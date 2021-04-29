Talasemi hastalarına moral
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Talasemi hastalarına moral

Talasemi hastalarına moral
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir Damla Kan Talasemi Derneği, hastanede tedavi gören hastalara moral etkinliği düzenledi.

Bir Damla Kan Talasemi Derneği, hastanede tedavi gören hastalara moral etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklara palyaço ve maskotlar eşliğinde hediyeler dağıtıldı.

Genellikle Akdeniz bölgesinde görülen ve genetik faktörlerle nesilden nesile geçebilen, halk arasında kansızlık olarak da bilinen talasemi hastası çocuklara moral etkinliği düzenlendi. Merkezi Şanlıurfa'da bulunan Bir Damla Kan Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dizlek ve dernek gönüllüleri, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören talasemi hastası çocukları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Dizlek, hasta ve yakınlarıyla sohbet ederek sorun ve şikayetlerini de dinledi.

Amaçlarının 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir nebze de olsa çocuklara moral vermek olduğunu söyleyen Dizlek, "Bir Damla Kan Talasemi Derneği olarak ilimizde bulunan Talasemili çocuklara 23 Nisan etkinlikleri kapsamında moral vermektir. Tabi 23 Nisan coşkusu gibi olmasa da hastanede tedavi gören çocuklarımızı mutlu ettik. Bizde yarım gün olsa da bu değerli çocuklarımızın yanında olmak, onlarla güzel bir etkinlik gerçekleştirmek, bizi de çok mutlu etti. Allah'tan bu hastalarımızı şifalar diliyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Talasemi hastalarına moral
Talasemi hastalarına moral
Talasemi hastalarına moral
Talasemi hastalarına moral
Talasemi hastalarına moral
Talasemi hastalarına moral

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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