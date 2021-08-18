Afganistan'da sadece yönetim değil, ABD teçhizatları da el değiştirdi! İşte Taliban'ın yeni silahları

Taliban'ın Afganistan'daki devlet yönetimini fiili olarak kontrolü altına almasının ardından, ABD ordusunun 20 yıl boyunca bu ülkeye getirdiği milyar dolarlık üstün askeri silahlar Taliban'ın kontrolüne geçti. Taliban'ın ele geçirdiği askeri malzemeler içinde savaş uçağı, silah, cephane, helikopter ve diğer askeri teçhizatlar da yer alıyor.

ABD'nin 20 yıl boyunca 83 milyar dolar harcayarak eğittiği ve donattığı Afgan güvenlik güçleri, ülkede bazı yerlerde tek bir kurşun bile atmadan hızla ve tamamen çöküşe sürüklendi. Böylece ABD'nin Afgan ordusunu inşa etmek için yaptığı yatırımlar Taliban'ın kontrolüne geçti.

ÜSTÜN ASKERİ SİLAHLAR TALİBAN'IN ELİNE GEÇTİ

Voice of Amerika'nın haberine göre; Taliban, Afgan güvenlik güçlerinin bölgesel merkezleri savunmayı başaramaması üzerine çeşitli modern askeri ekipmanları ele geçirdi. Örgüt, hızla vilayet başkentlerini, askeri üsleri ve hafta sonunda ülkenin başkenti Kabil'i kontrolü altına almasıyla birlikte savaş uçakları, silah, cephane, helikopter ve diğer askeri teçhizatı da ele geçirdi.

ABD'Lİ YETKİLİ DE DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Taliban'ın eline geçen ABD'nin Afgan güvenlik güçleri için tedarik ettiği askeri malzeme miktarının çok büyük olduğunu doğruladı.

ABD HARCADIĞI PARA 1 YILLIK DONANMA BÜTÇESİNE DENK

Afganistan'ın İnşası Genel Müfettişliği Ofisi (OSIGA) verilerine göre 83 milyar dolar, ABD'nin 2020'de ülke genelinde toplamda 40 milyon kişiye verdiği gıda yardımına ya da tüm Amerikan Donanması'na harcadığı 1 yıllık bütçenin 2 katına denk geliyor.