antik Kenti'ni geziyoruz." dedi.

Genç kuşaklarda tarih bilinci oluşmasını önemsediklerine dikkat çeken Yücel, "Millet olmanın en önemli unsurlarından birisi, ortak tarih bilincinin olmasıdır. Biz de bu kapsamda özellikle genç kuşakta tarih bilincinin oluşması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ile böyle bir projeye başlamış olduk. Bu projeyi devam ettireceğiz. Bugün yaptığımız gezide, öğrencilerden aldığımız izlenimlerle başlattığımız projenin, gayet başarılı ve faydalı bir iş olduğu kanaati oluşmuştur." diye konuştu.

Yücel, 2020 yılında 62 farklı arkeolojik kazıya destek veren Türk Tarih Kurumunun, 2021 yılında da 127 arkeolojik kazıya desteğini sürdürdüğünü kaydetti.

Bursa Mustafa Kemal Paşa Hamzabey Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Kaan Şenateş ise Anadolu'nun geçmişini çok merak ettiğini, bu nedenle Türk Tarih Kurumunun gezisine katılıp Çorum'a geldiğini aktardı.

Hititlerin Anadolu'da yaşamış en köklü medeniyetlerden olduğunu bildiğini anlatan Şenateş, "Hititlerin yaptığı bu eserleri görme imkanım olduğu için mutluyum. Burada umduğumdan çok daha fazlasını gördüm. En çok ilgimi çeken ise binlerce yıl önce yapılan yapıların günümüzde hala var olması. Bu kadar dayanıklı olması beni şaşırtıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her yerinde buna benzer tarihi değere sahip eserlerin bulunduğunu vurgulayan Şenateş, bu eserlerin de özellikle gençler tarafından keşfedilmesini umduğunu anlattı.

Hamzabey Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Ayça Çakır da çoğu arkadaşı gibi kendisinin de Hititleri merak ettiğini, onların yaşadığı yerleri görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gezinin kendisi için çok faydalı olduğunun altını çizen Çakır, şu görüşleri paylaştı:

"Daha önce buraya gelen insanların, bu antik kentin ne kadar etkileyici olduğunu söylediğini biliyorum. Gerçekten öyle olup olmadığını merak ediyordum. Burada öyle bir atmosfer var ki sizi etkiliyor. Gerçekten göz alıcı bir yer. Buraları görmemizi sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına, Türk Tarih Kurumuna ve bize burada Hititleri anlatan Tayfun Yıldırım hocamıza teşekkür ediyorum."

Heyet, gezinin ikinci gününde Alacahöyük kazı alanlarının yanı sıra Eskiyapar kazı alanları ile Anadolu uygarlıklarına ait çok önemli eserlerin sergilendiği Çorum Müzesi'ni ziyaret edecek.

Tarihe meraklı 40 öğrenci, Türk Tarih Kurumu organizasyonuyla Çorum'daki kazı alanlarını gezdi
Tarihe meraklı 40 öğrenci, Türk Tarih Kurumu organizasyonuyla Çorum'daki kazı alanlarını gezdi
Tarihe meraklı 40 öğrenci, Türk Tarih Kurumu organizasyonuyla Çorum'daki kazı alanlarını gezdi
Tarihe meraklı 40 öğrenci, Türk Tarih Kurumu organizasyonuyla Çorum'daki kazı alanlarını gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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