Survivor full HD bölüm izle! Survivor 36. bölüm full HD izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu?

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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

2022 Survivor sezonu yine heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor All Star, ikinci dokunulmazlık oyununu kim kaybetti ve sürgün adasına kim gitti belli oldu. Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Ünlüler oldu. Oylama sonucunda Ünlüler takımı, sürgün adasına gidecek ikinci ismi belirledi. Oylama sonucu Ünlüler takımından Aşkım sürgün adasına giden ikinci isim olmuştur. Oy çoğunluğu ile Aşkım ikinci gitme adayı oldu.

SURVİVOR CANLI İZLEME LİNKİ!

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR FULL HD BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

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