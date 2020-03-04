Survivor'da adaya veda ünlü isim belli oldu

04.03.2020 07:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:32

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 12. bölümüyle ekrana geldi. Eleme heyecanının yaşandığı yarışmaya veda eden isim Ünlüler takımından Derya Can oldu.

POTAYA GİREN İSİMLER BELLİ OLDU

Survivor'ın 3. haftasında dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Derya olmuştu. Survivor'da SMS oylamasında bu hafta en yüksek oyu alan iki isim Barış ve Ersin oldu. Ersin ikinci eleme adayı olarak İrem'in ismini söyledi. Barış ise Sercan'ı üçüncü eleme adayı yaptı.

ADAYA VEDA EDEN DERYA OLDU

Eleme adayları olan Derya, İrem ve Sercan arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor 2020'de ünlüler takımından Derya Can oldu. Derya Can geçen hafta da eleme adayları arasına girmiş ancak yarışmadan Tuğba Melis Türk elenmişti.

DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR?

Derya Can, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur. Çanakkale de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye'de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

Milli sporcunun bir buçuk yaşında Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Derya Can, tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.

2016 Yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3'üncüsü oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.

Haber Videosu