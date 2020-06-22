Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?
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Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?

Tam teşekküllü sağlık raporu, işe girerken, askerlikte, evlilikte ve ehliyet alımlarda ve üniversite kayıtlarında sıklıkla karşılaştığımız bir konudur.Tam teşekküllü sağlık raporu nedir, ne için alınır? Sağlık raporu nereden alınır? Devlet kuruluşlarından alınması gereken raporlar nelerdir? Sağlık raporu ödemeyecek kişiler kimlerdir?

Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?
22.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:48

Sağlık raporu, kişilerin sağlıklı olduğunun kanıtıdır. Askerlik, evlilik, iş girişi gibi durumlarda istenmektedir. İstenilen sağlık raporuna göre işlemler ve ücretler değişim göstermektedir. Uzmanlar doktorlar tarafından verilir.

SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

Tam teşekküllü sağlık raporu, devlet hastanelerinden, özel hastanelerden ve aile hekimlerinden alınabilir. Belirlenen doktorlara tek tek muayene olup onay almak gerekmektedir. Bu konuyu sakın ihmal etmeyin. Kontrolünüzü yaptırıp ondan sonra onay almalısınız. Sadece soru- cevap şeklinde muayene olup sağlık raporu almamalısınız. Tam teşekküllü muayene olup, ondan sonra sağlık raporu alınmalıdır. Alacağınız raporun detayına göre alacağınız yer ve işlemde değişecektir.

HANGİ DURUMLARDA SAĞLIK RAPORU İSTENİR?

Teşekküllü sağlık raporu, sağlık ve güvenliğin sağlanabilmesi için çoğu kurumlarda mecburi tutulan bir araçtır. Oluşabilecek kaza ve problemde kullanılan sağlık raporları hayati önem taşımaktadır. Olay anında müdahale edilebilmesi için gereklidir.

İşe girişte sağlık raporu istenir. Bunun temel nedeni, özellikle tehlikeli bir işte çalışıyorsanız, örneğin; marangoz mesleğini icra ediyorsanız teşekküllü sağlık raporuna ihtiyaç vardır. Bileğiniz kesilebilir, üstünüze tahta düşebilir ve bu durumda kan kaybedebilir, önceden kaza geçirmiş olabilirsiniz.

Evlilik için gerekli belgeler arasında sağlık raporu bulunmaktadır. Bunun nedeni kişilerin birbirinden haberdar olmadığı hastalıkların belirlenmesi için gereklidir. Eğer çiftlerin arasında kan uyuşmazlığı varsa bu durum ilerde doğacak çocuklarda kalıcı hastalıkların oluşabilme ihtimalinin önüne geçilmesidir. Evlilik için istenen sağlık raporunda, akciğer filmi, kan tahlili ve akdeniz anemisi gibi testler yer almaktadır.

Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?

Üniversite kaydı için alınan sağlık raporunu, aile hekimlerinden ücretsiz olarak alabilirler. Devlet hastanelerinde ise 50 TL ücret ödenmektedir.

Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik görevi yapacak kişiler, sağlık muayeneleri "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği" tarafından yapılmaktadır. Amaç bu görevde sağlıkları el verip vermediğinin belirlenmesidir. Sağlık açısından uygun kişiler askerlik görevini yapabilmektedir.

Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?

DEVLET KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN RAPORLAR NELERDİR?

Askerlik işlemleri,

Spor konuları,

Memuriyet girişleri,

Hac işlemleri,

Yurt kayıtları,

Üniversite kayıtları,

Ehliyet alımı

TAM TEŞEKKÜLLÜ SAĞLIK RAPORU İÇİN NELER YAPILMALI?

Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?

İş kurumundan istenen sağlık raporu için devlet veya özel hastanelere gidilmelidir. Aile hekimi sağlık raporunda istenen kıstasları karşılamayabilir. Askerlik için istenen sağlık raporu kanuna göre aile hekiminden ücretsiz şekilde alınabilir. Devlet hastanelerinden tam teşekküllü ve hiçbir ücret ödemeden sağlık raporu alabilirsiniz. Fakat bu işlem biraz uzun sürebilir. İlk önce 182'yi aramalısınız. Verilen tarihte doktora muayene olup istenen tetkikler yapılmalıdır. Eğer istenen sağlık raporu, sağlık kurulundan isteniyorsa, heyet raporu gerekir. Randevu alırken bu ayrıntıya dikkat etmelisiniz.

TAM TEŞEKKÜLLÜ SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NE KADAR?

Sağlık raporunu ne için aldığınız fiyatı belirleyen en önemli unsurdur. Aile hekimliğinde herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Devlet hastanelerinde ise, sağlık raporunu detayına göre fiyat değişmektedir. Devlet hastanelerinde sağlık raporu fiyatı,Özel hastanelerinde yapılacak işlemlere göre fiyat belirlenir.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ ÖDEMEYECEK KİŞİLER KİMLER?

Gaziler,

Şehitler,

Dul ve yetimler,

Engelliler,

Öğrenciler

SAĞLIK RAPORU ALMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Kimlik belgesİ,

İki adet fotoğraf,

Başvuru belgesi,

Ödenecek ücret

SAĞLIK RAPORU GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?

Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri, iş tehlikesine göre değişmektedir. Sağlık Bakanlığı, işyerlerini 3 kategoriye ayırmıştır. Bunlar;

-Çok tehlikeli olanlar, maden, ,inşaat, kimya fabrikalarıdır.

-Tehlikeli olanlar, üretim fabrikaları ve atölyelerdir.

-Az tehlikeli olanlar, ofisler, bürolar ve restauranlardır.

Çok tehlikeli, sınıfta yer alanlar her sene, tehlikeli sınıfta yer alanlar 3 yılda bir ve az tehlikeli olanlar ise 5 yılda bir sağlık raporunu yenilemelidir.

SAĞLIK RAPORUNDA HANGİ TETKİKLER BULUNUR?

Tam teşekküllü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretleri ne kadardır? Nerelerden sağlık raporu alınır?

Akciğer Grafisi: Akciğer grafisi, akciğerde bulunan bütün yapıları inceler. Bunların içinde, kalp, büyük damarlar ve kemikleri inceler.

İşitme Testi (odyometri): Hastanelerde KBB doktoru tarafından yapılır. Bu test sayesinde işitme derecesi veya kulakta oluşabilecek problemler saptanır. İş ortamında, askerlikte ve ehliyet sınavlarında büyük önem taşımaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi: Akciğere giren ve çıkan havanın miktarının ölçülmesine denir. Sonuçlar ise aynı yaştaki, kilodaki ve cinsteki kişiler ile karşılaştırılıp belirlenir. Özellikle tehlikeli işte çalışanların bu teste büyük önem vermesi gerekmektedir.

Kan Testi: Hemotolojik tahliller, hemogram, kan şekeri gibi tahlilleri kapsar. Özellikle evlilik için büyük sarf etmektedir.

İdrar Tahlilleri: Bu teste böbrek ve diyabet gibi rahatsızlıklar belirlenir.

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