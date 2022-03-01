Survivor full HD bölüm izle! Survivor 36. bölüm full HD izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu?
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2022 Survivor sezonu yine heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor All Star, ikinci dokunulmazlık oyununu kim kaybetti ve sürgün adasına kim gitti belli oldu. Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Ünlüler oldu. Oylama sonucunda Ünlüler takımı, sürgün adasına gidecek ikinci ismi belirledi. Oylama sonucu Ünlüler takımından Aşkım sürgün adasına giden ikinci isim olmuştur. Oy çoğunluğu ile Aşkım ikinci gitme adayı oldu.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
SURVİVOR FULL HD BÖLÜM İZLEME LİNKİ!
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)
Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.
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