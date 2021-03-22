Suudi Arabistan Yemen'deki krizin çözümü için yeni bir barış girişimi başlattı

Suudi Arabistan, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve kapsamlı siyasi çözüm için yeni bir barış girişiminde bulundu.

Suudi Arabistan, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve kapsamlı siyasi çözüm için yeni bir barış girişiminde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, bu girişimle ilgili bilgi verdi.

Bin Ferhan, girişimin, "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içerdiğini belirtti.

Söz konusu girişimin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in çabaları ve Umman'ın oynadığı olumlu rolün desteklenmesi kapsamında başlatıldığını ifade eden Bin Ferhan, Yemen hükümetini ve Husileri bu girişimi kabul etmeye çağırdı.

Bin Ferhan, girişimin siyasi çözüm için bir fırsat olduğunu ve yürürlüğe konduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistanlı Bakan, ateşkesin Yemen'de siyasi bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olacağını ve çözümün tamamlanması için gereken zaman çerçevesinin ise Husiler tarafından onaylandıktan sonra başlayacağını vurguladı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın bu girişimin ortaklarınca destekleneceğini öngördüğünü aktaran Bin Ferhan, Husilerin girişimi kabul etmesinin engellenmesi halinde Washington ile iş birliğinin süreceğini kaydetti.

İran ile Suudi Arabistan arasında muhtemel bir yakınlaşma konusunda da değinen Bin Ferhan, şunları söyledi:

"Kolay, bunun için iyi niyet gerekli. Ancak milisleri silahlandırmak ve nükleer programlar geliştirmek yakınlaşma için sebep değil. Bir değişiklik ve işaret olduğunda, bunun hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Fakat şimdi düşmanlık ve Husilere silah ile uzman tedarikinin devam etmesi dışında herhangi bir belirti görmüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu