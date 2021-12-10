TAKSİCİYİ CEZA KESMEKLE TEHDİT EDİP 400 LİRASINI GASBETTİ, 24 YILLA YARGILANIYOR

BOLU (DHA) - BOLU'da bindiği taksinin şoförü Mustafa Okyay'a (59), kendisini polis olarak tanıtıp ceza keseceğini söyleyen, olumsuz cevap alınca da silahla tehdit edip 400 lirasını gasbeden Emre Kahraman (21), 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, "Cezaevinin ne olduğunu öğrendim ve ders aldım" diyerek savunma yaptı.

Kent merkezinde 2 ay önce Emre Kahraman gece bindiği taksinin şoförü Mustafa Okyay'a kendisini polis olarak tanıttı. Emre Kahraman, taksiciye, kurallara uymadığı için 10 bin TL ceza kesileceğini belirterek bu cezadan kurtulması için bin TL istedi. Ancak Okyay bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Emre Kahraman, elini beline atıp silahını çıkarmakla tehdit ederek taksiciden 400 TL aldı. Mustafa Okyay'ın şikayeti üzerine yakalanan Emre Kahraman tutuklandı.

Emre Kahraman hakkında 'gece vakti yağma ve silahla yağma' suçlamasıyla 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Kahraman ve taksici Mustafa Okyay katıldı.

'ÜZERİMDEKİ PARAYI KORKUDAN VERDİM'

Mustafa Okyay şikayetçi olduğunu belirterek, "Saat 03.00 sıralarında şahıs, çalıştığım taksime müşteri olarak bindi. Bir müddet gittikten sonra arabayı karanlık bir yere çekmemi isteyerek 'sen kuralları çiğnedin. Beni dolaştırdın, polisim. Sana 10 bin lira ceza çıkacak. ya ekiplere 10 bin lira veririsin ya da bana bin lira verirsin' demesi üzerine paramın olmadığını ona söyledim ve cezam neyse çekerim dedim. O sırada elini beline attı. Silah var sanarak, üzerimde bulunan hem kendi paramı hem de taksiden kazandığım 400 lirayı kendisine korkudan verdim. Şahıs, parayı aldıktan sonra 'sende daha para vardır. Bir kurşunluk işin var. Çocuklarına yazık değil mi? Bıçaklayayım mı seni, bu konuda kesinlikle polise şikayetçi olmayacaksın' diyerek aldığı arabanın anahtarını bana geri vererek, taksiden inerek uzaklaştı. Bu sanık yüzünden hem paramdan oldum hem de işimden. Kedisinden şikayetçiyim. Cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

'BURADA DOĞRULARI SÖYLÜYORUM'

Kahraman ise savunmasında, olay gecesi çok alkollü olduğunu ve pişman olduğunu ifade ederek, "O gece taksiye bindiğim doğru ama kendimi polis olarak tanıtmadım ve kendisinden zorla para almadım. Ayrıca 'trafik cezası kestireceğim' diye bir şey söylemedim. Aldığım paranın 300 lirasını geri iade ettim. Elime belime attığım da doğrudur. Çok alkollü olduğum için bazı şeyleri hatırlamıyorum. Cezaevinin nasıl bir yer olduğunu öğrendim ve dersimi aldım. Cezaevindeyken kendime doğruları söyleyeceğime dair söz verdim. Size burada doğruları söylüyorum. Kalan zararını da gidermek istiyorum" diye konuştu.

Bunun üzerine şikayetçi Okyay "Zararımı giderse de kendisinden şikayetçiyim. Bu yaşta onun yüzünden patronum beni işten çıkarttı. Bunun vebalini nasıl ödeyecek? diye sordu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.