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Uçak kalkar kalkmaz kabusu yaşadılar

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Uçak kalkar kalkmaz kabusu yaşadılar
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İran'da Sepehran Havayolları'na ait bir Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan sonra lastiği patladı. Kabin içindeki eşyalar koridorlara dökülürken, yolcular çığlık çığlığa uçağın inmesini bekledi. Korku dolu anlar uçaktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İran'da Sepehran Havayolları’na ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra lastiğinin patlamasıyla büyük bir tehlike atlattı. Olay nedeniyle uçakta şiddetli bir sarsıntı yaşanırken, baş üstü dolaplarındaki eşyalar koridorlara saçıldı. Kabin içinde büyük panik yaşanırken, korku dolu anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

UÇAK GERİ DÖNDÜ

Pilotlar, yaşanan arızanın ardından uçağı güvenli bir şekilde kalkış yaptığı havalimanına indirmeyi başardı. Pist kenarında acil durum ekiplerinin hazır bekletildiği iniş sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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