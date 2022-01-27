Taban: "Tarımda insan gücümüzü geliştirmeliyiz"

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Tkdk'nın hibe destekleriyle ilgili düzenlenen bilgilendirme seminerinde konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün bereketli topraklarının her türlü üretime cevap verdiğini söyledi.

İnegöl Belediyesi, Tarım Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) Bursa İl Koordinatörlüğü iş birliğinde İnegöllü çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Bugün 11.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen Tkdk'nın hibe desteklerinin anlatıldığı seminere ilçe protokolü ile birlikte üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, Başkan Taban şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir kış gününde bir araya geldik. Tkdk'nın destekleriyle ilgili kıymetli Müdürümüz ve ekibi bizlere bilgiler aktaracaklar. İnegöl'ümüz sanayi şehri diyoruz, çok güzel mobilyalar üretiyoruz, beraberinde buna yeni yeni enstrümanlar da eklemek istiyoruz. Karma bir sanayi var, bunun yanında tarım imkanları da devam etsin, beraberinde turizmden de aynı şekilde pay alalım istiyoruz. Tarım özelinde meyvecilik konusunda şehrimiz gerçekten çok kıymetli bir bölge. Toprakları ne ekerseniz onu biçeceğiniz kıymete, değere sahip. Son dönemde yapılan çalışmalarla da ahududu, yaban mersini, aronya, ekinezya gibi yeni ve farklı ürünlerin olabildiğini ve ekonomik bir değer oluşturabildiğini yaşayarak gördük. Bunun gibi daha nice yeniliğin de yapılabileceğini düşünüyorum. Bugün minimum yatırımla azami geliri nasıl sağlarız bunların hesabını çok iyi yapmamız lazım. Belediyemiz bünyesinde bu tür yeniliklerle ilgili pek çok çalışma yürütülüyor."

"Özellikle burada en kıymetli konu ürün geliştirmekten de öte, insanı geliştirmek. Çünkü bu işle iştigal eden sizlersiniz. Bizler sadece mihmandarlık edebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda kurumlarımız desteklerini vermeye devam ediyor. TKDK Müdürümüz diyor ki biz destek vermek istiyoruz ancak vatandaşlarımız bunun farkında değil. Bu destekler aslında bir itici güç. Şehrimizde imkanlar var. Dolayısıyla burada insan gücü tarafını geliştirmeliyiz. Biraz gayrete ihtiyacımız var. Görmek istediğini modelleri, bölgeleri elin bizlere bildirin gidip yerinde inceleyelim. Yapılan işin fayda sağlamasını, bu işle uğraşan vatandaşlarımızın da kalkınmasını istiyoruz. Paydaşlarımıza da bu noktada teşekkür ediyorum. Sizin gayretiniz burada çok önemli. Ben bir Belediye Başkanı olarak koşmaya hazırım. Devletimiz koşmaya hazır. Katılımınızdan ve programa desteğinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum."

İnegöl 20 ilden fazla proje yaptı

Başkan Alper Taban'ın ardından TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç kürsüye çıktı. Kısa bir selamlama konuşması yapan Tunç, " İnegöl'ün 95 kırsal mahallesinden, 300 bin insanından bizler TKDK olarak çok memnunuz. İnegöl'ün çiftçisi ve vatandaşı istiyor, ne istediğini de biliyor. İnegöl geçen yıl 20 ilden daha fazla proje yaptı" dedi. Konuşma sonrası Tunç, hibe destekleriyle ilgili yaklaşık 1 saat süren sunum gerçekleştirdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel