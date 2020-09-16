Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı belirtildi. Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri gerekiyor.

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor
16.09.2020 07:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 07:51

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte yaklaşık 6 aydır durdurulan umre ziyaretlerinin kademeli olarak başlayacağı bildirildi.

YURT İÇİ ZİYARETLERİYLE BAŞLAYACAK

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor. Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca koronavirüs olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın, söz konusu planın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Deniz Seki Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bursa Avrupa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 07:51:12. #1.15#
title