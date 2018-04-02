Suudi Veliaht Prens Selman, ABD'deki Yeni İmajıyla Dikkat Çekti

Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri geliştirmek isteyen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, ülkedeki temaslarına ara vermedi. ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili görüşmeden sonra, Selman'ın son adresi Kaliforniya eyaletindeki Virgin Galactic şirketi oldu. Selman, şirketin CEO'su Richard Branson'dan bilgi aldı.

YENİ TARZI ŞAŞIRTTI

Şirketin CEO'su Richard Branson ile bir araya gelen Selman, yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIP KOT PANTOLON GİYDİ

Entarisini çıkaran Prens, önceki görüşmelerinde takım elbise giymeyi tercih ediyordu.

Selman, Kaliforniya ziyaretinde ise güneş gözlüğü takıp, kot pantolon giydi.