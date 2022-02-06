Survivor Sude ve Mert sevgili mi? Survivor 2022 Mert ve Sude olayı nedir? Mert ve Sude sevgili mi, ayrıldı mı?

Survivor 2022 All Star devam ederken yeni bölüm fragmanında Mert ve Sude arasında olaylar yaşandığı görüldü. Bunun akabinde izleyiciler, Survivor Sude ve Mert aralarında ne var, sevgili mi? Sude ve Mert arasında ne oldu? Survivor Sude ve Mert olayı nedir, neler yaşandı? Bazı izleyiciler, Mert'in iki sevgilisi mi var? sorusunu gündeme getirdi. Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Bugünkü bölümün ardından yeni fragman yayınlandı.

SURVİVOR MERT VE SUDE SEVGİLİ Mİ? MERT VE SUDE OLAYI NEDİR?

Survivor izleyiciler bugünkü fragmanı izledikten sonra Mert ve Sude sevgili mi, ayrı mı, aralarında ne var gibi soruların cevaplarını merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken Mert'in fragmanda söyledikleri büyük merak uyandırdı. Mert, Nisa'ya "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın?" dedi. Ayrıca Mert, Ogeday'a "Sana ne? Ben gelip sana Nisa ile alakalı bir şey söylüyor muyum?" dedi. Ogeday, Nisa ve Mert arasında kısa bir tartışma yaşanırken konu hakkında detaylar bugünkü ada konseyinde belli olacaktır. Ada Konseyi dokunulmazlık oyunundan sonra ekranlara gelecek.

Güncelleme:

Geçen haftaki olaylardan sonra Acun Ilıcalı, Mert ve Sude'nin oyun öncesi görüşmesine izin vermişti. Bugünkü Survivor yeni bölümde Mert ve Sude özel olarak görüşecekler. Detayları yeni bölümde öğrenmiş olacağız.

SURVİVOR SUDE VE MERT ARASINDA NE VAR?

Survivor All Star'ın son bölümüne Mert, Ogeday, Nisa ve Sude arasındaki tartışma damga vurdu. Sude'nin ağlaması nedeniyle Mert, Nisa'ya "Sude ve benim arkadaşlığım ile alakalı dedikoduda bulunmuşlar." dedi. Nisa ise Sude'ye "Sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl biri olduğunu bilmen lazım" dedi. Bu sözler "Mert'in iki sevgilisi mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

Survivor All Star'da yarışmacıların performansları kadar özel hayatları da konuşuluyor. Dün akşam yayınlanan bölüme Mert Öcal, Ogeday, Nisa Bölükbaşı ve Sude'nin tartışması gündem oldu.

Magazinkolik'in haberine göre, oyun öncesi konuşması sırasında Sude'nin ağladığını açıklayan Mert, Ogeday ve Nisa'nın insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladıklarını ifade etti. Öte yandan Mert, Nisa'ya "Senin bende bir sürü sırrın var." dedi.

"SUDE VE BENİM ARKADAŞLIĞIMIN DEDİKODUSUNU YAPMIŞLAR"

Konuşmasında Mert, "Benim burada değer verdiğim insanlar var. Çok değer verdiğim bir arkadaşım. Dün akşam buraya gelirken ağladığını gördüm. Açıkçası onun o kadar üzüldüğünü görünce çok üzüldüm, ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Karşı taraftaki arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar. Kızın hoşuna gitmeyecek dedikodularda bulunmuşlar. Sude ve benim arkadaşlığım ile alakalı dedikoduda bulunmuşlar." ifadelerini kullandı.

NİSA'DAN SUDE'YE UYARI: SENİNLE NASIL OYNANDIĞINI BİLMEN LAZIM

Nisa ise yaptığı açıklamada, "Sude'nin ilişkisini dün öğrendim. Orada bir laf atışması vardı. Sonra araya Ogeday girdi dedi ki 'Sude bence bulaşma oraya.' Ogeday da arkadaşımın o durumunu biliyor. Sen bulaşma bence. O da dedi ki 'Nasıl başlamadan bulaşmayayım? Zaten kaç aydır süren bir şey.' Ogeday sonra gelip beni uyandırmıştı. Anlattılar bu olayı. Sude sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl biri olduğunu bilmen lazım" şeklinde konuştu.

Bu konuşmalardan 'Mert'in özel hayatında Sude'nin yanı sıra bir ilişkisi daha var ve Nisa ile Ogeday bu ilişkiye tanık mı oldular?' sorusunu akla getirdi.

"ŞU AN NEYİN İÇİNDE OLDUĞUMU BİLMİYORUM"

"Mert'in özel hayatında Sude'nin yanı sıra başka birisi mi var" sorusunu akla getiren bu sözlerinden ardından Sude ise gözyaşlarını tutamayarak yaptığı "Şu an neyin içinde olduğumu tam olarak bilmediğim için net birşey söyleyemiyorum. Burada yaşayıp görebileceğim bir şey belki bilmiyorum ama ben kendimi biliyorum." dedi.

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