Suyu azalan dünyaca ünlü azmakta canlanma var

ULA, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, kuraklığa bağlı su seviyesindeki azalma gerekçesiyle süresiz olarak insan girişine kapatılan 'Kadın Azmağı' su artışı ile canlandı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), 22 Nisan Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullanarak övgüyle bahsettiği azmaktaki endemik bitki örtüsü yeniden hayat bulurken, su seviyesinde de gözle görülür yükseliş oldu.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'nde 'Kadın Azmağı', dünyayı etkisi altına kuraklıktan etkilendi. Ula Belediye Başkanlığı, geçen 01 Haziran'da azmaktaki su seviyesinin azalması üzerine harekete geçerek, insanların suya girmesini yasakladı. Belediye görevlilerince, yasağın gerekçeleri bölgeye yerleştirilen tabelalara yazıldı. Tabelalarda şu ifadelere yer verildi: